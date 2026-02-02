ХОРОСКОП ЗА 2 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Понеделник е интересен ден за Овните, наситен е с разнородни събития. Въпреки неприятностите, които имате в дома, в службата или в любовния живот при някои, денят има и достойнства, които не са за пренебрегване. Той ще бъде печеливш за мнозина, където ще постигнете разбирателство за съвместна работа.



ТЕЛЕЦ

Днес Телците трябва да са много внимателни с хората, които наричат свои приятели, защото ще действат срещу вас, обединявайки усилията си. Ако имате контакти в понеделник с тях, е добре да не влизате в конфронтации. Други да внимават за личните си отношения с любовния партньор.



БЛИЗНАЦИ

За Близнаците понеделник се характеризира с изразително безпокойство относно пари и проблеми със съдружниците. Става въпрос предимно за онези, които се занимават с бизнес, добре е днес да не разисквате важни проблеми за бъдещите си дела. Не действайте и по линия на финансите, за всяко нещо има подходящо време.



РАК

На Раците проблемите сега са болезнени, но до това развитие не се е стигнало без личното ви участие, което по-точно трябва да се нарече безучастност. Днес се изправяте пред двойно по-тежки за разрешаване въпроси и няма място за никакво отстъпление. Трудностите днес са в контактите ви.



ЛЪВ

Понеделник е един от добрите дни за Лъвовете. Не че всичко около вас е наред, но днес можете да се надявате на духовна подкрепа, чрез която работите ви ще вървят. Затрудненията са от финансов характер, но ако се активизирате, ще ги разрешите в най-скоро време.



ДЕВА

Труден ден, през който мнозина от вас няма да знаят с какво да се заловят. Вашите проблеми не са малко и изглежда най-сериозните от тях се свързват с професионалния ви живот. Не действайте прибързано и без да сте направили достатъчно точни преценки в службата. Така няма да ги разрешите.



ВЕЗНИ

Днес Везните имат професионални проблеми. Терзаете се по-скоро от любовна развръзка и днес мнозина ще се насочат изцяло към реализирането й. Става въпрос за тайни контакти, а те винаги са съпроводени с известна доза риск. Бъдете внимателни и наблюдавайте хората, с които общувате.



СКОРПИОН

От особена важност за Скорпионите е съгласуваността на всички действия, отнасящи се до професията или бизнеса ви. Само по този път можете да постигнете добри резултати. Някои бизнесмени се опасяват твърде много от действията на партньорите си. Бъдете честни в отношенията си с тях. Много тежък е служебният ден и тук зорко следете поведението си.



СТРЕЛЕЦ

Едно ново запознанство ще ви превъзбуди емоционално и мнозина от вас ще си поставят за цел да го превърнат в любовна връзка. Този човек за някои от вас ще се появи в дома ви и оттук нататък трябва много да внимавате, тъй като може да настъпят семейни разногласия. Неочаквани новини от чужбина ще ви зарадват, свързани с ваше предстоящо заминаване.



КОЗИРОГ

Понеделник е добър ден за пътуване по професионална линия – командировка. За бизнесмените не е за препоръчване, тъй като е много вероятно да последват конфронтации с партньорите. Някои ще получат приятелска подкрепа, която ще им даде перспектива. В службата проблемите ви са неоснователни, породени са от недоглеждане на колега, което ще бъде изяснено.



ВОДОЛЕЙ

Мнозина от Водолеите допускат съществена грешка в понеделник, като в домашните си отношения налагат типично делови принципи. По този начин само ще изострите обстановката и не е изключено да последват конфронтации във връзка със служебни неприятности. Ще ги разрешите благоприятно с разговори с шефовете си. Конструктивният диалог винаги е верният път за изясняване на възникнали недоразумения.

РИБИ

Мнозина от Рибите се чувстват до известна степен физически и психически затормозени, понеделник няма да остане вял ден за вас. Активни сте и някои първоначални успехи ще ви дадат още повече кураж. Днес те са ярко изразени относно финансите, свързани с работата ви. Неочакван късмет в семейството, може би свързан с печалба от лотария. Добрият завършек на деня се определя от личното ви отношение към семейния партньор.