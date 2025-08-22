ХОРОСКОП ЗА 22 АВГУСТ

ОВЕН

Днес проблемите за социалната и професионалната стабилност са ярко откроени във вашето съзнание. Несъмнено причини за подобно безпокойство има, но те са временни и вашата позиция сега трябва да е на безупречен професионалист, чиято осигуреност е извън всяко съмнение. Вашите врагове са несдържаността и своеволието.

ТЕЛЕЦ

В петък безпокойството е завладяло и Телците. Вие днес сте склонни към друга грешка в отношенията – да гласувате доверие на лице, незаслужаващо това. Със същото доверие някои от вас ще се отнесат във връзка с определена сума пари и този факт ще стане главна причина за безпокойството.

БЛИЗНАЦИ

Днес при Близнаците проличава стремежът да получат признание от страна на околните. В повечето случаи действията и старанието ви няма да бъдат забелязани, което ще стане причина много от вас да са неудовлетворени.

РАК

Петък не е от безпроблемните дни, за някои ще бъде невъзможно да сторят каквото и да било поради заболяването си. Онези, които възнамеряват да пътуват, е по-добре, ако е възможно, да го отложат. Трудностите за Раците са професионални и домашни, а онези, които разчитат на чужда подкрепа, ще останат излъгани.

ЛЪВ

Днес ясно се очертават настъпилите промени напоследък при Лъвовете. За съжаление той не предлага особени възможности. В известен смисъл няма да ви липсва късмет, но той не е категоричен. На добро ниво ще бъдат някои от контактите ви, но не разчитайте прекалено на тях.

ДЕВА

Нараства вашата енергичност, но едновременно с нея и чувството ви за безпокойство, което обикновено ви диктува прибързани действия. Пазете се от необмислени и прибързани действия, възможни са много нерви, загуба на време и пари. Под напора на събитията поставяте началото на промяна в начините на контактуване.

ВЕЗНИ

Деловият петък едва ли ще ви впечатли като успешен или неуспешен. Сега неудобствата са предимно на емоционална основа и сте притеснени във връзка с брачния партньор. Действително денят има такъв негативен заряд, но и вашата тенденциозност не е маловажна причина за неблагоприятното развитие на отношенията.

СКОРПИОН

Тежък и нервен ден е петък при Скорпионите, а при по-спонтанно реагиращите не са изключени загуби в деловата сфера и трудности при работа с администрация. Те могат да бъдат свързани с професията, финанси или дезориентация. Днес не предприемайте дейност или каквито и да било операции, свързани с пари, рискувате много.

СТРЕЛЕЦ

Петък не е успешен въпреки готовността ви за енергични действия. Повишено е и нервното ви напрежение, от което някои от вас ще решат да се освободят в най-неподходящия момент на работния ден, рискувайки с тази невъздържаност да си навредят. Не обсъждайте работата на колегите си и избягвайте гневните импулси при контактуване. Гледайте вие да сте прецизни в действията си.

КОЗИРОГ

Агресивният импулс и вас не отминава днес, а влиянието му е особено вредно и напълно разконцентриращо, като в много случаи може да причини нелогични действия и последвалите от тях вреди и загуби. Такива могат да настъпят в служебните отношения, с партньорите и съдружниците в бизнеса или във финансовите ви контакти, спазвайте професионалната етика.

ВОДОЛЕЙ

Чувството за самота, а може би и за изоставеност, днес заплашва да ви погълне, а мрачните мисли вземат неподозирано големи размери. В никакъв случай сега не трябва да предприемате действия за прекъсване на лични или любовни контакти. Ще сгрешите ако се вглъбите в пропуснатото! Склонни сте към презастраховане, но едновременно с това сте нерешителни и съзнателно се бавите. В някои случаи конкретната причина за раздразнението ви ще бъде свързано с пренебрегване на мнението ви.

РИБИ

Все още не намирате правилния начин за действие и се увеличава недоволството ви. Днес няма да намерите решението на проблемите, които ви измъчват през последните дни. Но това не е повод за негативизъм. Вярно е, че нервното ви напрежение е много високо и се стремите да се освободите от него. Ще успеете, но постепенно и само ако решително се отърсите от всичко негативно около вас.





