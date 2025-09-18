ХОРОСКОП ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
Четвъртък идва с отделни трудности за Овните, но ще ви споходи и неочакван късмет при изпълнение на дневните дела. През работния ден е възможно да заемете добра позиция и на тази основа да постигнете придобивка. На мнозина ще се наложи да проявят дипломатичност при разговор с колега.
ТЕЛЕЦ
Положителните възможности на Телците в четвъртък са извън работата им, във времето за свободни контакти. Ще имате успешни срещи и разговори по проблеми, отнасящи се за бъдещата ви дейност, а някои вероятно днес ще планират пътуване с делова насоченост.
БЛИЗНАЦИ
Днес при вас натежава съобразителността и мнозина ще бъдат по-наблюдателни от друг път. В много случаи стремежът към изолация е ярко изразен, но в същото време ви позволява мащабен поглед върху заобикалящата ви действителност. Работният ви ден ще протече с голям успех.
РАК
Днес трябва да бъдете изключително внимателни, защото границата между успеха и неуспеха е незабележима. Във всички случаи ще ви се наложи да употребите много повече усилия от обикновеното, за да постигнете положителни резултати. В службата си не давайте гласност за намеренията си.
ЛЪВ
Изключително важен е четвъртък за представителите на Лъв. Усърдни и настойчиви сте за изпълнение на намеренията си, но вниманието ви трябва да бъде изострено сега, тъй като съществува вероятност да останете измамени в надеждите си, особено ако разчитате на чужда помощ.
ДЕВА
За повечето от Дева четвъртък ще се окаже много дълъг ден. Не става въпрос за непреодолими трудности, с които ще се сблъскате, а за това, че в повечето случаи действията ви трябва да бъдат съобразени с обективните възможности. Това изисква маневреност и избягване на конфронтации.
ВЕЗНИ
Четвъртък ще бъде доста успешен ден за Везните, но в почти всички случаи е нужно да разчитате предимно на себе си и да действате твърдо по намеренията си. Необходимо е с голяма точност да отчетете конкретните си възможности и да предвидите евентуален неочакван обрат.
СКОРПИОН
Успешен четвъртък за Скорпионите. Късметът ви е голям, без никакви опасения можете да предявите своите искания в службата си или пред съдружниците в бизнеса. Вашите делови възможности са многократно увеличени и мнозина ще проведат срещи и контакти за разрешаване на важни въпроси.
СТРЕЛЕЦ
В четвъртък безпокойството е повишено при мнозина от Стрелец. То се основава на реални предпоставки за загуби, които лесно можете да предизвикате поради неблагоразумие. Поради недостатъчно обмисляне ще допуснете грешки в обществените контакти и финансовите отношения. Затегнете кесията, в най-скоро време ще ви трябват пари за по-големи проекти.
КОЗИРОГ
От гледна точка на вашите делови ангажименти четвъртък се очертава да бъде успешен. За мнозина обаче това надали ще има съществено значение, тъй като у вас сега са силни емоционалността и стремежът към любовен контакт. В това отношение се проявява повишеното ви безпокойство. Не се отчайвайте по отношение на жена, която е обект на вашето внимание. Ще откликне на повика ви!
ВОДОЛЕЙ
Водолеите ще бъдат отдадени в четвъртък в помощ на другите. На преден план са вашият алтернативизъм и способността ви да помагате. Денят изцяло ще ангажира силите ви в това направление. Някои от вас ще се чувстват жертва на определена ситуация. В работата ви денят носи неудобства. Свързани с нечие обещание, което до този момент не е изпълнено.
РИБИ
За Рибите четвъртък е благоприятен ден, носейки със себе си добри възможности за лични и професионални постижения. Най-голям успех сега можете да имате в контактите си с приятели или делови съдружници. При някои денят се характеризира с пътуване, чийто успех ще бъде пълен. Други са „закотвени” в службата си и ще са апатично настроени към работата си за деня.