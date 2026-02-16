ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

ОВЕН



Понеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат да ви уязвят. Положителните събития касаят неочаквано съобщение.

ТЕЛЕЦ



Повечето от Телците имат шанса да се реализират по нов начин в бизнеса. Става въпрос за сдружение, което обикновено касае търговска дейност или съвместна работа. Професионалният ден изисква повече съсредоточаване на работното място.

БЛИЗНАЦИ



Понеделник не е добър ден за Близнаците. Ще разисквате в службата определени въпроси, което може да се яви причина за силна нервна възбуда от ваша страна. Добро развитие ще имат контактите ви, които много често засягат възможността за взаимни действия в бизнеса.

РАК



Раците ще се зарадват на хубаво известие за работата им или по делови въпрос, който означава допълнителна дейност за тях. Днес ще се сблъскате и с неприятности, които се отнасят до държавни администрации. Имате неразрешени проблеми, може би парични дългове. Предстои ви професионална промяна – предложение за нова работа.



ЛЪВ



Личните ви възможности са на висота и днес всички от Лъв са в състояние да се справят със съответните задачи. Но самочувствието ви крие друга опасност за евентуално отлагане на поети дела и ангажименти. За други понеделник създава трудности в сферата на финансите. Ще бъдете крайно ограничени за делова реализация.

ДЕВА



Девите днес ще имат успехи в деловия си живот, но те са крайно зависими от контактите ви. Насочете се изцяло към действия в областта на заниманията ви и избягвайте контактите за разговори по делови въпроси. Ще последва неприятна развръзка за вас. Бизнесмените ще се зарадват от позитивното отношение на влиятелни хора.

ВЕЗНИ



Везните са благоразположени към околните в понеделник и в повечето случаи ще им съдействат в изпълнението на някакви задачи. Ако обаче разчитате, че това ще направи въпросните хора по-благосклонни към вас, грешите. На работното място денят може да протече трудно за някои от вас, поради възникналите спорове.

СКОРПИОН



За да протече денят ви нормално, е необходимо да избягвате словесните сблъсъци. Освен че те могат да ви навредят в делово отношение, не е изключено да събудят негативните качества у вас и някои от Скорпионите да се посветят на отмъщението. Това е ненужно хабене на нерви и отклонение от преките ви задължения.

СТРЕЛЕЦ



Стрелците не преценяват добре обстановката, в която се намират, и често се заблуждават относно възможностите си. Професионалният ден ще бъде труден и изпълнен с ограничения. Успехите, които ще последват при други, са гарантирани, благодарение на активността ви. Бизнесмените ще получат покана за обединение на усилията с партньори.

КОЗИРОГ



В понеделник агресията надделява у много от представителите на Козирог, което днес ще им донесе повече неприятности и ядове, отколкото полза. Може би е добре да послушате съвета, който ще отправи към вас близък приятел или роднина. Иначе добрите възможности не липсват и те могат да бъдат практически оползотворени, ако действате умерено.

ВОДОЛЕЙ



Водолеите ще успеят да се справят със задачите си за деня, ако пестят времето си и стриктно действат по определената работа. Понеделник е забележителен с добрите известия и предложения, които ще бъдат отправени към вас. В повечето случаи те са делови и ще стабилизират позициите ви, а в много отношения и професионалния респект.

РИБИ



При Рибите понеделник отбелязва нови отношения на работното място, както и зората на нови възможности. Не са малко случаите, при които става въпрос за служебно повишаване или за гласуване на по-голямо доверие. Този акт касае и финансова стабилизация и засилване на личните ви възможности. Разгърнете силите си и довършете отложената работа от предишни дни. Някои от вас ще научат неприятни новини, не им обръщайте внимание. Мнозина от вас ще получат неочаквано известие.