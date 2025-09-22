ХОРОСКОП ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “с­пъ­ва­ха” неп­рес­тан­но в раз­лич­ни препя­тствия. От­кри­ват се но­ви въз­мож­нос­ти, пред­стоят ви до­маш­ни и фи­нан­со­ви про­ме­ни, мно­го при­до­бив­ки.

ТЕЛЕЦ

За­поч­ва­те мощ­но по­не­дел­ник и то­ва е доб­ро на­ча­ло за лич­ни и де­ло­ви ус­пе­хи. Пос­та­рай­те се да кон­цен­три­ра­те вни­ма­ние­то си вър­ху пред­стоя­щи­те проб­ле­ми, с кои­то трябва да се ан­га­жи­ра­те, и още се­га дей­ствай­те нас­той­чи­во. Нас­тъп­ва пром­яна в кон­так­ти­те ви в по­ло­жи­те­на по­со­ка.

БЛИЗНАЦИ

За мно­зи­на по­не­дел­ник се прев­ръ­ща в осо­бен ден. Ще осъ­знае­те кол­ко са­мот­ни се чувс­тва­те и как­ви праз­но­ти ви пред­стои да за­пъл­ни­те. Про­ме­не­те се­бе си и всич­ко око­ло вас, до­кол­ко­то е въз­мож­но. Пред­стои ви фи­нан­со­во въз­раж­да­не и нов про­фе­сио­на­лен път, мно­го къс­мет.

РАК

По­не­дел­ник мо­же да се на­ре­че “ден за оза­ре­ние” за Ра­ци­те, тъй ка­то ще си да­де­те ясна смет­ка, че по на­чин на жи­вот се­га вие не жи­вее­те, а ве­ге­ти­ра­те. Нап­ра­ве­те кар­ди­нал­на жи­тей­ска пром­яна. За­поч­ва­те нов про­фе­сио­на­лен жи­вот, ще до­бие­те по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ба­ланс.

ЛЪВ

Денят фик­си­ра без­спор­но всич­ки­те до­се­гаш­ни ус­пе­хи и се явява га­ран­ция за но­ви. За Лъ­во­ве­те съ­що нас­тъп­ва нов пе­риод, ха­рак­те­рис­ти­ка­та на кой­то е мно­го по-ус­пеш­на от оно­ва, кое­то ве­че е на­ли­це. Ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жие трябва да бъ­дат по-сдър­жа­ни в кон­так­ти­те с парт­ньо­ри­те си.

ДЕВА

Де­ви­те днес не ще се въз­пол­зват от чуж­да под­кре­па и с всич­ко ще трябва да се справят са­ми. Някои от вас ще имат неот­лож­ни за­да­чи, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, кое­то се­га е ус­пеш­но. Появ­ява се необ­хо­ди­мост от пром­яна на някои от кон­так­ти­те ви, кои­то ще имат за­дър­жа­ща роля.

ВЕЗНИ

За­беля­зва се ус­пеш­ният опит на ед­на част от вас за пос­ти­га­не на ба­лан­са на вът­реш­но и вън­шно ни­во, а дру­ги­те от Вез­ни ще де­монс­три­рат ста­бил­ност, спо­кой­ствие и прин­цип­ност, но вът­реш­но­то без­по­кой­ство няма да ги на­пус­не през це­лия ден. Ще про­пус­не­те прия­тна сре­ща днес.

СКОРПИОН

Още днес мно­го неиз­вес­тни за вас ще от­пад­нат. Ще раз­ре­ши­те въп­рос, кой­то ви е при­тесн­явал от дос­та вре­ме. Пред­стоя­що­то ви дви­же­ние нап­ред е неиз­беж­но и в най-ско­ро вре­ме са­ми­те вие ще бъ­де­те про­ме­не­ни в ра­бо­та­та ви и във фи­нан­си­те. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те с хо­ра­та.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Стре­лец ще за­поч­нат сед­ми­ца­та вяло и с по­ни­же­но нас­трое­ние. По­ло­жи­те­лен е про­фе­сио­нал­ният ви ден и мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех, кой­то е трам­плин за но­ви спо­лу­ки. Тран­сфор­ма­ция мо­гат да оча­кват и биз­нес­ме­ни­те. Тя е по­ло­жи­тел­на, ре­зул­та­тът ще дой­де по-къс­но. Уг­не­те­ни сте в до­ма си, ве­роя­тно ваш бли­зък има няка­къв здра­вос­ло­вен проб­лем.

КОЗИРОГ

Мно­го вни­ма­тел­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес във всич­ко, с кое­то ще се ан­га­жи­рат, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще бъ­дат наб­лю­да­тел­ни и изу­ча­ва­щи всич­ко, кое­то ги ка­сае, до най-мал­ки­те под­роб­нос­ти. Изо­стре­но­то ви вни­ма­ние не е без при­чи­на по­ра­ди неот­дав­на­шен опит да ви из­мамят. Няма да ви бъ­де труд­но да разрeши­те проб­ле­ми­те, кои­то ви въл­ну­ват, кон­сул­ти­рай­те се с прия­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

Лич­ни­те ви проб­ле­ми, оча­ква­щи раз­ре­ше­ние, не на­пус­кат и за миг съз­на­ние­то ви и днес мно­зи­на от вас са раз­сея­ни по­ве­че от оби­чай­но­то. Ра­зум­но е да се кон­цен­три­ра­те, за­що­то, ще си съз­да­де­те проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво, кое­то ще ви раз­тре­во­жи вре­мен­но. Не­ща­та ще бъ­дат ком­пен­си­ра­ни и няма да пос­тра­да­те.

РИБИ

В по­не­дел­ник съ­щес­тву­ва из­вес­тна нея­сно­та у поч­ти всич­ки от Ри­би. Някои ще се опи­тат да си из­яснят си­туа­ция­та, но са­мо ще си за­губят вре­ме­то. Необ­хо­ди­мо е по-за­дъл­бо­че­но да под­хо­ди­те към проб­ле­ми­те си днес. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще про­ве­де­те, кои­то в някои слу­чаи са в про­фе­сио­нал­на на­со­ка и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие през след­ва­щи­те дни.





