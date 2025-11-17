ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

ОВЕН



Днес сте превъзбудени, импулсивни и трудно се контролирате. В много случаи това ще пречи на правилната ви преценка и действия в делови и личен аспект. Точно днес не изяснявайте отношенията си с любовния партньор, защото е възможно да предизвикате промяна във ваша вреда.



ТЕЛЕЦ



В понеделник Телците се чувстват неособено комфортно. Имате достатъчно сили и способности да се справите с проблемите на деня, но отчитате обективна невъзможност да ги преодолеете. Днес ще имате успех в контактите и сделките при подписване на договор.



БЛИЗНАЦИ



Вашата свръхвъзбудимост ви прави излишно решителни днес. Ще имате успех в осъществяване на желанията си, но помислете добре, преди да извършите или кажете нещо, свързано с бъдещото ви развитие. Бъдете мислещи, а не импулсивни хора.



РАК



Днес Раците имат шанс да направят крачка към щастието си, но стремежът ви към лична изява не бива да остава „дълбока резерва“. Необмислените и прибързани действия само могат да намалят възможностите ви. Известни колебания и самозаблуди можете лесно да избегнете.



ЛЪВ



В началото на седмицата не всички от Лъв са в състояние да работят активно заради лека физическа отпадналост или някои проблеми, които изцяло ангажират съзнанието ви. Би било добре да превъзмогнете всичко и да се мобилизирате за активни делови действия, без да се страхувате от евентуален неуспех.



ДЕВА



В понеделник изплуват ваши делови притеснения, които в повечето случаи са излишни. Тревогите ви са свързани с финанси и спекулации с неблагоприятно развитие, но не те са приоритетите ви за деня. Далеч по-реалистичен и положителен ефект за вашето бъдеще имат идеите ви.



ВЕЗНИ



Амбициозно започват Везните деня и успехът им няма да закъснее, ако са последователни и настойчиви. Известни неблагополучия ще възникнат при контактите ви в службата, но не се затваряйте в себе си, тъй като възможностите ви за изява зависят единствено от вашите усилия.



СКОРПИОН



Успехи в професионалната сфера. Важен ден е понеделник и за Скорпионите. За осъществяване на деловите си намерения ще използвате любимата си тактика – изчакването и мимолетното отдалечаване от проблемите, което умеете да внушавате на околните. Някои ще се сблъскат с нелеки професионални трудности, но могат да ги преодолеят.



СТРЕЛЕЦ



В началото на работната седмица сте изправени пред нов избор и мнозина ще са объркани. Независимо от личните ви усещания до момента, по-важна е деловата активност, която при всяко положение ще ви изведе на желаните позиции. Може би сте изправени пред дилемата да изберете човек, на когото да се доверите.



КОЗИРОГ



Мнозина Козирози са предизвикателно настроени и имат намерение агресивно да си пробият път напред. Разумът ви трябва да надделее, ще преодолеете пречките не само със сила, но и с доста ловкост, което гарантира успеха ви. Опит за противопоставяне очаквайте от жена в службата, но намесата й е незначителна, все пак засега я избягвайте. Изберете подходящо време да изясните ситуацията.



ВОДОЛЕЙ



Днес Водолеите се чувстват самотни и затруднени в действията си. Преодолейте го. Проявете настъпателност в обществените си контакти, което ще се окаже полезно за вас. Така ще успеете да осъществите срещите си и да убедите партньорите в искрените си намерения. Убедете се сами в необходимостта от съгласие с околните и следвайте тази линия.

РИБИ



Успешно се развиват днес вашите финансови дела. Едновременно с това не е изключено да получите предложения за нова работа или някакъв ангажимент. Дори да сте притеснени, бъдете максимално активни сега. От днес започва възход в деловия ви живот. Голяма помощ ще ви окаже по-възрастен човек. Не се осланяйте прекомерно на дадена дума от човек, за когото имате съмнения относно почтеността му.