ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

ОВЕН



Възможно е да се чувствате огорчени, но и вие сте допринесли за състоянието си. Внимавайте, склонни сте да допускате грешки и днес не бива много да разчитате на нечии обещания. Големият ви шанс днес е в професионалната сфера.



ТЕЛЕЦ



Четвъртък ще ви изненада с повече работа и ангажименти, но имате прекрасни възможности за справяне и постигане на напредък. За повечето от вас срещите и разговорите днес засягат парични въпроси и оформяне на документи. Очертават се придобивки, а за някои Телци – ползотворно пътуване.



БЛИЗНАЦИ



Четвъртък е потискащ, особено за нежния пол на Близнаци. Не са изключени и парични проблеми, които може да създаде мъж. Трудно и тягостно ще премине професионалният ви ден, но имате чудесни възможности да компенсирате с любов и да възвърнете емоционалната си стабилност.



РАК



В живота ви се забелязва хубава промяна. Открива се шанс за професионална реализация, а имате и прекрасни възможности да уредите нещо важно от домашно или семейно естество. Намалете амбициите си по отношение на пари и избягвайте конфликти в тази връзка с влиятелни мъже.



ЛЪВ



Четвъртък идва с промяна, към която трябва да подходите с известна предпазливост. Не е изключено за някои да се наложи пътуване, а за други се наблюдават служебни реформи. Премерените и обмислени действия са най-подходящи за постигането на замислите днес. Бъдете последователни.



ДЕВА



Предстои хубав ден, особено по отношение на материални придобивки. Имате възможност чрез ново предприятие да постигнете желаната финансова реализация. От съществено значение са срещите и контактите днес, както и ако проведете пътуване. Делова подкрепа от приятел.



ВЕЗНИ



В изгодни позиции сте днес. Това е валидно повече за силния пол от Везни. Справяте се перфектно с деловите си задължения, изпъква и хубава промяна в живота ви. За някои се свързва с любов, а за други – с пътуване. Голям шанс за уреждане на домашни дела и за придобивки.



СКОРПИОН



Ако ви интересуват въпроси от финансово естество, днес може да удовлетворите желанията си. В професионално отношение обаче не е изключено да се сблъскате с трудности, пазете се от допускане на грешки. Избягвайте и конфликти с високопоставени мъже. Денят е сполучлив за домашни дела.

СТРЕЛЕЦ



Четвъртък е ползотворен, особено ако предприемете нещо ново. В професионално отношение се откроява хубава промяна, която на първо време ще изисква предпазливост от ваша страна. Търсете опита и компетентното мнение на другите. В интимния живот сте склонни да допускате грешки. Вашата натура е такава, че не обичате да прощавате чуждите грешки, което е във ваш ущърб.



КОЗИРОГ



Силно благоприятен ден, забелязва се хубава промяна в кръга на общуването. Контактите са особено ползотворни за делата ви днес. Имате подкрепа от жена в работата за уреждане на интересуващ ви въпрос от професионално естество. За някои – изгодно пътуване. Хубава промяна вкъщи, свързана с покупка на мебели, които доста ще изтънят джоба ви, но всичко си заслужава цената.

ВОДОЛЕЙ



Нищо чудно да се сблъскате със спънки при осъществяване на програмата си днес. Може да отсрочите някои дела за друг ден. За много Водолеи четвъртък се свързва с пътуване. В личния живот изпъква поддръжка от жена, контактите ще възвърнат емоционалната ви стабилност. Властната й натура ще ви постави в подчинение, но то е необходимо за вас поради някакъв проблем.

РИБИ



Четвъртък не е лек, изпъкват ядове от лично естество. За някои Риби се свеждат до парични въпроси. Възможно е да не получите заплатата си или възнаграждението да не отговори на очакванията ви. Възможна е и загуба на пари, ако играете хазарт. Добри перспективи предлагат контактите. Ще ви зарадва съобщение. На някои се налага да заминат.