ХОРОСКОП ЗА 18 ОКТОМВРИ

ОВЕН



Събота се оказва труден и неприятен ден. Трудностите и спънките в делата ви могат да ви изнервят и по този начин да предизвикате собствената си катастрофа. Особено внимателни бъдете на работното място, там положението ви е застрашено. Бъдете търпеливи и не предприемайте важни дела.



ТЕЛЕЦ



Денят ви е натоварен в емоционален аспект. Чувствате се като във вакуум и предусещате сами неуспеха си за деня. Благоприятната перспектива за събота съответства на предпазливото ви поведение и интуицията може да ви бъде верен помощник. Дамите бизнесмени ще получат навременна помощ.



БЛИЗНАЦИ



Днес вие сте раздразнителни и скандалджийски настроени. Освен да си навлечете неприятности, нищо добро не бихте могли да предизвикате по този начин. Предупреждението към вас е за допускане на служебни грешки. Не е фатално, но ако пренесете настроението в дома си, скандалът е неминуем.



РАК



Раците не са застраховани от грешки във финансови операции. В изгодна позиция сте в събота, но това не бива да е причина за прибързани ходове и необмислено влагане на пари. В службата сте доста авторитетни и има подчертано доверие и афинитет към работата ви. Мнозина ще разчитат на вас.



ЛЪВ



Днес Лъвовете се чувстват могъщи и са готови да извършат грандиозни дела, но това не е достатъчно. Бъдете умерени и резервирани в поведението си, не търсете успех и блясък. Добре е да водите разговори с началниците си за увеличаване на заплатата. Дипломатично намерете верния път.



ДЕВА



Събота не е особено успешен ден при Девите, а вие се чувствате потиснати. Вашият началник е причина за недоразуменията в службата и незаслужено ниските ви доходи от професионалния труд. В службата съществува някаква интрига около вас, но не търсете истината. Намерете подходящото време за това.



ВЕЗНИ



Добре ще се чувствате в събота, но комплицираният ден е възможно да ви сюрпризира с проблеми. Възможно е да допуснете грешки с финанси. Търпеливи сте днес и ще усетите предпоставките за деня. Вслушайте се в интуицията си и не насилвайте нещата, дори и да сте притеснени в службата.



СКОРПИОН



Скорпионите са малко потиснати днес, вероятно поради умора. Денят не е подходящ за разгръщане на широка дейност. Не са ви изяснени някои служебни обстоятелства и това може да ви доведе до грешки. Бизнесът ви също е затормозен и не разчитайте на партньорство. Обърнете внимание на дома си.



СТРЕЛЕЦ



Макар че се чувствате силно трудоспособни, сте и малко объркани в събота. На служебното място напразно ще се опитвате да постигнете необходимото ниво за работа, още повече че неочаквано ваши врагове могат да предизвикат скандал. Внимавайте за такива хора и подхождайте деликатно. Не влизайте в спор, за да докажете правотата си. Излишно е, ще си образувате само нерви!



КОЗИРОГ



Козирозите са разстроени в събота от лоша новина, тя ще попречи на самочувствието и развитието на делата им. По паричен проблем трябва да изчакате, защото днес няма да намерите разрешението му. Бъдете умерени в харчовете си, потиснете желанието си за срещи и контакти с приятели. Ще дойде по-благоприятен ден за това, в който няма да сте затормозени с нищо.



ВОДОЛЕЙ



При вас проблемите в събота са свързани най-вече с дома ви. Мнозина имат за разрешаване квартирни проблеми. Много добър професионален ден, особено за дамите Водолеи, но за повишение в службата събота е доста нестабилен и несигурен. Има вероятност да изпуснете нервите си поради любовни неприятности. Не ги задълбочавайте излишно, като налагате мнението и вижданията си.



РИБИ



На Рибите се налага да постигат амбициите си за деня. Не се напрягайте да свършите нещо важно на всяка цена. Има проблеми в службата, но и протежиране от страна на шефовете. Социалният ви статут не е застрашен въпреки неизяснените обстоятелства около заплащането ви. Имате протекциите на човек, на когото сте направили някаква услуга неотдавна и сега ви се издължава, като ви закриля.