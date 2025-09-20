ХОРОСКОП ЗА 20 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Професионалната събота няма да бъде много лека за вас. С началниците има все още неизяснени неща и се налага да балансирате или да изчаквате. Не бива да се гневите в дома си, защото това би могло фатално да попречи на вашите намерения. Чакат само да сгрешите, за да ви го напомнят дълго след това.

ТЕЛЕЦ

Вашата активност е завидна в събота. Действате далновидно, а доказателство за възможностите ви ще бъдат успешните контакти за деня. Бъдете стриктни към финансовите отношения с партньори или организации. Бъдете много внимателни в дома си, възможни са неприятни ситуации.

БЛИЗНАЦИ

Делови, весели и с голям творчески потенциал са Близнаците днес. Онова, което ви предстои в събота, никак не е малко и няма да имате лично време и контакти по различни поводи. Бизнесмените държат всичко в ръцете си сега, а работата зависи само от желанието им.

РАК

Положението, в което днес се намират мнозина от вас, не е много добро. Причините за недоволство, раздразнение са свързани с невъзможността за спечелване на пари. За други от Рак раздразнението се отнася до скъсване на отношенията с роднини или колеги. Възможно е нарушаване на семейната близост.

ЛЪВ

Днес при Лъвовете е особено засилено „шестото чувство“, което ви заставя да бъдете по-затворени и мълчаливи, вършейки делата си в условията на известна тайнственост. Като възможности за действия обаче не сте ограничени и можете да постигнете намеренията си. Наложително е да разчитате на себе си.

ДЕВА

В събота Девите ще постигнат успехи, и по-специално онези от вас, които работят в съдружие – бизнес, съвместни разработки, търговия. Вашите контакти днес са свързани с пари. Денят е ползотворен за сключване на договори, наемане на нова работа. Работещите с инструменти трябва да бъдат много внимателни!

ВЕЗНИ

Днес повечето от Везни са изцяло ангажирани с личните си желания и стремежи. А те най-често се отнасят към интимните контакти. При мнозина са чувствително нарушени, ще ги балансирате, като гледайте по-обективно на нещата. Бъдете внимателни. Склонни сте към невярна преценка за конкретни случаи.

СКОРПИОН

В събота повечето Скорпиони ще се възползват от силните си позиции, за да постигнат желанията си. Не бива да се стига до безогледност, но някои ще си го позволят. Разумно е да действайте последователно. Мислете, преди да предприемете каквото и да е. Избягвайте гнева у дома.

СТРЕЛЕЦ

Тих и спокоен ден е съботният за Стрелците. Настроението на почти всички е повишено, а действията ви са успешни. В делово отношение няма да се сблъскате с препятствия. Не провеждайте делови преговори и подписване на договори. Отложете ги за друг ден. Грешите в преценките си относно интимния живот. Направете така, че човекът до вас да се успокои относно нерешен проблем, който го притеснява от дълго време. Нещата ще си дойдат на мястото.

КОЗИРОГ

Съботният ден е изпълнен с труд при вас. С доста висока творческа изява сте, което не може да остане незабелязано. Организаторските ви качества са силно изявени сега и някои трябва да се възползват от тях, за да извършат реорганизации в бизнеса си. Пътуващите ще постигнат всичко, поради което са тръгнали на път. Намеренията им са да осъществят среща с приятел, който се е прибрал от чужбина.

ВОДОЛЕЙ

Честолюбието ви е неудовлетворено, а това често се превръща в база за неконтактност. Ако така сторите днес, ще сгрешите, защото събота носи пълна реализация в това отношение. Имате блестящи идеи, които днес спокойно можете да изложите пред хора, на които вярвате. Очертава се символичен път в личните отношения. Ситуацията около някои от знака е малко напрегната заради неправилен подход към семеен проблем.

РИБИ

Силно изразено е желанието ви за властване, но вероятността да го осъществите именно днес е минимална. Налага се да се справите с недоволството, което бушува у вас, за да можете в атмосферата на душевно спокойствие да организирате творческите си сили. Активизирайте вътрешния си стремеж към съгласие. Така ще постигнете и жадуваното разбирателство.





