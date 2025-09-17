ХОРОСКОП ЗА 17 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

За повечето от вас е по-добре днес да се откажат от намеренията си, особено ако те са свързани с работата и целят постигане на определена придобивка. Благоразумното изчакване укрепва позициите ви и увеличава вашите шансове за успех. Късмет в любовта.

ТЕЛЕЦ

С много внимание трябва да подходите към делата си днес и да действате само след многократно обмисляне на ситуацията, в която се намирате, основавайки анализа си на фактите. Мнозина ще получат съблазнително предложение, отнасящо се до личните ви печалби.

БЛИЗНАЦИ

Вероятно е да смените подхода си в професионалните контакти или своя начин на работа, неочаквани новини. Сряда има отношение към вътрешна промяна на психическо равнище – нещо, което в много случаи ще бъде силно повлияно от атмосферата в службата и приятни моменти.

РАК

Днес много от Рак са притеснени и ще имат тежък за физическото им състояние ден. Апатията се опитва да ви извади от нормалния ритъм на живот и да наруши равновесието ви. Единствено правилната реакция е да не се поддавате на напора й, а да се заредите с оптимизъм.

ЛЪВ

В сряда до известна степен сте неуравновесени с нереалистична преценка за заобикалящата ви действителност. Постъпките ви ще бъдат прибързани. Това е свързано и с недооценка, която често пъти е продиктувана от засилена емоционалност и развихрена фантазия.

ДЕВА

Всичките ви професионални дела сега зависят единствено от вас. Можете да дадете тласък на работата си. Все пак има нещо различно и новият ви подход ще бъде особено важен за предстоящи решения. Ако се опрете на изградените стереотипи, ще загубите. Късмет в хазартни игри.

ВЕЗНИ

Стабилността е фиксирана за Везните, макар че мнозина ще имат труден професионален ден и колегите им ще се опитват да ги уязвят. Дайте свобода на чувството си за хумор и никой няма да успее да накърни интересите или емоциите ви. Запазете самообладание.

СКОРПИОН

Днес на Скорпионите ще им хрумнат нови начини да се доберат до онова, което ги интересува. Но трябва да намерите време да размислите по проблемите си. Не се ангажирайте с нови неща, намерете правилно решение на “висящи” въпроси. Очаквайте приятни изненади от партньора си.

СТРЕЛЕЦ

Сряда е добра и ще ви предложи интересни събития. Те напълно ще заличат неприятното ви настроение от дома, с което ще започнете деня си. За мнозина времето е изпълнено със срещи и разговори, имащи делова насоченост. Балансирайте домашните отношения и обърнете внимание на децата. Дори и поотраснали, имат нужда от силната ви подкрепа.

КОЗИРОГ

Неспокойна е сряда в службата ви. Времето сега поставя проблеми, които в повечето случаи имат дългосрочно развитие или се отнасят до действия, свързани с бизнеса. Възможно е днес да се провали среща, на която много държите, но не съжалявайте. Неочаквана вест от чужбина. Ще ви зарадва новината за събитие, което сте позабравили във времето.

ВОДОЛЕЙ

Превъзбудени сте днес, това кара мнозина Водолеи да пренебрегнат някои неща, на пръв поглед дребни, които могат да изиграят важна роля. Най-същественото пренебрежение, което някои ще си позволят, е неправилното разпределение на своето време. Късмет в начинанията ви. Някои от вас релаксират у дома, отпускарското ви настроение няма да ви напусне цял ден.

РИБИ

У много от Рибите се надига съвсем неприятното чувство за изоставеност и самота, което събужда отчаяние и краен песимизъм. Денят ви ще премине вяло и с нищо няма да блестите. Не сте избрали най-подходящия момент за психологически отклонения. Сряда позволява свобода на действията и достатъчна ефективност, водеща до допълнителни печалби.





