ХОРОСКОП ЗА 16 НОЕМВРИ

ОВЕН

Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я­то да ви нав­ре­ди. Днес меж­ду вас ще има мно­го пъ­ту­ва­щи по де­ло­ви при­чи­ни и ще ус­пе­е­те да пос­тиг­не­те цел­та на на­ме­ре­ни­я­та си, но бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ТЕЛЕЦ

Пло­дот­во­рен ден е неделя за Тел­ци­те. Има­те го­лям къс­мет и всич­ко, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва ин­те­рес за вас, е пос­ти­жимо. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пеш­ни кон­так­ти, чрез ко­и­то мо­же да се осъ­щес­т­ви­те на же­ла­но­то от вас ни­во. Дейс­т­вай­те ак­тив­но. Раз­чи­тай­те на пол­зот­вор­но сът­руд­ни­чес­тво и ус­пеш­но биз­нес парт­ньорс­тво.

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на от вас раз­пи­ля­ват поч­ти без­цел­но си­ли­те и въз­мож­нос­ти­те си, по­ра­ди лип­са на из­ра­зи­тел­ни же­ла­ния и кон­к­рет­ни це­ли. Тряб­ва да фор­му­ли­ра­те стре­ме­жи­те си точ­но и оп­ре­де­ле­но, за да има­те от­п­рав­на точ­ка за дейс­т­вие. Дейс­т­вай­те са­мос­то­я­тел­но и ще постигнете доб­ри ре­зул­та­ти, кои­то ще ви за­до­волят.

РАК

Днес за вас е ха­рак­тер­на сил­на во­ля за изя­ва, но при мно­зи­на тя мо­же да бъ­де пов­ли­я­на от­ри­ца­тел­но от лип­са­та на оп­ре­де­ле­на цел. В ня­кои слу­чаи про­е­к­ти­те ви мо­гат да се ока­жат не­о­б­мис­ле­ни. Го­ля­ма част от Ра­ци­те са под вли­я­ни­е­то на вът­реш­но про­ти­во­ре­чие, ко­е­то оказ­ва съ­щес­т­ве­ни преч­ки за сво­бо­да в изя­ва­та.

ЛЪВ

Лъ­во­ве, тряб­ва да се спра­ви­те пър­во със сво­и­те вът­реш­ни проб­ле­ми и то­га­ва да дейс­т­ва­те в де­ло­ви план. Има­те ши­ро­ко­о­б­х­ва­тен пог­лед и то­ва до­ня­къ­де е във ва­ша пол­за. Ако пре­въз­мог­не­те се­бе си, ус­пе­хът е на лице. Ос­во­бо­де­те се от спо­ме­на за не­ло­я­л­но­то от­но­ше­ние на да­ден чо­век, с ко­го­то сте кон­так­ту­ва­ли.

ДЕВА

Днес Де­ви­те са мно­го бор­бе­ни и ги прид­ру­жа­ва къс­мет. Де­нят ще за­вър­ши при от­лич­ни ре­зул­та­ти от вас, ако не ре­ши­те, че неделя ще бъ­де ден за лю­бов, и вто­ро, ако съ­у­ме­е­те да не пи­ле­е­те вре­ме­то си за нез­на­чи­тел­ни не­ща. Ус­пеш­но пъ­ту­ва­не се очер­та­ва за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни и ще напълни банковата ви сметка.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са­ми си съз­да­ват труд­нос­ти, ка­то чес­то де­мон­с­т­ри­рат из­лиш­но упор­с­т­во. Мно­зи­на днес ис­кат да на­ло­жат лич­но­то си виж­да­не по оп­ре­де­лена тема. Ще си нав­ле­че­те неп­ри­я­т­нос­ти та­ка. Нас­т­ро­е­ни­е­то ви в неделя е по­ни­же­но, по­ра­ди не­же­ла­ние за ра­бо­та и стре­меж към про­мя­на на об­с­та­нов­ка­та около вас.

СКОРПИОН

Неделя е спо­рен ден за ва­ша­та ра­бо­та. Поч­ти всич­ки от Скор­пи­он ще бъ­дат до­вол­ни от из­вър­ше­но­то, а то ще бъ­де га­ран­ция за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ви и издигане в йерар-хията. Ус­пе­хи в сфе­ра­та на биз­не­са, но вни­ма­вай­те със съд­руж­ни­ци­те, къ­де­то мо­же да въз­ник­не неп­ри­я­тен спор, свър­зан с об­щия ви биз­нес.

СТРЕЛЕЦ

Днес ви лип­с­ва труд­ност и по­ло­жи­тел­на ори­е­н­та­ция и не­що ня­ма да ви дос­тиг­не, за да сте на­пъл­но до­вол­ни. Ва­ше­то тру­до­лю­бие е пос­ло­вич­но и съ­че­та­но с ва­ша­та изоб­ре­та­тел­ност, ще има­те спо­рен ден. Има­те до­бър про­фе­си­о­на­лен имидж и мо­же­те да пре­го­ва­ря­те с ръ­ко­во­ди­те­ли­те си за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то.

КОЗИРОГ

Неделя е пъ­лен с прия­тни из­не­на­ди за вас, но няма да лип­сва и бор­ба за пос­ти­га­не на ус­пе­хи през то­зи пос­ле­ден ра­бо­тен ден от сед­ми­ца­та. Зат­руд­не­ния няма да има­те, а по всяка ве­роя­тност са­мо сло­вес­ни дву­бои с ва­ши неп­рия­те­ли. Ще ос­та­не­те прия­тно из­не­на­да­ни от съоб­ще­ние във връз­ка с про­фе­сия­та или ва­шия биз­нес.

ВОДОЛЕЙ

Ра­дос­тен ден за вас и ус­пе­хът, къс­ме­тът или щас­ти­е­то е с вас нав­ся­къ­де. Из­вес­т­на нес­та­бил­ност или ле­ко неп­ри­я­т­но чув­с­т­во ще има­те на ра­бот­но­то мяс­то и то се дъл­жи на час­тич­ни не­у­с­пе­хи, ко­и­то ня­мат съ­щес­т­ве­но з­на­че­ние за вас. Ще осъ­щес­т­ви­те важ­ни сре­щи, на ко­и­то ще въз­ник­нат ин­те­рес­ни пред­ло­же­ния.

РИБИ

Сил­но за­ви­си­ми сте от вът­реш­на­та не­у­с­той­чи­вост, ко­я­то зап­лаш­ва да ви съз­да­де по­ре­ди­ца от де­ло­ви проб­ле­ми днес. Не­о­б­хо­ди­ма е бър­за про­мя­на. Стъ­пе­те на оно­ва, ко­е­то има­те и пре­це­не­те пра­вил­но свои плю­со­ве и ми­ну­си. Та­ка ще се раз­г­ра­ни­чи­те от не­га­тив­но­то и ще прес­лед­ва­те бе­зот­каз­но це­ли­те си.