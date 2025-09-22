ХОРОСКОП ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
Понеделник бележи края на един неособено благоприятен период, през който едни от вас бяха страшно обременени от служебни задължения, а други се “спъваха” непрестанно в различни препятствия. Откриват се нови възможности, предстоят ви домашни и финансови промени, много придобивки.
ТЕЛЕЦ
Започвате мощно понеделник и това е добро начало за лични и делови успехи. Постарайте се да концентрирате вниманието си върху предстоящите проблеми, с които трябва да се ангажирате, и още сега действайте настойчиво. Настъпва промяна в контактите ви в положитена посока.
БЛИЗНАЦИ
За мнозина понеделник се превръща в особен ден. Ще осъзнаете колко самотни се чувствате и какви празноти ви предстои да запълните. Променете себе си и всичко около вас, доколкото е възможно. Предстои ви финансово възраждане и нов професионален път, много късмет.
РАК
Понеделник може да се нарече “ден за озарение” за Раците, тъй като ще си дадете ясна сметка, че по начин на живот сега вие не живеете, а вегетирате. Направете кардинална житейска промяна. Започвате нов професионален живот, ще добиете положителен финансов баланс.
ЛЪВ
Денят фиксира безспорно всичките досегашни успехи и се явява гаранция за нови. За Лъвовете също настъпва нов период, характеристиката на който е много по-успешна от онова, което вече е налице. Работещите в съдружие трябва да бъдат по-сдържани в контактите с партньорите си.
ДЕВА
Девите днес не ще се възползват от чужда подкрепа и с всичко ще трябва да се справят сами. Някои от вас ще имат неотложни задачи, свързани с пътуване, което сега е успешно. Появява се необходимост от промяна на някои от контактите ви, които ще имат задържаща роля.
ВЕЗНИ
Забелязва се успешният опит на една част от вас за постигане на баланса на вътрешно и външно ниво, а другите от Везни ще демонстрират стабилност, спокойствие и принципност, но вътрешното безпокойство няма да ги напусне през целия ден. Ще пропуснете приятна среща днес.
СКОРПИОН
Още днес много неизвестни за вас ще отпаднат. Ще разрешите въпрос, който ви е притеснявал от доста време. Предстоящото ви движение напред е неизбежно и в най-скоро време самите вие ще бъдете променени в работата ви и във финансите. Избягвайте конфликтите с хората.
СТРЕЛЕЦ
Повечето от Стрелец ще започнат седмицата вяло и с понижено настроение. Положителен е професионалният ви ден и мнозина ще постигнат успех, който е трамплин за нови сполуки. Трансформация могат да очакват и бизнесмените. Тя е положителна, резултатът ще дойде по-късно. Угнетени сте в дома си, вероятно ваш близък има някакъв здравословен проблем.
КОЗИРОГ
Много внимателни са Козирозите днес във всичко, с което ще се ангажират, като едновременно с това ще бъдат наблюдателни и изучаващи всичко, което ги касае, до най-малките подробности. Изостреното ви внимание не е без причина поради неотдавнашен опит да ви измамят. Няма да ви бъде трудно да разрeшите проблемите, които ви вълнуват, консултирайте се с приятели.
ВОДОЛЕЙ
Личните ви проблеми, очакващи разрешение, не напускат и за миг съзнанието ви и днес мнозина от вас са разсеяни повече от обичайното. Разумно е да се концентрирате, защото, ще си създадете проблеми от финансово естество, което ще ви разтревожи временно. Нещата ще бъдат компенсирани и няма да пострадате.
РИБИ
В понеделник съществува известна неяснота у почти всички от Риби. Някои ще се опитат да си изяснят ситуацията, но само ще си загубят времето. Необходимо е по-задълбочено да подходите към проблемите си днес. Успешни контакти ще проведете, които в някои случаи са в професионална насока и положително развитие през следващите дни.