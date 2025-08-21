ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

ОВЕН

Днес Овните са превъзбудени и нестабилни в емоционално отношение, имате причина да сте недоволни и езикът ви е много изострен. Това ви прави нежелани събеседници в службата. Не е излишно да знаете, че контролът над нервите и гнева днес може да ви осигури подкрепа на началниците.

ТЕЛЕЦ

Телците днес нямат особено желание за делова активност и не е изключено денят да премине под сянката на лентяйство. Такова отпускане ще има крайно неблагоприятен ефект, а в някои случаи ще предизвика печална развръзка в служебните ви отношения.

БЛИЗНАЦИ

В четвъртък успехът не ви отминава, а в службата е възможно да получите похвала от началника си или да имате някакъв морален стимул за професионална активност. С по-голямо внимание трябва да се отнасяте към здравето си, сега то не е за пренебрегване.

РАК

Трябва много да се пазите от самонадценяване днес. То спокойно може да стане причина за големи загуби. Най-застрашената сфера са вашите финансови взаимоотношения. Освен това, ако някой дължи пари или са му необходими за определена работа, а не ги притежава, да не залага недвижим имот или собственото жилище.

ЛЪВ

При Лъвовете е налице опасност от финансова загуба в четвъртък, но при условия на неразумен риск. В известен смисъл имате право да се основавате на шанс, но не сега и не свързан със случайността. Професионалният ден е по-скоро отегчителен, отколкото добър или лош. Възможни са неблагоприятни моменти във взаимоотношенията с колегите.

ДЕВА

Днес при Девите е наложителна професионална реорганизация или промяна в някаква степен, засягаща техните начини на действие. Колкото по-скоро започнете, толкова по-бързо ще се зарадвате на трайни успехи. Но днес ще ви пречат много субективни фактори за това, включително и убедеността в собствената непогрешимост.

ВЕЗНИ

Негативни служебни обстоятелства и такива от заобикалящата ви действителност ще рефлектират върху вас и в значителна степен ще понижат настроението ви в четвъртък. Не е изключено огорчението да дойде от приятели или роднини. Важна е твърдостта, с която ще посрещнете изявленията или нападките на другите.

СКОРПИОН

Днес сте силно зависими от субективната си самооценка, която ще накара мнозина от вас да се ласкаят мислено и да се държат с пренебрежение към другите. Никога не забравяйте, че незаменими няма. Това е най-отрезвителният душ, който можете да вземете.

СТРЕЛЕЦ

Четвъртък е положителен и за повечето от вас безпроблемен. Евентуално между приятели е възможно да възникнат сблъсъци. При бизнесмените не е изключено кавга поради противоположни интереси. Не бързайте да се ядосвате за настъпилите разногласия. Четвъртък бележи началото на непродължителен благоприятен период, който има отношение към вашите обществени контакти.

КОЗИРОГ

Вашите грижи днес ще бъдат свързани със служебни задължения, които в много случаи ще предизвикат противоречието на колеги, а ако изтървете нервите си, не са изключени конфронтации. Такива могат да възникнат в някои от обществените ви контакти или при финансови отношения с другите. Неблагополучията ще рефлектират върху вас и със сигурност ще ви вгорчат деня.

ВОДОЛЕЙ

Особено полезен ден, защото ще ви научи на нещо, което досега е убягвало от полезрението ви. При по-невъздържаните между вас е възможно този урок да бъде получен при драстични обстоятелства. Някои служебни неприятности днес не бива да ви карат да преживявате тези обстоятелства драматично. Деловите ви контакти ще се разширят и задълбочат, но ще има голяма полза за вас. Четвъртък ви предоставя добри възможности за постигане на съгласие по делови проблеми.

РИБИ

Вярно е, че не преставате да се колебаете, и това е основата на вашия действителен неуспех, който е мним, защото да се нарече едно явление успешно или неуспешно, трябва да се “изконсумира” преди това. Вашият шанс остава непокътнат, но не се колебайте и действайте бързо. В службата не се конфронтирайте, ще загубите позициите си и ще се надигне всеобщо недоволство срещу вас.





