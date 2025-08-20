ХОРОСКОП ЗА 20 АВГУСТ

ОВЕН

Днес Овните са много дейни и решителни в деловите си намерения. Именно върху основата на тази активност сега можете да се надявате на успех и не съществуват фактори, които да ви спъват. Една цел фокусира вашите сили и желания, а устремът ви се поддържа от високата степен на концентрация. Деловите ви възможности са повишени.

ТЕЛЕЦ

Сряда е решителен ден за Телците. Предстои ви тежка “битка”, изходът от която е неясен, но във всички случаи ще ви коства много. Възможно е успешното разрешаване на интересуващия ви проблем, но е много важно да защитите гърба си.

БЛИЗНАЦИ

Вашето внимание днес трябва да бъде засилено при контактите с жени. Много е вероятно колега да замисля нещо срещу вас. Не бива да споделяте намеренията си за бъдещето или какъвто и да е план, който възнамерявате да осъществите.

РАК

Сряда има отношение към вашето ново развитие. Денят е успешен за вашите действия и предоставя възможност за постигане на намеренията. Приятен сюрприз очаква онези, които търсят работа. За вече ангажираните професионално денят по всяка вероятност ще бъде тежък, но на мнозина ще донесе предразположение.

ЛЪВ

Вероятно много от вас имат здравословни проблеми в момента, но тези, които все още са в добро състояние, не е зле предвидливо да вземат профилактични мерки. Сряда е успешна за контакти, подписване на трудови договори, финансови операции, партньорска среща и дейност, търговия и делови пътувания. Не отлагайте ангажимент.

ДЕВА

Сряда е един от добрите дни на седмицата за Девите, носи късмет и без затруднения ще успеете да постигнете положителни резултати в работата. Разумно би било сега да действате без отлагане по проблеми, чието разрешаване е предстоящо. Днес това ще стане бързо и съществуват гаранции за вашите сполуки. Очаквайте приятни изненади.

ВЕЗНИ

В сряда Везните ще ги съпътства успех в делата им. Най-добри постижения очакват тези от вас, които ще имат делови ангажименти. За някои от Везни денят ще е тягостен, тъй като част от плануваните срещи няма да се осъществят. Възможни са разминавания поради неточност или неочакван обрат в контактите. Отдайте се на почивка.

СКОРПИОН

Днес у много от вас чувството за отговорност ще бъде повишено и сякаш напук на това ще имате неприятности в службата. Днес повечето от Скорпионите ще са с понижено настроение. За това ще допринесе не само изострената обстановка в службата, но и ваши несполучливи опити да сте активни.

СТРЕЛЕЦ

За Стрелците сряда ще бъде тежък ден, макар че няма да ви липсват възможности за изява в личната дейност и служебните контактите. Денят заплашва да бъде доста несполучлив за онези от вас, които ще подходят неангажирано към задачите си. Не е изключено действията ви да бъдат ограничени поради влошено здравословно състояние. Не приемайте на шега дадените ви задачи.

КОЗИРОГ

Днес трябва да действате по предварителните си намерения и да извършите онова, което сте планирали за сряда. Денят ви носи успех в почти всички занимания. Особено изгодно за вас ще се развият операции, свързани с финанси, а професионалният ден ще бъде повече от успешен. В контактите си можете да разчитате на приятели, от които ще получите безрезервна подкрепа.

ВОДОЛЕЙ

За Водолей сряда е много успешна от професионална гледна точка. Особено услужливи сте днес, но по този по начин няма да навредите и на собствените си професионални отговорности. Избягвайте срещи с приятели, защото те ще протекат неблагоприятно днес и не е изключено да последва разпра. Имате възможност за настъпателни действия в посока по-големи ангажименти, повече пари.

РИБИ

Неорганизирано започва сряда за вас и ще се сблъскате с доста проблеми. Не е изключено да постигнете някакъв успех сега, но той ще е незначителен или поне няма да ви трябва на този етап. Известни успехи ще имате при уреждане на административни въпроси. Бъдете внимателни днес на работното си място, възможно е да последват известни неприятности.





