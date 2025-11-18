ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

ОВЕН
Появява се нова яснота в делата ви, която може би ще изиска от вас да се откажете от досегашните планове и амбиции. Не е изключено някои Овни да получат неприятно съобщение, неочаквано да ги връхлетят проблеми. За каквото и да става дума обаче, късметът ще е на ваша страна.
ТЕЛЕЦ
Вторник е много хубав, особено за семейно-домашни дела. Възможни са печалби, получаване на наследство, разрешаване на жилищен проблем. Не е лошо, ако някой ви потърси за помощ, да откликнете.
БЛИЗНАЦИ
Внимавайте с парите днес, бъдете предпазливи и в контактите. Отстрани изглеждате като хора, разглезени от съдбата, затова не е изключено постъпките ви да се изтълкуват превратно. Възможни са конфликти с мъже, сдържайте се.
РАК
Необходимо е да се примирите с някои обстоятелства, упоритостта днес само ще ви навреди. Намалете харчовете, склонни сте да пилеете пари. Вторник има с какво да ви зарадва, но овладявайте емоциите. Възможно е да допуснете грешка. Напредък в делата.
ЛЪВ
Мнозина от Лъвовете се чувстват щастливи днес. Овладейте темперамента си. Ще навредите на другите, не е изключено и те да ви навредят. Не бъдете много самоуверени, мисленето ви не е най-правилното. Не се опитвайте да постигнете успех със сила. Вторник ще донесе печалби.
ДЕВА
Денят е много късметлийски. Ще осъществите замислите си, ще се радвате на печалби и придобивки, ще можете да помогнете и на другите. Имате влиятелни протекции. Изпълнението на задача, поставена от шеф, ще бъде и лично за вас. Ще бъдете поздравени от него за успеха ви.
ВЕЗНИ
Вашите постижения във вторник не са малко, но не надценявайте възможностите си. Задължително е да работите в екип с други хора, самостоятелната изява няма да даде желаните резултати. Бъдете предпазливи в любовните дела, склонни сте да правите грешки. Избягвайте конфликти.
СКОРПИОН
Много печеливш ден за бизнес и търговия. В емоционален аспект вторник е тежък. Смятате се за жертви на несправедливостта, но по-вероятно е да сте допуснали грешка. Направете си извод и поемете отговорността за постъпката си. На работното място сте застрашени от конфликт.
СТРЕЛЕЦ
Вторник е напрегнат, но очертава печалби по професионална линия. Бъдете пестеливи с парите, не е изключено да ви потрябват за път. Предстои ви огромна инвестиция в недвижим имот и именно тогава сумите ще са колосални. В контактите ви ще настъпят промени. За някои Стрелци раздяла с близък човек.
КОЗИРОГ
Денят ви е печеливш както в материален аспект, така и по отношение на любовта. Ситуацията около вас се подобрява, откриват се възможности да подобрите и финансовото си положение. Денят изяснява обстоятелствата от домашно естество, което ще ви застави да промените целите си. Променете нещо в себе си, за да накарате хората да бъдат по-открити с вас.
ВОДОЛЕЙ
Не са изключени конфликти във вторник, бъдете сдържани и предпазливи. Притеснени сте и лесно може да допуснете грешка. Най-застрашени сте в общуването на работното място. Наблюдават се трансформации, възможно е да тръгнете в грешна посока. Бъдете внимателни!
РИБИ
Най-неприятното за деня е откриването на възможност за любовно удовлетворение. В повечето случаи фиксира тайна връзка. Не е лошо обаче да се задействате делово и по-специално да се насочите към контакти без емоционални окраски. Така ще разрешите финансов проблем не без помощта на компетентната помощ на висшестоящ човек във фирмата ви.
ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ
ОВЕН