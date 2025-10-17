ХОРОСКОП ЗА 17 ОКТОМВРИ

ОВЕН



Петък се оказва малко труден и неприятен ден за вас. Трудности и спънки в делата ви могат да ви изнервят и по този начин да предизвикате собствената си „катастрофа“. Особено внимателни бъдете на работното си място, там положението ви е доста застрашено. В бизнеса много от вас могат да извършат погрешни действия, които да се окажат фатални.



ТЕЛЕЦ



Денят ви е натоварен в емоционален аспект и за вас, Телци. Чувствате се като във вакуум и предусещате сами неуспеха си за деня. Благоприятната перспектива за петък е съответна на предпазливото ви поведение и интуицията може да ви бъде верен помощник. Много успешен е денят за самите Телци бизнесмени. Сключените сделки ще се увенчаят с успех.



БЛИЗНАЦИ



Днес вие сте раздразнителни и скандалджийски настроени. Освен да си навлечете неприятности, нищо добро не бихте могли да предизвикате по този начин. Денят предупреждава за служебни грешки от ваша страна и вероятно мъмрене по този повод.

РАК



В петък Раците не са застраховани от грешки. Става дума за грешки във финансови операции. В изгодна позиция сте в петък, но това не бива да е причина за прибързани ходове или необмислено влагане на пари. В службата сте доста авторитетни и има подчертано доверие и афинитет към работата ви.



ЛЪВ



Днес Лъвовете се чувстват могъщи и са готови да извършат грандиозни дела. Само че това не е достатъчно. Денят по-скоро предупреждава към умерено и резервирано поведение, отколкото към търсене на успех и „блясък“. Днес не е добре да водите разговори с началниците си за увеличаване на заплатата. Всяка една такава стъпка ще ви донесе разочарование.



ДЕВА



Петък не е особено успешен при Девите, а вие се чувствате потиснати. Вероятно вашият началник е причина за недоразуменията в службата и незаслужено ниските ви доходи от професионалния труд. Съществува някаква интрига около заплащането ви и макар че имате подкрепата на колеги, днес едва ли ще осъществите изискванията си за правилното ви възнаграждение.



ВЕЗНИ



Добре ще се чувствате в петък, но и при вас има предупреждения за един малко комплициран ден. Възможно е да допуснете грешки с финанси. Вие сте търпеливи днес и ще усетите предпоставките за деня. Вслушайте се в интуицията си и не насилвайте нещата. Дори и да сте притеснени на работното си място, там денят ще премине успешно и вие ще сте доволни от себе си.



СКОРПИОН



Скорпионите са малко потиснати днес, вероятно поради умора. Денят не е подходящ за разгръщане на широка дейност. Финансите ви са облагоприятствани от човек с влияние в обществото, но ако трябва да повдигате въпроса за увеличаване на заплатата, изчакайте – не сте подбрали подходящия ден. Един такъв намек ще ви коства доста нерви.



СТРЕЛЕЦ



Макар че се чувствате силно трудоспособни, сте и малко объркани в петък. На служебното място напразно ще се опитвате да постигнете необходимото ниво за работа, още повече че неочаквано ваши врагове могат да предизвикат скандал. Внимавайте за такива хора и подходете деликатно в съответната обстановка. Единствено у дома можете да постигнете хармония. В края на деня ще останете приятно изненадани не без помощта на половинката си.



КОЗИРОГ



Козирозите са разстроени и някои от вас нищо чудно да са болни. Става дума за временно неразположение, но това доста ще попречи на самочувствието и развитието на делата ви. По паричен проблем трябва да изчакате, защото днес няма да се намери разрешението му. Потиснете желанието си за срещи и контакти с приятели. Един ден усамотение ще ви се отрази добре. Само така ще можете да възвърнете силите си и да постигнете емоционална стабилност.



ВОДОЛЕЙ



При вас проблемите са свързани най-вече с дома ви. Много от вас, които имат за разрешаване квартирни проблеми, днес няма да успеят. Много добър професионален ден особено за дамите, но за повишение в службата петък е доста нестабилен и несигурен. Въпреки че сте доста толерантни хора, има вероятност да изпуснете нервите си поради неприятности, предизвикани от човек, на когото сте делегирали повече права, отколкото трябва и това ще ви изиграе лоша шега.



РИБИ



На Рибите се налага да постигат амбициите си за деня. Не се напрягайте да свършите нещо важно на всяка цена, защото това заплашва здравето ви. Има проблеми в службата, но и протежиране от страна на шефовете. Социалният ви статут не е застрашен, въпреки неизяснените обстоятелства около заплащането ви. Не очаквайте повишение на заплатата си, периодът не е благоприятен.