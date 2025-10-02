ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

ОВЕН
Мнозина днес ще изпаднат в неприятна ситуация, но ще се справят и ще излязат от положение. Има неприятни изходи и решения, но не се предавайте. Вашата задача днес е да намерите най-малко неприятния изход от създалата се ситуация за вас и вашия любим човек. Бъдете сигурни, че такъв изход има. Ще бъдете погълнати от чужди задачи.
ТЕЛЕЦ
Да запазите душевното равновесие и да не се поддавате на провокации – това е главната ви задача за този ден. Ако успеете да се справите с това, влиянието на негативните тенденции ще бъде минимално. За съжаление е твърде вероятно днес да изневерите на обичайното си здраво мислене и да допуснете много досадни грешки.
БЛИЗНАЦИ
През този ден свръхважни събития в семействата на Близнаците не се предвиждат. Вероятни са малки разногласия с децата, които при неумело поведение може да прераснат в голям и усложняващ се конфликт. Днес разумът ще ви бъде най-добър помощник. Възможно е да се разочаровате от човек, когото дълго време сте харесвали.
РАК
Днес ще получите особена доставка. Може и да не ви изненада с оригиналността си, но става дума за онова, което сте искали от много отдавна. Това се отнася за любов, признание или съгласие, или за нещо, което отдавна е било. Появата му няма да бъде драматична, но към края на деня ще осъзнаете, че никога не сте получавали нещо подобно.
ЛЪВ
Лъвовете са готови на твърде много неща заради промени в живота, които им се струват много необходими. Да се отърсите от миналото е лесно – отказвайки се от предишните планове и връзки, Лъвовете даже и не се замислят, че могат да поставят някого в сложна ситуация или да причинят на някого болка. Не се намесвайте в конфликти.
ДЕВА
Странен ден е четвъртък, през цялото време ще имате усещане за някаква фаталност. Не предизвиквайте съдбата, че накрая наистина може да ви застигне. Правете каквото трябва, пък тогава няма как да не стане каквото искате. Днес ще ви посетят неочаквано хора, които ще искат финансова помощ. Преценете дали ще услужите.
ВЕЗНИ
В четвъртък ще се окажете в центъра на важни събития, които ще променят някои ваши решения. Дайте си време, за да се ориентирате в своите чувства, и не се опитвайте да направите избора си колкото се може по-скоро. Ако ви поканят на някакво многолюдно мероприятие, не бързайте да го отказвате, ще се чувствате комфортно.
СКОРПИОН
Днес е задължително да помните, че никакви задължения не могат да ви задържат редом с човека, с когото не искате или не можете да бъдете. През този ден е много важно да се почувствате свободен човек. Ако трябва, разходете се вечерта, за да си отпочинете пълноценно. Очаквайте промени в службата, свързани с преките ви задължения.
СТРЕЛЕЦ
Подходящ ден за преговори, срещи с потенциални партньори, а също и с влиятелни хора, способни да подкрепят започнатото от вас. Днес може да убедите когото си искате в своята правота, като не полагате за това сериозни усилия. Умението да взимате решения ще ви бъде доста полезно, когато се сблъскате с недоброжелателите, които отдавна искат вашия провал.
КОЗИРОГ
Денят ще премине добре, но влиянието на позитивните тенденции днес може да бъде определено само като умерено. За големи постижения ще са нужни много усилия. Ще възникнат проблеми в личните отношения, защото близките ви хора са убедени, че постъпките ви са продиктувани от егоизъм. Положете усилия за укрепване на семейните връзки.
ВОДОЛЕЙ
Не се страхувайте да рискувате в името на това, в което вярвате. Например, ако мислите, че вие и някакъв човек има шансове да се окажете свързани с доста особени чувства, няма да се страхувате, рискувайки да бъдете в неловка ситуация, да му кажете това. Лесно ще се справяте с ежедневните проблеми, ще получите и печалби от свършена работа.
РИБИ
Предпазливост, предвидливост и дипломатичност ще са ви нужни за уговорените срещи. Дори и да са романтични, едва ли ще преминат така леко, както би ви се искало. През този ден съвсем не си заслужава да се водят делови преговори. Вероятността да разберете събеседника си неправилно е голяма. Насаме със себе си ще се чувствате спокойно.