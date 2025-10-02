ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Мно­зи­на днес ще из­пад­нат в неп­рия­тна си­туа­ция, но ще се справят и ще из­лязат от по­ло­же­ние. Има неп­рия­тни из­хо­ди и ре­ше­ния, но не се пре­да­вай­те. Ва­ша­та за­да­ча днес е да на­ме­ри­те най-мал­ко неп­рия­тния из­ход от съз­да­ла­та се си­туа­ция за вас и ва­шия лю­бим чо­век. Бъ­де­те си­гур­ни, че та­къв из­ход има. Ще бъ­де­те по­гъл­на­ти от чуж­ди за­да­чи.

ТЕЛЕЦ

Да за­па­зи­те ду­шев­но­то рав­но­ве­сие и да не се под­да­ва­те на про­во­ка­ции – то­ва е глав­на­та ви за­да­ча за то­зи ден. Ако ус­пее­те да се спра­ви­те с то­ва, влия­ние­то на не­га­тив­ни­те тен­ден­ции ще бъ­де ми­ни­мал­но. За съ­жа­ле­ние е твър­де ве­роя­тно днес да из­не­ве­ри­те на оби­чай­но­то си здра­во мис­ле­не и да до­пус­не­те мно­го до­сад­ни греш­ки.

БЛИЗНАЦИ

През то­зи ден свръх­важ­ни съ­би­тия в се­мей­ства­та на Близ­на­ци­те не се пред­виж­дат. Ве­роя­тни са мал­ки раз­ног­ла­сия с де­ца­та, кои­то при неу­ме­ло по­ве­де­ние мо­же да пре­рас­нат в голям и ус­ложн­яващ се кон­фликт. Днес ра­зу­мът ще ви бъ­де най-до­бър по­мощ­ник. Въз­мож­но е да се ра­зо­ча­ро­ва­те от чо­век, когото дъл­го вре­ме сте ха­рес­ва­ли.

РАК

Днес ще по­лу­чи­те осо­бе­на дос­тав­ка. Мо­же и да не ви из­не­на­да с ори­ги­нал­нос­тта си, но ста­ва ду­ма за оно­ва, кое­то сте ис­ка­ли от мно­го от­дав­на. То­ва се от­нася за лю­бов, приз­на­ние или съг­ла­сие, или за не­що, кое­то от­дав­на е би­ло. Поя­ва­та му няма да бъ­де дра­ма­тич­на, но към края на деня ще осъ­знае­те, че ни­ко­га не сте по­лу­ча­ва­ли не­що по­доб­но.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са го­то­ви на твър­де мно­го не­ща за­ра­ди про­ме­ни в жи­во­та, кои­то им се стру­ват мно­го необ­хо­ди­ми. Да се отъ­рси­те от ми­на­ло­то е лес­но – от­каз­вай­ки се от пре­диш­ни­те пла­но­ве и връз­ки, Лъ­во­ве­те да­же и не се за­мислят, че мо­гат да пос­тавят няко­го в слож­на си­туа­ция или да при­чинят на няко­го бол­ка. Не се намесвайте в кон­флик­ти.

ДЕВА

Стра­нен ден е четвъртък, през цяло­то вре­ме ще има­те усе­ща­не за някак­ва фа­тал­ност. Не пре­диз­вик­вай­те съд­ба­та, че нак­рая наис­ти­на мо­же да ви зас­тиг­не. Пра­ве­те как­во­то трябва, пък то­га­ва няма как да не ста­не как­во­то ис­ка­те. Днес ще ви по­сетят неочаквано хо­ра, кои­то ще ис­кат фи­нан­со­ва по­мощ. Пре­це­не­те да­ли ще ус­лу­жи­те.

ВЕЗНИ

В четвъртък ще се ока­же­те в цен­тъ­ра на важ­ни съ­би­тия, кои­то ще про­менят някои ва­ши ре­ше­ния. Дай­те си вре­ме, за да се ор­иен­ти­ра­те в свои­те чувс­тва, и не се опи­твай­те да нап­ра­ви­те из­бо­ра си кол­ко­то се мо­же по-ско­ро. Ако ви по­канят на някак­во мно­го­люд­но ме­роп­рия­тие, не бър­зай­те да го от­каз­ва­те, ще се чувс­тва­те ком­фор­тно.

СКОРПИОН

Днес е за­дъл­жи­тел­но да пом­ни­те, че ни­как­ви за­дъл­же­ния не мо­гат да ви за­дър­жат ре­дом с чо­ве­ка, с ко­го­то не ис­ка­те или не мо­же­те да бъ­де­те. През то­зи ден е мно­го важ­но да се по­чувс­тва­те сво­бо­ден чо­век. Ако трябва, разходете се вечерта, за да си от­по­чи­не­те пъл­но­цен­но. Оча­квай­те про­ме­ни в служ­ба­та, свър­за­ни с пре­ки­те ви за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Под­ходящ ден за пре­го­во­ри, сре­щи с по­тен­циал­ни парт­ньо­ри, а съ­що и с влия­тел­ни хо­ра, спо­соб­ни да под­крепят за­поч­на­то­то от вас. Днес мо­же да убе­ди­те ко­го­то си ис­ка­те в своя­та пра­во­та, ка­то не по­ла­га­те за то­ва се­риоз­ни уси­лия. Уме­ние­то да взи­ма­те ре­ше­ния ще ви бъ­де дос­та по­лез­но, ко­га­то се сблъс­ка­те с не­доб­ро­же­ла­те­ли­те, които отдавна искат вашия провал.

КОЗИРОГ

Денят ще пре­ми­не доб­ре, но влия­ние­то на по­зи­тив­ни­те тен­ден­ции днес мо­же да бъ­де оп­ре­де­ле­но са­мо ка­то уме­ре­но. За го­ле­ми пос­ти­же­ния ще са нуж­ни мно­го уси­лия. Ще въз­ник­нат проб­ле­ми в лич­ни­те от­но­ше­ния, за­що­то близ­ки­те ви хо­ра са убе­де­ни, че пос­тъп­ки­те ви са про­дик­ту­ва­ни от ег­ои­зъм. По­ло­же­те уси­лия за ук­реп­ва­не на се­мей­ни­те връз­ки.

ВОДОЛЕЙ

Не се стра­ху­ва­йте да рис­ку­ва­те в име­то на то­ва, в кое­то вярва­те. Нап­ри­мер, ако мис­ли­те, че вие и няка­къв чо­век има шан­со­ве да се ока­же­те свъ­рза­ни с дос­та осо­бе­ни чувс­тва, няма да се стра­ху­ва­те, рис­ку­вай­ки да бъ­де­те в не­лов­ка си­туа­ция, да му ка­же­те то­ва. Лес­но ще се справ­яте с еже­днев­ни­те проб­ле­ми, ще получите и печалби от свършена работа.

РИБИ

Пред­паз­ли­вост, пред­вид­ли­вост и дип­ло­ма­тич­ност ще са ви нуж­ни за уго­во­ре­ни­те сре­щи. До­ри и да са ро­ман­тич­ни, ед­ва ли ще пре­ми­нат та­ка ле­ко, как­то би ви се ис­ка­ло. През то­зи ден съв­сем не си зас­лу­жа­ва да се водят де­ло­ви пре­го­во­ри. Ве­роя­тнос­тта да раз­бе­ре­те съ­бе­сед­ни­ка си неп­ра­вил­но е гол­яма. На­са­ме със се­бе си ще се чувс­тва­те спо­кой­но.