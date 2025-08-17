ХОРОСКОП ЗА 17 АВГУСТ

Овен

Мислете за бъдещето. Именно то днес заслужава Вашето особено внимание. Малките пропуски, грешки и недовършени работи днес ще останат незабелязани, но по-късно ( и разбира се – в най-неподходящия момент), за тях обезателно ще Ви напомнят. Затова всичко, за което се захващате днес, се опитайте да направите безупречно. Денят се оказва много уморителени и във физическо, и в емоционално отношение. Само че да възстановите душевните си сили съвсем не е трудно: за целта от полза ще Ви бъде общуването с членовете на семейството и със старите приятели.

Телец

Човек, който много дълго време присъства в живота Ви, в последно време се е променил изключително много, и тази нова личност днес напълно ще се разкрие пред Вас. Възможно е сега този човек да живее далеко, или се е създала ситуация, при която за Вас е по-сложно да бъдете така близки, както би Ви се искало. Но сега, когато той (или тя) иска да възобновите предишните си отношения, ще го(я) видите в нова светлина. Възможно е сега да започнете нови, и по-здрави отношеня , приятни и за двамата .



Близнаци

Денят е благоприятен за съвместно правене на дългосрочни планове: много дългосрочни и много съвместни. Грубо казано, това значи, къде ще бъдете след пет-десет години, с какво ще се занимавате, какви цели и задачи ще имате и по какъв начин ще се развиват Вашите отношения. Дори да не стигнете в момента до нищо рационално, поне ще си помечтаете.



Рак

Днес все още сте в пасивно настроение, макар ситуацията в живота Ви малко да се е понажежила. Позволете всичко да върви по реда си, тъй като колкото повече се намесвате, толова повече ще се притеснявате. Да се безпокоите за онова, което е извън Вашия контрол, е напълно безмислено. За Вас се грижат близките Ви, а те ще се справят с всичко, докато се върнете на игралното поле. Най-добре е сега да употребите енергията си за делегиране на задълженията и на готовност да сложите едно рамо, ако потрябвате, на своите близки.



Лъв

Върнете се във водовъртежа на събитията и запретвайте ръкави. Ще трябва енергично да се заемете с работа, за да помогнете на останалите. Трябва да станете командир на играта, достоен за възхищение. Дори и да не сте във възторг от перспективите да отложите своята ;лична работа, ще се наложи да поставите общата цел пред Вашата собствена. В края на крайщата всички Ваши жертви ще надделелят над чувството за необходимост, а от това ще придобиете по-голяма увереност в себе си.



Дева

Ако става дума за търпение, то ще Ви е много необходимо през следващите няколко дни, а за днешния да не говорим… Ако нешо може да стане не както трябва, точно така и ще се случи. Но има и добри новини: Вие сте в числото на малкото хора, които ще успеят да се справят с целия този хаос и дразнещи дреболии, които днес ще се появяват по пътя Ви. По-бързо се захващайте за работа!



Везни

През този ден трябва да сте готови за загуби: за представителите на този знак той ще се окаже доста сложен. Професионалните проблеми няма да са прекалено сериозни, но ще бъдат достатъчно многобройни. Ентусиазмът Ви ще отслабва с всеки час, а важните дела и отговорни срещи е най-добре да планирате за първата половина на деня. Удачно съвпадение ще Ви позволи по друг начин да погледнете на своя личен живот и да промените някои неща към по-добро. Импровизирайте, но се старайте да оставате в рамките на традицията: прекомерната оригиналност не е за препоръчване.



Скорпион

Днес е задължитрлно да помните, че никакви задължения не могат да Ви задържат редом с човека, с когото не искате или не можете да бъдете (по някакви причини). През този ден е много важно, да се почувствате наистина свободен човек,



Стрелец

Винаги се грижите за обкръжаващите Ви хора, и съвсем не Ви е безразлично как се чувстват, и какво е тяхното настроение. Няма да Ви е все едно, ако някой от тях се притеснява за живота си, или за своето здраве и пари. Винаги може откровено да се поговори с Вас. Въпросът обаче е, получавате ли и самите Вие достатъчно подкрепа? Ако отговорът Ви е „не”, може би просто сте забравили, да поискате помощ. Днес е подходящо време, да си дадете сметка, изказвате ли, макар и понякога, гласно своите потребности. Помислете, дали и приятелите Ви нямат желание макар от време на време да Ви помогнат.



Козирог

За Вас денят няма да бъде много успешен, но пък, за сметка на това, спокоен. Звездите Ви съветват да го прекарате в обкръжениети на своите близки, готови да споделят Вашите грижи и тревоги, да Ви изказват своята подкрепа, или просто да споделят Вашите интересни занимания. Нужна Ви е приятна компания, тъй като когато сте насаме със себе си, бивате обхванати от мрачни мисли. Разходките е по-добре да отложите за втората половина на деня. Утрото е подходящо за неприбързани разговори, кулинарни експерименти , дребни домашми работи, или просто за мързелуване.



Водолей

Много е важно да запазите верността към своите принципи, цели и приоритети. Това е ден, в който трябва да вървите по по-рано избрания път, а не да търсите нови пътеки, независимо какво Ви съветват околните. Трябва грижливо да се отнасяте към своето здраве, тъй като самочувствието Ви може да се понижи поради преумора или неправилно хранене. Вечерта е идеално време за романтични срещи и признания в любов. Ще успеете да намерите нужните думи , за да зарадвате човека, който Ви е скъп. Евентуално пътуване би било успешно, но не може да се каже същото и за покупките – те ще са доста неуспешни. Последното, обаче, не засяга планираните придобивки.



Риби

На Вашия любим човек днес може да се завиди, защото Вие ще го разбирате от половин дума или половин поглед. Дано по-често да се радвате на такова разбиране! Както е известно, когато докторът е сит, и на болния му е по-лесно. Значи щом Вашата половинка е щастлива, и вие ще вкусите късче от това щастие.





