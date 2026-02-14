ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове – независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои се очертават придобивки – наследство или увеличение на доходите.



ТЕЛЕЦ

Ще имате ползотворен ден, но не без ядове. Те идват от страна на приятели, в тази област изпъкват промени, които едва ли ще ви харесат. Не падайте духом, ако се окаже, че не може да разчитате на подкрепа. Затруднено е общуването ви с представители от другия пол.



БЛИЗНАЦИ

Очертава се успешна събота, но не и за нови начинания. Намалете темпото на работа, предоставя ви се възможност за развлечения. Позволете си малко удоволствие и фриволност, не е изключено срещите ви в обществото да са и професионално полезни. Ще получите добър съвет.



РАК

Изпъкват материални придобивки от съдружен бизнес. Но за повечето Раци служители именно в тази сфера възникват неприятности. Не са особено съществени, но може би днес няма да имате успех в разговор с шеф за кариерното ви израстване. Това е временен застой.



ЛЪВ

Събота е трудна – и в професионален аспект, и в емоционално отношение. Възможни са неприятни любовни трансформации, а на работното място – повече задачи със спънки за изпълнението им. Не са изключени и здравословни неразположения за някои. Придобивки в дома.



ДЕВА

Затрупани сте с работа, но събота е по-подходяща за почивка и развлечения. Трудно ще се справите с ангажиментите си, още повече че мнозина са под влияние на неприятни емоции. Не се напрягайте излишно, ще ви подкрепи човек, от когото не сте очаквали. Бъдете по-сдържани.



ВЕЗНИ

Възможни са неприятни съобщения и проблеми с пари, но не само че ще намерите изход, но и ще излезете с престиж от ситуацията. Някои от вас може да се разочароват от човек, когото обичат, но вероятно ще потърсят утеха в промяната на връзка в любовта или на лично ниво.



СКОРПИОН

Събота е хубава за реализация във всяко поприще, творческа изява и съдружна дейност. Изпъкват промени от любовно или семейно естество, които определят добри условия за постигане на стремежите ви. Не са изключени трудности в преследването на придобивки. Не насилвайте нещата.



СТРЕЛЕЦ

Ако имате романтична връзка, то тя е своевременна и благословена. Ако се интересувате от изпълнението на работата си, идеите или как да се изявите днес, се препоръчва настойчивост. Впрочем събота е доста ползотворна, стига да не споделяте намеренията си с околните. Някои от вас ще присъстват на някакво роднинско събитие, където ще се срещнете с хора, които не сте виждали отдавна.



КОЗИРОГ

Повече работа и в много случаи извънредни ангажименти се забелязват за Козирозите. По отношение на идеи, засягащи финансови дела, е хубаво да премълчите до пълната им реализация. Възможно е някои от вас да получат неприятно съобщение, свързано с близък човек. Възможно е той да се нуждае от финансова помощ или подкрепата ви относно някакъв здравословен проблем.



ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се провалят намеренията ви днес поради прекалената ви доверчивост към други хора. Очевидно някой няма да изпълни дадено ви обещание или дори може да ви попречи поради завист. Не се огорчавайте, обмислете по-добре плановете си за бъдещето и едва тогава вземайте решение. Преценете много внимателно какви са възможностите ви.



РИБИ

Хармоничен ден, за мнозина от Риби благоприятните перспективи за бъдещето се свързват с пътуване. Ще имате емоционална среща с приятели и ще се отдадете на спомени. Събота се характеризира и с придобивки – материални и емоционални. Много е важно да бъдете в добри взаимоотношения с близките си. Мир и любов в семейството ще цари през целия ден.