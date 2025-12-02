ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Вторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно. Действията на някои от вас в комбинация с приятели ще ви донесат нови придобивки или успехи в делата, които ви интересуват.



ТЕЛЕЦ

Денят се характеризира с придобивки за Телците. Вторник е много щастлив ден за вас и всеки може да се възползва от възможностите си, но това трябва да става в рамките на умереното. Навлизате в период на промени, трябва да бъдете доста внимателни и предпазливи.



БЛИЗНАЦИ

Много положителен вторник за Близнаците – новини, придобивки, домашен успех, служебна реализация. Радостна новина при някои от вас днес идва от чужбина и се отнася до материално имущество, което ще ви бъде осигурено по линия на наследство. Активен служебен ден.



РАК

Вторник се характеризира с успехи за Раците, но само при положение, че сте физически здрави. Много добри контакти се очертават при Раците, както и положителни възможности в сферата на бизнеса. Повечето от вас са в състояние да решат сега проблемите, които ги тормозят.



ЛЪВ

Днес Лъвовете ще имат доста късмет в областта на финансите и деловия живот, но едновременно с това се прокрадва една негативна тенденция, която сочи вероятността да бъдете измамени по някакъв начин. Делата ви тръгват добре и трябва да действате категорично.



ДЕВА

Доста добър е вторник за вас. Сега можете да се реализирате по неочаквано полезен начин. Мобилизирани сте и действате пряко по задачите си, които много скоро се организират по блестящ начин. Ще получите делова подкрепа, която ще подобри вашето благосъстояние.



ВЕЗНИ

Вторник е негативен от гледна точка на вашите контакти, както и за пътуване. Ако ви предстои пътуване по делови въпроси, можете да се откажете. Този ден ще изиграе важна роля за бизнесмените. Опитите ви да наложите личното си виждане ще доведат до катастрофа.



СКОРПИОН

За някои вторник ще бъде успешен, при други той е изпълнен с проблеми. Всички от тях са разрешими, достатъчно е само да действате последователно и да не попадате под влияние на емоционално мислене. Почти на всички днес ще бъде невъзможно да действат в сферата на финансите.



СТРЕЛЕЦ

Във вторник негативността при някои се свързва със здравословното състояние. Натоварването ви е голямо и сте доста забързани в ежедневието и не обръщате внимание на физическото си състояние. Професионалните успехи са част от същността ви днес. Бизнесмените имат добри възможности за печалби и това става с подкрепата на партньорите. Реализацията ви е извън съмнение.



КОЗИРОГ

Козирозите могат да се надяват на един прекрасен вторник. Известен негативизъм хвърля фактът, че трябва да върнете нещо, което дълго време сте ползвали, но не ви е принадлежало. Но това не може да наруши възходящата градация на развитие по делови въпроси. Не се доверявайте на хора, които се назовават ваши приятели. Със сигурност ще се опитат да забавят устрема ви.



ВОДОЛЕЙ

Вие ще се сблъскате с трудности, но те не са непреодолими и в повечето случаи касаят личните ви дела. Добро развитие ще имат професионалните възможности. От гледна точка на придобивки във вторник вие не сте лишени. Ще ви бъде дадена възможност за нов бизнес, не се впускайте преди да сте проучили нещата. В дома си мнозина ще бъдат зарадвани от новина.



РИБИ

Днес са характерни някои професионални трудности, които имат конфликтно начало и се свързват с емоционалните взаимоотношения с началниците ви. Добри възможности имат бизнесмените между вас и сега сте в състояние да осъществите синхрон в действията с партньорите си. Любимият ви човек днес ще се чувства пренебрегнат и е възможно да поиска изясняване.