ХОРОСКОП ЗА 22 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Сряда е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности денят ви носи късмет.

ТЕЛЕЦ

Телците са благоразумни в сряда и действат при изключителна сигурност. Днес не се занимавайте с финансови проблеми и каквито и да било финансови дела. В такава дейност няма да имате успех. Контактите ви обаче ще бъдат плодотворни, а вие сте в състояние да осъществите началото.

БЛИЗНАЦИ

Трудно започвате в сряда. Изглежда повечето от вас са преуморени и желанието им за каквато и да е активност се е изпарило. Независимо от всичко денят е успешен при вас. Трудно ще ви се отдадат финансови дела, а може да бъдете и измамени от страна на партньори. Не се доверявайте лесно.

РАК

Днес можете да реализирате вашите намерения в деловата дейност. Ще имате професионален успех, който може да е свързан с неочаквано предложение от страна на началниците. С почти същия успех можете да реализирате нови контакти или подписване на нови договори.

ЛЪВ

Щастлива е сряда за родените под Лъв. Сега делата ви придобиват добра финансова стабилност и имате допълнителни възможности за парични реализации. Много от вас ще получат различни предложения днес, някои от които доста съблазнителни, но не разчитайте много на тях.

ДЕВА

В сряда сте продуктивни и с възможности за добра делова реализация. Не бива обаче да действате самостоятелно и всичко, което възнамерявате да сторите, нека бъде подплатено с участието на вашите съдружници. Днес избягвайте парични ангажименти. Ще получите хубави новини.

ВЕЗНИ

Днес Везните са непредсказуеми. Много от вас ще имат странни желания или ще действат несинхронизирано. Разсеяни сте и трябва да бъдете внимателни на работното си място и в контактите си. Днес ще получите новини, но не за всички вас те ще бъдат добри. Някои ще бъдат разочаровани.

СКОРПИОН

Изцяло владеете и своите, и чуждите възможности, но не диктаторски, а на базата на приятелски контакти и взаимна дейност. Вторник е много благоприятен, силният ви шанс днес ще се прояви в успешни контакти, от които можете да имате и финансова изгода. Ще получите предложение за пътуване.

СТРЕЛЕЦ

Не заемайте неизразителна позиция в сряда, защото имате добри шансове днес. Но най-малката преграда на пътя ви е в състояние да ви разколебае и спре. Не сте убедени и в собствените си сили, което е допълнителна причина да се откажете лесно. Сега имате добра възможност за контакти. Трудности ще имат онези, които са заети в сферата на стрителството.

КОЗИРОГ

Козирозите са хора с много качества и днес мнозина могат да демонстрират това богатство. Денят обаче ще ви създаде проблеми в службата, възможен е спор с началството, но той е излишен и е по-добре да го избегнете. Бизнесмените ще имат нов шанс за реализиране. Не го пропускайте, за да не съжалявате в бъдеще и да не обвинявате други за провала си!

ВОДОЛЕЙ

За мнозина от вас се очертава доста труден ден. Приемайте по-спокойно нещата около вас и упреците, които често са незаслужени. Не е приятно, но сега и да се борите за правотата си, никой няма да слуша вашите доказателства. Успешен е денят ви за работа с администрации. Ще получите известие от съдебна инстанция за някакви документи, които очаквате отдавна.

РИБИ

Действията ви днес са доста несигурни и колебливи. Имате добри шансове и е неуместно да пропуснете положителните си възможности. Те ще се изявят категорично при контактите ви, и то по повод пари и придобивки. Не бъдете подозрителни, спокойно можете да повярвате на околните в тяхната искреност. Колегите ви говорят за вашия неотдавнашен успех.