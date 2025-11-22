ХОРОСКОП ЗА 22 НОЕМВРИ

ОВЕН

Не е зле да преосмслите отношенията си със своята романтична половинка. Дайте си сметка, че трябва да отхвърлите всичко, което Ви пречи да вървите напред. Ако смятате, че сте направили всичко възможно, би трябвало да се замислите за внасяне на кардинални промени в ситуацията.

ТЕЛЕЦ

Днес е голяма вероятността, някой Ваш приятел да престане да Ви бъде само приятел. Само че преди да се решите на подобна крачка, замислете се, защото приятеля при всички положения ще загубите. Ако сте твърдо уверени в своите чувства – тогава дерзайте.



БЛИЗНАЦИ

Съвместните финансови и разни други парични въпроси , свързани с Вашия любим човек, може да се окажат сложна тема за обсъждане. Това означава, че трябва да заемете твърда позиция, ако се отнася за някой роднина или приятел, които имат навик да взимат пари на заем и да не го връщат навреме. Може и да изпитвате чувство за вина, тъй като не сте им помогнали, но така ще съумеете да избегнете множество проблеми, които биха възникнали, ако се бихте съгласили.



РАК

Това е един от онези дни, когато може да си позволите практически всичко. Вашият личен авторитет едва ли ще бъде поставен под съмнение. Обещават да бъдат успешни контактите с хора от чужбина, с известни фигури в областта на науката, социалната дейност, политиката и юриспруденцията. Ще имате успех във всички начинания, които се отнасят до свободното и индивидуално творчество. Възможни са щастливи събития, свързани с децата или семейството, а може и с любовния живот.



ЛЪВ

Чувствате, е на практика в работата сте попаднали в задънена улица. . Това не е най-приятното състояние, но ако обсъдите своите отдавнашни мечти, , отново ще усетите надежда. Открити сте за нови идеи, но много силно Ви напряга чувството, че трябва незабавно да вземете решение по този повод. Ангажирайте мозъка си и творческото решение само ще се появи…



ДЕВА

Колкото и да се опитва днес Вашият любим човек да Ви докаже, че не му е все едно какво мислите, чувствате или искате, но просто не може да го изрази в необходимата степен, това ще му се удава доста трудно. Задачата Ви е, да го разберете от половин дума, или просто да му повярвате. Останалото ще се нареди.



ВЕЗНИ

В никакъв случай днес не давайте никакви обещания. Може само след вечеря, когато си почивате след обилния обяд. Защото иначе , съвсем точно, ще вземете неправилно решение, доето значително ще увреди отношенията с любимия Ви човек.



СКОРПИОН

Притежавате завидна настойчивост, която представителите на другите знаци намират за възхитителна, и която в някои отношения се явява преимущество, а в други – недостатък. В професионалния свят резултат на такова фокусиране става успехът, но в личните съвсем не е така. Емоциите и огорченията могат зле да се отразят на Вашето самочувствие и настроение. . Постарайте се да избегнете импулсивното и арогантно поведение. В професионалната Ви работа може да се появят конфликти, мотивирани от властта и авторитета. Времето не е подходящо за решаване на парични проблеми.



СТРЕЛЕЦ

Днес ще Ви се иска да прегърнете своя любим човек и да не го пускате по възможност никъде без Вас и , разбира се, никога. Ако това не се получи, а най-вероятно така и ще стане, постарайте се да се наслаждавате на всяка секунда, прекарана заедно. Те са действителното щастие.



КОЗИРОГ

Днешният ден ще бъде благоприятен за срещи с близки хора и с роднини. Може да се позанимавате с домашна работа и да организирате семеен празник. Общуването днес ще бъде приятно и увлекателно и ще научите много интересни неща. Бъдете открити за нова информация. Разговорите ще бъдат интелектуални. Вероятни са материални придобивки и парични постъпления.



ВОДОЛЕЙ

Ще можете да постигнете добри резултати в професионалната си дейност, даже и да не придавате голямо значение на работата си. Това именно е денят, в който успехът сам ще се пъха в ръцете Ви, независимо дали полагате макар и минимални усилия, за да се възползвате от ситуацията. Ясно е, че за главозамайващи кариерни висоти днес може само да мечтаете, но пък подобряване на финансовото положение през този ден е напълно възможно. Отношенията Ви с близките се подреждат добре, а Вие ще се окажете и дипломат, и миротворец, и източник на всеобща радост. Така че не губете оптимизмът и доброто си настроение!



РИБИ

Изгубили сте много време, за да вземете някакво сериозно решение, или да определите своята философска позиция.. И ако днес някой постави Вашата гледна точка под съмнение, не трябва да се съмнявате в нея. Въобще не сте задължени, да изслушвате това. Другите хора прокарват своите собствени интереси и не разбират, към какво се стремите Вие. Може да опитате да им го обясните, но е твърде вероятно само да си загубите времето. Те са твърдо убедени в своята правота също като Вас, и затова едва ли ще успеете да стигнете до компромис.