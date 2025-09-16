ХОРОСКОП ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН



Във вторник са важни вашите контакти, ще организирате срещите си с финансова насоченост. В най-добрия случай можете да се възползвате от грижите на някакъв човек, който е близо до вас. Денят е характерен с придобивки за мнозина от Овен.



ТЕЛЕЦ



Вторник определено е успешен ден за вас и говори за неочаквано добро развитие на вашите възможности в службата. Става дума за ново предложение за повишаване на заплащането ви или по-висока длъжност. Денят е благоприятен за пътуване и провеждане на срещи и контакти.



БЛИЗНАЦИ



Близнаци, обхванало ви е емоционално въодушевление, настроението ви е приповдигнато. У вас се борят две тенденции за надмощие – едната е отрицателна и се опитва да предизвика мисли и усещания за загуба и малшанс, другата ви тласка към разбиране на идващото – нови надежди, сигурност и спокойствие.



РАК



Денят е напрегнат за Рак. Овладявайте темперамента си и по този начин ще избегнете неприятностите, с които ще ви сюрпризират в службата. Ще получите предложения и трябва бързо да преценявате най-ефективните от тях. Не действайте импулсивно, обмисляйте нещата в детайли.



ЛЪВ



Вторник е изпълнен с радост и задоволство за огромна част от Лъвовете. Това не се дължи само на досегашните ви успехи, но и на тези, които ще се случат реално още днес. Отнасят се до нови договори, плодотворни контакти, придобивки от материален характер.



ДЕВА



За Девите вторник е превъзходен. Всичко, което сте имали намерение да свършите и не сте успели през изминалата седмица, е възможно да извършите днес. Бъдете настоятелни за срещи и разговори, а положителното развитие оставете на късмета си, който днес е безотказен при вас. У дома ви очакват приятни изненади.



ВЕЗНИ



За Везните вторник е прекрасен ден от гледна точка на вашия делови живот, който днес ви предоставя огромни възможности. Звездните влияния са положителни и се характеризират с изразителна тенденция за успешни контакти. Възможно е да получите неприятно съобщение, но не го приемайте трагично, има разрешение.



СКОРПИОН



Трудности в деловия живот ги очакват Скорпионите. Те оказват влияние на самочувствието ви, но ако се насочите към срещи и контакти, ще подобрите настроението си. Новините, които ще разберете днес, ще са вълнуващи, свързани с нови предложения за делова дейност, които ще са примамливи от финансова гледна точка.



СТРЕЛЕЦ



Днес Стрелците имат достатъчно основания за доволство, но това не е повод за безгрижие. Денят е много добър за контакти, които ще бъдат особено изгодни за повечето от вас. Тук се включват и случайни срещи, които ще бъдат огромната изненада на деня. По въпросите за финанси избягвайте конфронтиране и бъдете по-гъвкави.



КОЗИРОГ



Вие сте напрегнати през този вторник, но състоянието ви се дължи на преумора или здравословно неразположение. Можете да действате активно по интересуващите ви въпроси, без да се опасявате от евентуални негативни развръзки. Козирози, избягвайте сблъсъци с високопоставени мъже, проявете повече въздържаност.



ВОДОЛЕЙ



Вторник е изненадващо положителен за вас, макар че мнозина живеят с усещането за нещо неприятно. Деловите ви ангажименти ще приключат успешно, но трябва да обърнете повече внимание на взаимоотношенията ви с колегите. Възможно е някои от тях да бъдат наранени от вашето честолюбие и така да си спечелите врагове. Някои от вас ще получат така жадуваното повишение в службата след разговор с шефа, покажете способностите си да водите преговори.



РИБИ



За Рибите вторник е малко неспокоен ден. Някои от вас не се чувстват здравословно добре и това е достатъчна причина за тягостно усещане. Други ще получат необходимата им помощ за реализацията в сферата, за която вече имат предварително решение. Вторник е прекрасен за семейството и домашни дела. Уютно ще се чувствате в компанията на приятели, които ще посрещате у дома си днес.





