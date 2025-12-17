ХОРОСКОП ЗА 17 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Днес за вас са много важни контактите. Откриват се прекрасни възможности да удовлетворите интересите си, още повече че ще действате перфектно вярно в създадената ситуация. Хармоничните отношения с другите са гаранция за постигане на успехи. У дома ще се радвате на хармонични отношения. Не се увличайте по несъщественото.



ТЕЛЕЦ

Работният ден идва с нови предизвикателства, към които трябва да подходите с увеличено внимание. Не се препоръчва да рискувате, но пък е важно да сте решителни. Неприятностите за деня засягат материалните интереси, възможни са финансови ядове. Пазете се от измами от близки хора. Ще осъществите плановете си, амбицирани сте.



БЛИЗНАЦИ

Нищо чудно да започнете деня с неприятности. Очертават се ядове от финансово естество. Не изпускайте нервите си, не показвайте агресивно поведение. Денят е много благоприятен за контакти, изпъква интересно запознанство. Служебният ден ще бъде напрегнат поради много работа.



РАК

Сряда е доста напрегнат ден, но се свързва с възможности за финансови приходи. При някои Раци съществено значение за любовните им дела ще има едно запознанство. Денят обаче ще изиска да проявят категоричност, да бъдат решителни. Внимавайте да не допускате грешки и при работа с пари.



ЛЪВ

Денят се характеризира с много работа и необходимост от спешно заминаване. Не е изключено да се сблъскате с ядове. Контактите ви обаче изглеждат доста ползотворни. Ще ви зарадва и запознанство с интересен човек.



ДЕВА

Сряда е напрегната, не сте предпазени от ядове. Внимавайте в контактите. Стремете се да запазите както вътрешната си уравновесеност, така и хармоничните взаимоотношения с околните. Не сте лишени от успех, особено заетите с творчески труд. Обаче ще ви се наложи да направите компромис. Ще имате успех в преговори.



ВЕЗНИ

За Везните се наблюдават ядове и неприятности днес, които са валидни най-вече за деловия живот. Бъдете въздържани и не се опитвайте изкуствено да ускорявате хода на събитията. Наблегнете на контактите. Чрез тях имате материален шанс, ще удовлетворите и любовното си настроение. Не е изключено да възникнат проблеми.



СКОРПИОН

Сряда идва с промяна около вас. Денят е много късметлийски и въпреки спънките ще постигнете заплануваното. Имате прекрасни възможности за материални придобивки, за изгодни контакти и ползотворно пътуване. Евентуалните неприятности са любовни, но не става дума за нещо съществено. Бизнесмените да се пазят от провокации.



СТРЕЛЕЦ

Сряда е печеливша, но в много случаи ще се наложи да бъдете решителни, да действате бързо. Не е изключено и спешно заминаване. Обмисляйте решенията си и внимавайте да не правите грешки. В работата си не пренебрегвайте мнението и препоръките на по-опитни от вас хора. Работата ви ще открие по-широк хоризонт за изява, бъдете последователни и целенасочени.



КОЗИРОГ

Очевидно повечето Козирози са романтично настроени и надали ще имат желание за работа. Действително сряда е хубав за любов, но внимавайте да не си създадете ядове в службата. Откриват се възможности за материални приходи вероятно чрез едно запознанство по финансова линия. Откриват се възможности за напредък в дейността, с която сте се заели. Хармонизирайте отношенията си с колегите.



ВОДОЛЕЙ

Няма да съжалявате и да загубите напразно времето си, ако се ориентирате към срещи и контакти. Имате възможности да удовлетворите както емоционалните си потребности, така и материалните интереси. За някои Водолеи сряда се свързва с новости. Други от вас са вяли и отпуснати поради здравословно неразположение, което ще се отрази върху делата им.



РИБИ

Не сте предпазени от ядове вкъщи днес, но ако сте въздържани, ще успеете да хармонизирате отношенията. Денят е добър за материални дела и провеждане на контакти. Ще ви радват придобивки и разрешаване на важни за вас задачи. За някои неочакван шанс. Днес ще се освободите от проблем не без помощта на високопоставен човек, който от дълго време ви безпокои. Във финансово отношение ще възникнат неочаквани проблеми.