ХОРОСКОП ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

За повечето Овни вторник се свързва с пътуване. Много енергични сте и вероятно се налага да свършите доста работа, но не е лошо да контролирате поведението си. Внимавайте, изглеждате нервни и податливи на избухване. Малки неприятности вкъщи може да предизвикат голям скандал. Не задълбочавайте конфликта.



ТЕЛЕЦ

Очертават се хубави трансформации в живота ви. Дори да се сблъскате с някои делови трудности и ядове днес, имате прекрасни възможности да компенсирате с любов. Не е изключено и някой да ви направи услуга по професионална линия. Предстои и изгодно пътуване. В службата ще получите подкрепа от страна на колеги.



БЛИЗНАЦИ

Има вероятност за вас вторник да изпълни и най-съкровените желания. Нищо чудно да се разреши по неочаквано добър начин проблем. През днешния ден се очертава хубава промяна в живота ви. За някои Близнаци предстои изгодно пътуване, свързано с бизнес.



РАК

Изглежда ще се сблъскате с неприятности, но са малки. Препоръчва се да наблегнете на контактите и да изявите кадърността си в професионалната област. Чрез срещите ще задоволите емоционалните си и любовни желания, а от работата си може да очаквате материални придобивки.



ЛЪВ

Вторник гарантира успех и за много Лъвове се свързва с нещо ново в личния живот. За някои увеличаване на потомството. Денят е благоприятен за професионална реализация и пътуване, което ще ви донесе приятни емоции. Очертават се придобивки.



ДЕВА

Хармоничен ден, с благоприятни условия да разрешите проблем, да завършите планирани задачи. Имате изгоден шанс да уредите нещо важно от семейно-битово естество. В професионалния ви живот се наблюдават трансформации, които може да се свържат с ползотворно пътуване. Днес очаквайте служебни трансформации.



ВЕЗНИ

Не сте предпазени от ядове, но не е нещо съществено и крайните резултати ще отчетете като позитивни. Вторник е много благоприятен за военните от Везни. Мнозина ще се похвалят с повишение. Освен това денят е печеливш за съдружен бизнес. Професионалният вторник е безупречен за Везните, ще се радвате на придобивки.



СКОРПИОН

В дома ви настъпва хубава промяна, в личния живот ви потръгва. Успехи и в любовта. Очертават се придобивки от материално естество, но имате шанс да удовлетворите и емоционалните си потребности. За мнозина денят се свързва с ползотворно пътуване и материални приходи. Бизнесмените да внимават, налице е опит за измама.



СТРЕЛЕЦ

Вторник е много благоприятен за нови начинания. Ще извоювате желани позиции, ще разрешите проблеми от съдебно естество. Освен че ще бъдете доволни от себе си и изявата на способностите си, ще окажете помощ и на любимите си хора. Впрочем и вие не сте лишени от поддръжка и изгодни сътрудничества. Вкъщи ще имате някакво тържество.



КОЗИРОГ

Нищо чудно да се ядосате днес поради внезапна промяна в програмата. Препоръчително е да се възползвате от обстоятелствата и да се задействате. Едва ли ще сте доволни, ако решите да почивате. Ще изпуснете изгодни контакти, ползотворно пътуване и материални придобивки. Забавете професионалния си ритъм и обърнете внимание на здравето си! Приемете подкрепата на колегите.



ВОДОЛЕЙ

Материалните ви постъпления днес се придружават с ядове и конфликти. Но не е нещо съществено и ще бъде излишно да се поддавате на емоциите си. Запазете спокойствие и последователно отхвърляйте работата си за деня. Аспектите за деня фиксират професионален напредък и хубава промяна в личния живот, някои ще изживеят любовен трепет.



РИБИ

Въпреки някои лични главоболия с брачния партньор вторник се очертава благоприятен. За много Риби се откриват нови възможности в материален аспект. Не пренебрегвайте контактите, сега и от тях ще имате облаги. Денят е ползотворен за професионална реализация. В службата сте доста авторитетни и има подчертано доверие и афинитет към работата ви. Денят е подходящ за изясняване на взаимоотношения. Пътуващите по делови въпроси ще изпълнят изцяло задачите си. Очертават се вълнуващи любовни преживявания.