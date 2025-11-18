ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

ОВЕН

Появява се нова яснота в делата ви, която може би ще изиска от вас да се откажете от досегашните планове и амбиции. Не е изключено някои Овни да получат неприятно съобщение, неочаквано да ги връхлетят проблеми. За каквото и да става дума обаче, късметът ще е на ваша страна.



ТЕЛЕЦ

Вторник е много хубав, особено за семейно-домашни дела. Възможни са печалби, получаване на наследство, разрешаване на жилищен проблем. Не е лошо, ако някой ви потърси за помощ, да откликнете.



БЛИЗНАЦИ

Внимавайте с парите днес, бъдете предпазливи и в контактите. Отстрани изглеждате като хора, разглезени от съдбата, затова не е изключено постъпките ви да се изтълкуват превратно. Възможни са конфликти с мъже, сдържайте се.



РАК

Необходимо е да се примирите с някои обстоятелства, упоритостта днес само ще ви навреди. Намалете харчовете, склонни сте да пилеете пари. Вторник има с какво да ви зарадва, но овладявайте емоциите. Възможно е да допуснете грешка. Напредък в делата.



ЛЪВ

Мнозина от Лъвовете се чувстват щастливи днес. Овладейте темперамента си. Ще навредите на другите, не е изключено и те да ви навредят. Не бъдете много самоуверени, мисленето ви не е най-правилното. Не се опитвайте да постигнете успех със сила. Вторник ще донесе печалби.



ДЕВА

Денят е много късметлийски. Ще осъществите замислите си, ще се радвате на печалби и придобивки, ще можете да помогнете и на другите. Имате влиятелни протекции. Изпълнението на задача, поставена от шеф, ще бъде и лично за вас. Ще бъдете поздравени от него за успеха ви.



ВЕЗНИ

Вашите постижения във вторник не са малко, но не надценявайте възможностите си. Задължително е да работите в екип с други хора, самостоятелната изява няма да даде желаните резултати. Бъдете предпазливи в любовните дела, склонни сте да правите грешки. Избягвайте конфликти.



СКОРПИОН

Много печеливш ден за бизнес и търговия. В емоционален аспект вторник е тежък. Смятате се за жертви на несправедливостта, но по-вероятно е да сте допуснали грешка. Направете си извод и поемете отговорността за постъпката си. На работното място сте застрашени от конфликт.



СТРЕЛЕЦ

Вторник е напрегнат, но очертава печалби по професионална линия. Бъдете пестеливи с парите, не е изключено да ви потрябват за път. Предстои ви огромна инвестиция в недвижим имот и именно тогава сумите ще са колосални. В контактите ви ще настъпят промени. За някои Стрелци раздяла с близък човек.



КОЗИРОГ

Денят ви е печеливш както в материален аспект, така и по отношение на любовта. Ситуацията около вас се подобрява, откриват се възможности да подобрите и финансовото си положение. Денят изяснява обстоятелствата от домашно естество, което ще ви застави да промените целите си. Променете нещо в себе си, за да накарате хората да бъдат по-открити с вас.



ВОДОЛЕЙ

Не са изключени конфликти във вторник, бъдете сдържани и предпазливи. Притеснени сте и лесно може да допуснете грешка. Най-застрашени сте в общуването на работното място. Наблюдават се трансформации, възможно е да тръгнете в грешна посока. Бъдете внимателни!



РИБИ

Най-неприятното за деня е откриването на възможност за любовно удовлетворение. В повечето случаи фиксира тайна връзка. Не е лошо обаче да се задействате делово и по-специално да се насочите към контакти без емоционални окраски. Така ще разрешите финансов проблем не без помощта на компетентната помощ на висшестоящ човек във фирмата ви.