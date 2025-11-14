ХОРОСКОП ЗА 14 НОЕМВРИ

ОВЕН

Петък е разнообразен със своите влияния за Овните. В професионално отношение се явява тежък ден. Неприятностите на мнозина произлизат от противоречия с началниците, други ще имат големи пречки при пътуване. При любовните партньори е възможен скандал и разногласия по проблеми, които засягат интимната връзка.

ТЕЛЕЦ

За Телците най-ярко изразени са професионалните проблеми в петък. Решаването им ще отнеме много нерви и енергия, но крайният успех оправдава всичко. В не по-малка степен конфликтно стоят и отношенията в дома ви. Вие също спомагате за това чрез агресивното си държание.

БЛИЗНАЦИ

Днес мнозина от Близнаците са доста мрачни, поради недостатъчно добро здравословно състояние и важни проблеми, които се налага да разрешават. Ще имате неприятности, свързани с пари, които някои от вас се надяват да получат. В желанието си да бъдете полезни на някого част от вас ще изоставят собствените си дела.

РАК

Представителите на Рак ще бъдат много обидени от отношениeтo на различни хора към тях. Тук се включват и вашите приятели, но това ще тласне нещата ви в полезна за вас посока. Със скандалите също няма да се разминете. Крещяща е нуждата ви от пари, но проблемът е почти неразрешим.

ЛЪВ

Проблемите за Лъвовете не стихват, но като че ли те днес засягат повече бизнесмените. Необходими са ви пари във връзка с работата, но те или ви липсват, или ще се сблъскате с трудности от страна на банкови институции. За друга част от вас съществуват проблеми в деловия живот. Безплодно е да търсите източника на неприятностите си.

ДЕВА

Девите ще обърнат много работа в петък, но тя пак не е такава, че да разреши съществуващите проблеми. В повечето случаи те са лични и трябва да търсите други начини за справяне. Вероятността за постигане на успех не се изключва напълно и днес за това ще ви помогнат обществените контакти. Бъдете бдителни към провокации. Туширайте агресията си.

ВЕЗНИ

Везните успяват да намерят равновесие в съществуващите за тях обстоятелства и петък може да се окаже печеливш ден. Ще сгрешите, ако днес става въпрос за пари и правите опити за придобиването им чрез нечестни средства. Положителен момент за мнозина се явява работният ден, нещата ще се развият значително по-добре.

СКОРПИОН

Има тенденция Скорпионите да постигнат някакви придобивки, но е възможно да се сблъскате с големи трудности. Може би най-прекият път за постигането на желания резултат е като обедините действията си с хора от приятелския кръг. Не предприемайте пътуване в петък. Добро е развитието на домашните ви дела.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците ще направят най-добре, ако пътуват днес, защото на работното място ще се сблъскат с много проблеми. Причината за тях най-често сте вие, тъй като не криете агресията си към някого от присъстващите или към факта, че ще ви наложат да извършите някаква работа. Неочаквано ще получите известие за допълнителни приходи.

КОЗИРОГ

Ще имате трудности през работния ден, но съумявате да се справите с делата си. Най-неприятното за повечето от Козирог са семейните недоразумения, които често преминават в скандали. С такова негативно развитие се характеризира и петък. Направете опит да овладеете ситуацията, тъй като лошото може да се задълбочи и това е само във ваш ущърб.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите са с добри перспективи от останалите знаци. Възможностите за печалба са засилени при вас, като те ще дойдат не толкова от работа, колкото от дела в бизнеса. Подчертан е и късметът ви за печалби, който може да бъде и хазартен. В интимните отношения много от Водолеите трябва да бъдат твърде внимателни днес, ваш отказ провокира негативно отношение.

РИБИ

Труден ден, но за много от вас ще донесе печалби. Опитът на някои представители на Риби да постигнат съгласие с партньорите си от бизнеса или в служебната среда ще доведе до успех. Достатъчно е само да не се поддавате на емоции. Атаките на някои от вас спрямо партньорите в бизнеса няма да предизвикат желания резултат, приемете фактите. Не давайте израз на гнева си, той не е добър съветник и ще кажете нещо, за което по-късно ще съжалявате.