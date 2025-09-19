ХОРОСКОП ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Любовните дела са на предни позиции за повечето Овни днес. В петък се очертават приятни емоции, но и възможности за материални приходи. Възползвайте се от обстоятелствата и наблегнете на контактите. Ще имате полза от тях. Предоставя ви се възможност да сключите изгодно контракти по дългосрочни договори.

ТЕЛЕЦ

Телците ще имат един добър ден благодарение на своята дипломатичност. Петък изисква от вас отлагане на по-сериозните занимания. Денят идва с нови предизвикателства в материалната област. Изгодните възможности се придружават и от неблагоприятни въздействия, тъй че бъдете много предпазливи.

БЛИЗНАЦИ

За Близнаци петък се явява последен ден за неизяснената семейна обстановка и трудностите във взаимоотношенията. Денят ще бъде щастлив за вас, ако приемете обстоятелствата, без да се опитвате да промените нещо или някого. Днес трябва да бъдете по-скоро отстъпчиви и прощаващи.

РАК

В петък вие ще се чувствате „господари“ на положението и ще овладявате всякакви ситуации. Вашият авторитет е непоклатим и разчитайте най-вече на добрата си интуиция, няма да ви подведе, ще имате полезен ден. В службата се налага да бъдете уравновесени.

ЛЪВ

Лъвовете са в лошо настроение и могат да предизвикат неприятни последици в петък. Иначе денят е с позитивна характеристика за професионалните ви дела. Ще се радвате на хармонични взаимодействия с колеги, шефове. Не пренебрегвайте опита и мнението на по-компетентните.

ДЕВА

Девите в петък са застрашени от скандали при общуването си с другите – вкъщи и на работното място. Важно е да запазите спокойствие и да се постараете да хармонизирате отношенията с любимия човек. Не влизайте в спорове. В бизнеса не разчитайте на съдружници.

ВЕЗНИ

Везни, в петък се въздържайте спрямо разправии и конфликти. Петък е с добри перспективи за работата ви, но е необходимо да проявите повече усърдие и целенасоченост. В личния живот ще се чувствате пълноценни – успех в любовта, хармонизиране на семейните отношения. В петък финансите ви са стабилни.

СКОРПИОН

За по-голямата част от знака денят е доста ангажиран, изглежда най-много ще ви интересуват материалните дела. Наблегнете на контактите, очертават се изгодни перспективи. Приятелите и хората около вас са доста търпеливи и ви прощават много грешки и обиди, за да си позволите едно нелоялно поведение.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са неудовлетворени от развитието на тази седмица. Петък се свързва с доста работа, но имате възможности за делови напредък и изява на способностите. Разрешаването на задачите ще ви коства нерви, но е много важно да бъдете свързани и да се пазите от конфликти. Не пренебрегвайте мнението и съветите на колеги. Съблюдавайте поведението си, не бъдете нападателни и не осъждайте чуждите грешки, помогнете, ако можете.

КОЗИРОГ

За Козирог петък ще бъде приятен и хармоничен. Добри възможности предлагат срещите и разговорите, още повече че делата ви се нуждаят от изчерпателна информация. Не е изключено да бъдете облагодетелствани с получаване на желани протекции. Заемете се с неотложните задачи. Мобилизирайте се за успешно справяне със задълженията си на работното място.

ВОДОЛЕЙ

Някакво лошо известие в дома ви може да ви притесни в петък, но иначе сте мобилизирани през деня. Притискат ви паричните проблеми и тези от вас, които имат бизнес, ще предприемат път с цел изясняване на партньорските взаимоотношения. Петък, погледнат от професионална гледна точка, е много ползотворен. Успешно ще финализирате преговори с хора от вашия бранш, доказали сте вашата лоялност.

РИБИ

Денят е успешен за творческа изява и по отношение на материални дела. Лошо известие от роднина може да ви ядоса. Доста неприятен е служебният ден и се налага да потиснете емоциите и да не взимате конкретна страна при скандална обстановка, това може много да ви навреди. Днес ще задоволите любовните си интереси. Възможна е среща с приятел от другия пол, с когото сте имали близки отношения.





