ХОРОСКОП ЗА 2 НОЕМВРИ

ОВЕН



Тази неделя си осигурете широко поле за действие. Не се ограничавайте в мисленето или в идеите си. Действайте с размах.



ТЕЛЕЦ



Прекарайте деня в собствената си компания. Рискувате да се почувствате излишен, ако настоявате да се включите към дадена компания.



БЛИЗНАЦИ



Това е ден, в който е най-добре да ограничите контактите си. Не подавайте ръка за помощ на хора, които не познавате добре.



РАК



Това е ден, в който да проявите добронамереност. Каквото и да се случва – не изпускайте нервите си. Ще съжалявате.



ЛЪВ



Това е ден, в който ще се радвате на развитието на ваше приятелство. Вие сте истински щастливци, че може да разчитате на такива хора.



ДЕВА



Тази неделя ще успеете да отхвърлите, отдавна чакащи задачи. Не пестете сили и ще видите колко ще ви олекне.



ВЕЗНИ



Тази събота ще трябва да погледнете реално на нещата. Опитайте се да се вместите в схемата. Напълно сте способни.



СКОРПИОН



Това е ден, в който да спазвате правилата. Не си позволявайте нищо нито повече, нито по-малко извън позволеното.



СТРЕЛЕЦ



През този ден може да станете обект на повишено внимание. То рязко може да премине в ревност – не го допускайте.



КОЗИРОГ



През този ден не си позволявайте да съдите никого. Вероятно ще срещнете сериозен отпор и критика, ако го направите.



ВОДОЛЕЙ



Това е ден, в който ще може да кажете истината. Не си мислете, че няма да имате поддръжници. Очаква ви подкрепа.



РИБИ



Това е ден, в който да спазите баланса. Не бъдете прекалено черногледи, но и не губете реализма си. Балансирайте.