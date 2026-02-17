ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

ОВЕН



Във вторник мнозина от Овен имат да решат важни въпроси, които касаят разговори. При едни те са семейни, а при други – професионални, при които ще имате подкрепата на колеги и приятели. Преценявайте обстойно ситуацията и чак тогава взимайте страна във възникнали спорове.



ТЕЛЕЦ



Телците са доста притеснени във връзка с финансови дела, но безпокойството е излишно. Притежавате огромен късмет, който ще ви помага при осъществяване на намеренията. Характерни за вторник са всякакъв вид материални придобивки, както и успешното професионално развитие.



БЛИЗНАЦИ



Доста от вас са притеснени във връзка с ангажименти в дома, които са изостанали. Но сигурно и днес няма да успеете да се организирате по тези дела. Денят е твърде успешен за бизнесмените от Близнаци. Вашите разговори с партньорите от бизнеса ще преминат успешно и ще разрешите неизяснени финансови въпроси.



РАК



Днес Раците ще проведат успешни контакти, които в повечето случаи са с делова насоченост. Звездите гарантират пълен успех в това отношение, но за много от Рак се налага да отстъпят в някои свои искания. Този ход е с временно значение. Денят е благоприятен в професионално отношение, съществуват възможности за финансови печалби.



ЛЪВ



Превъзходните професионални качества са характерни за почти всички Лъвове във вторник. Ако обаче ви се налага да провеждате преговори, е хубаво да проявите повече характер и неотстъпчивост. Възможно е дори някой да се опита да ви измами. Не по-зле ще се развиват и делата на бизнесмените.



ДЕВА



Във вторник повечето от Дева отново са притеснени във връзка с професионалните им дела. Вие сте усърдни в действията си и те винаги са възнаградени. Ако въпросите опират до намиране на средства за по-късната ви професионална дейност, се налага да бъдете по-настоятелни. Мнозина могат да се надяват на благоприятна чужда намеса.



ВЕЗНИ



Везните са в подем и във вторник ще докажат това на практика. Все пак не бива да се забравя, че вие изграждате бъдещите си успехи, което изисква настоятелност по съответните делови или лични проблеми. За служебните ви задължения е необходимо да сте категорични в действията си и постоянно да анализирате развитието им.



СКОРПИОН



Вторник е твърде добър за сближаване на отношенията ви с хора от обществени или административни инстанции. За други това е ден, през който ще разрешават важни материални проблеми, свързани с дома. Не е изключена и придобивка на недвижим имот. Денят е успешно начало по въпроси от финансово естество.



СТРЕЛЕЦ



Твърде професионален вторник и създава за повечето от Стрелците нови възможности. На първо място нарастването на финансите ви е твърдо. Това може да се случи по линия на професионалните ангажименти, които са традиционни за момента. Мнозина от вас днес ще проведат контакти, които ще им дадат възможности за започване на допълнителна работа.



КОЗИРОГ



Силен е късметът на Козирозите във вторник. Това е тенденция, която обхваща повече от един ден, и днес пред вас изниква възможност за значителни материални придобивки. Реализацията ви е свързана със специфичните условия на професионалния ви живот. Някои от вас са притеснени по повод делово пътуване, но няма причина да се безпокоите.



ВОДОЛЕЙ



Деловият ден ще донесе доста удовлетворение за Водолеите. Възможностите са придобивки или разговори с началниците ви за поемане на нови професионални ангажименти. По-организирани бъдете относно контактите през деня, защото има реална опасност да не ги осъществите поради невъзможност да намерите време. Някои от дамите ще получат важно предложение, касаещо професията им.



РИБИ



Аналитичността е един от най-важните фактори за успешното преминаване на този ден. Тя се налага във връзка с вашите професионални действия и нерядко има отношение към документи. За някои от вас вторник е ден за успешни делови пътувания. Други се налага да бъдат крайно внимателни при действията си с финанси. Възможна е заблуда, която да ви лиши от приходи. Шанс за печалби съществува и за пътуващите.