ХОРОСКОП ЗА 14 ОКТОМВРИ

ОВЕН



Във вторник много от вас са доста ядовити и в повечето от случаите на контакти в професията и при други делови ангажименти ще бъдат доста резки в държанието си. Ще имате право, но по-добре е да бъдете толерантни. Вторник предоставя възможности за обща делова дейност.



ТЕЛЕЦ



При вас вторник не е много добър за делова изява, защото днес не сте мобилизирани и съществува голяма вероятност да допуснете непростими грешки. Това отпускане при мнозина се дължи на едно радостно съобщение, което действително ще ви доведе до опиянение.



БЛИЗНАЦИ



Повишено е чувството ви за безпокойство във вторник, но нямате причина да се опасявате от възникването на неприятности. Днес е по-важно да ограничите контактите си, защото повечето от вас са гневни и без причина биха могли да предизвикат конфронтации с близките си.



РАК



Вторник е много успешен ден за Раците! Настроението при почти всички вас е много високо днес, а и възможностите ви за активни делови действия никак не са малко. Мнозина ще получат радостно съобщение, което допълнително ще ви активизира. Ще имате успех в любовните контакти днес.



ЛЪВ



Не е необходимо да се опитвате да поставяте другите на мястото им, защото така само ще си навлечете омразата на някого. Всъщност сега е без значение, но не е редно да предизвикате съдбата. Отложете взимането на важни решения за друг ден. Някои ще направят кратко пътуване, което ще ви донесе много положителни емоции.



ДЕВА



Много важен ден е вторник. Държите в ръцете си успех, който ще има продължително значение за вас. Достатъчно е само да се възползвате от предоставените ви възможности. Мнозина няма да се чувстват добре и това е плод на личното ви усещане, отколкото неприятни професионални ситуации.



ВЕЗНИ



През този ден вие сте доста развълнувани и настроението ви ще се променя непрекъснато. Гневът ви може да бъде неконтролируем. По-разумно е да се въздържате, особено на работното си място, защото по-късно някои от вас наистина ще съжаляват. Бъдете разумни и търпеливи.



СКОРПИОН



Не е много цветущо настроението ви, но няма от какво да се притеснявате. Отегчени сте ужасно от околните, а мнозина ще търсят начин да се откъснат за малко от всичко и да намерят спокойствие в работата. Известно успокоение ще настъпи след получаване на съобщение от близък.



СТРЕЛЕЦ



Опитайте се да не проявявате емоционалната си превъзбуда във вторник при контактите си в службата и обществото. Така ще повлияете отрицателно, а в много случаи може да възникне и конфликт. Ако успеете да го сторите, нищо отрицателно не може да повлияе на вашите срещи. Не позволявайте на гнева да определя настроението ви и не обръщайте внимание на злонамерени думи.



КОЗИРОГ



Вторник не е много приветлив ден за вас и настроението ви няма да бъде добро. Неприятностите ще усетите предимно на работното си място, където различни препятствия ще ви извадят от равновесие. Онези от вас, които работят с машини и апаратура, да не си отвличат вниманието. Възможни са злополуки и така ще страдате излишно. Не поемайте излишни рискове.



ВОДОЛЕЙ



Вторник продължава вашата успешна серия, която се развива във всички посоки на личната ви активност. От професията до личните и обществени контакти вие бележите успех след успех и това не е учудващо, като се има предвид сериозността и отговорността, с която действате. Проблемите ви ще се разрешават един по един и напрежението спада. Ще си отдъхнете с облекчение.



РИБИ



Някои пропуски, които сте допуснали до този момент, ще станат причина за забавяне на делата ви и това доста ще ви подразни. Такива при някои от вас има и в професията, което може да направи целия вторник непродуктивен. Не губете контрол над себе си. Бъдете внимателни в думите си да не засегнете честолюбието на някого и това да ви коства доста ядове.