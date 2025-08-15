ХОРОСКОП ЗА 15 АВГУСТ

ОВЕН

Краят на работната седмица е, но Овните имат важни професионални ангажименти. Това ще натовари психиката ви и не е изключено неусетно да допуснете грешки. Успокойте се и работете нормално, ще свършите работата си. Мнозина имат възможности за финансов успех.



ТЕЛЕЦ

У вас днес надделява спокойствието, което предопределя благоприятен работен ден, успешни взаимоотношения, нови възможности за придобивки, делови преговори. За някои това е продължаване на трудов договор, за други – повишение, за трети – ползотворни контакти. Възможни са противоречия с партньори в бизнеса.



БЛИЗНАЦИ

Петък е ден за финансови печалби или уреждане на лични въпроси, макар мнозина да не подозират колко важен е денят им. Полезно е да активизирате контактите си. Изразителни са творческите ви възможности днес. Избягвайте гнева на работното място и в дома си. Бизнесмените да са изключително предпазливи в отношенията си с партньорите, за да не претърпят загуби.



РАК

Днес се налага Раците да анализират внимателно начина си на работа, направете обзорен план на това, което ви предстои, за да постигнете успех. Не се доверявайте на чужди съвети и внимателно подбирайте контактите си, ще уловите важни подробности, които ще са ви от полза.



ЛЪВ

Решили сте, че седмицата е свършила, и сте твърде лениви днес. Не пропускайте хубавия ден, възможни са успехи във всички сфери на деловия, личния, домашния живот. Внимавайте при ангажименти, свързани с пари, прибързано действие ще ви лиши от успех. При срещите си с приятели гледайте да не грешите, чрез тях е възможна нова делова реализация.



ДЕВА

Прибързани действия при някои от Дева могат да доведат до грешка, други пък ще отхвърлят точно това, по което най-усилено трябва да действат сега. И в двата случая ще загубите сигурна печалба. Не се доверявайте на хората при обществените си контакти, може да подадат информация, чрез която да ви навредят.



ВЕЗНИ

Добър професионален ден е петък за вас. Мнозина могат да разчитат на печалби при финансови операции. Бизнесмените не трябва да проявяват диктат в отношения с партньори. Можете да разчитате на влиятелни хора. Проблеми в интимните взаимоотношения, противоречия и обвинения могат да нарушат разбирателството в семейния живот. Можете да ги преодолеете, ако силно го желаете.



СКОРПИОН

Успешен финал на работната седмица в делови план, но извън професионалните ви ангажименти нямате големи възможности. Нарушени са контактите ви, проблемни са финансовите ви операции, не е изключен и конфликт, при който, ако не избегнете противоречията и конфронтацията, има голяма вероятност за загуби.



СТРЕЛЕЦ

Чувствате се изтощени в края на седмицата и предпочитате да се поотпуснете в приятелска компания. Особено неприятно може да се отрази разсеяността на онези от вас, които работят с машини, апарати или вредни вещества – възможни са злополуки! Други не е изключено да загубят пари, играни на хазарт. Направете всичко възможно да се стегнете, неблагополучията налагат повишено внимание.



КОЗИРОГ

Петък ще донесе за повечето от вас успехи и в професионалния живот, и в бизнеса, стига да сте здрави. Възможни са позитивни промени в бизнес партньорството, което ще доведе до по-добра организация на делата ви. Имате подкрепата на влиятелни административни личности. Възможни са финансови придобивки. Днес не се насочвайте към сключване на договори, резултатът от тях не е сигурен.



ВОДОЛЕЙ

Спокоен ден е петък за Водолеите. Характерни за мнозина са новини, свързани с професионални ангажименти. Служебните успехи са налице, ще завършите цялостно отдавна започната работа. Бизнесмените да не допускат пропуски в отношенията си с партньори. Раздвоени са финансовите възможности на знака – при едни печалбите са леснопостижими, докато при други са възможни провали.



РИБИ

Вие сте разсеяни повече от допустимото, което е неподходящо за позитивни действия. За малката част от Рибите, които проявят активност сега, успехите са почти сигурни. Най-застъпени са контактите, чрез които ще си създадете положителни възможности за нова дейност. Някои ще подпишат договори, други ще поемат задача, по която трябва да действат активно по-нататък.





