ХОРОСКОП ЗА 22 ЯНУАРИ

ОВЕН



В четвъртък превратностите преследват Овните. Ще се сблъскате с твърде много проблеми в службата си, а често пречките застават на пътя ви в личните дела. Трудностите са свързани с партньорите в бизнеса и с административните инстанции, със съдружниците, а при някои проблемите са със съдебни инстации.

ТЕЛЕЦ



За Телците проблемите също са на преден план. Най-напред тяхната характеристика е лична и за момента не съществува алтернатива да се справите. Въздържайте се от негативните емоции на работното място, защото ще си причините вреди. Някои ще получат неприятно известие от финансов характер, чието разрешение е много сложно.

БЛИЗНАЦИ



За Близнаците четвъртък създава условия за бизнес. За малка част от вас обаче тази тенденция може да бъде осъществена в по-широки граници чрез съдействието на партньорите. При други е по-скоро спекулативна намеса в бизнеса с цел определени придобивки.

РАК



Днес към личните проблеми на Раците се прибавят и редица други, които правят доста тежък деня ви. Това най-ярко ще проличи на работното ви място. Откажете се от емоционални реакции, защото поведението ви може да се изтълкува като свадливо и да последват неприятности за вас.

ЛЪВ



Вие сте много близко до успешни действия за разрешаването на някои делови въпроси, но този успех едва ли ще повлияе положително върху настроението ви. Зле се чувствате поради лични проблеми, с които не можете да се справите.



ДЕВА



Предстои тежък ден за Девите, но нямате право да обвинявате някого или обстоятелствата, защото до голяма степен причината се корени у вас. Не сте загубили авторитета си, но точно днес не бива да правите опити за решителни действия по някакъв повод. Делата ви са съпътствани от много проблеми днес, но изход от ситуацията има.



ВЕЗНИ



Този ден не е лош за Везните, но мнозина от вас са емоционално превъзбудени и твърде себични, за да проявят търпимост към околните. Това е грешно поведение и ще ви навлече неприятности. Те са особено валидни при дела, касаещи бизнес и подялба на печалба. Започнете планирано да разрешавате проблемите си у дома.



СКОРПИОН



Тежък е четвъртък за Скорпионите, защото имате доста професионални проблеми. Към това трябва да се прибави и личната ви заинтересованост, която ви прави почти бездейни по отношение на тях. Някои от вас дори планират начина си на работа, но това няма да доведе до желания успех. Потърсете обединяване с близък човек.



СТРЕЛЕЦ



Предимно психически са проблемите ви днес. Оттук ще възникнат и неприятностите в службата, дължащи се на нежеланието ви да се преборите за крайното разрешаване на съответните въпроси. Но нещата не стоят фатално. Ще настъпят позитивни промени, но е необходимо да се подчините на интуицията си. Действайте разумно, без излишни рискове.



КОЗИРОГ



Четвъртък е положителен за вас, но се появяват и проблеми, върху които мнозина ще спрат вниманието си. Обикновено са свързани с вашите дела и колегите ви или началници. Налице са някакви противоречия и е разумно, преди да търсите изясняване на нещата, самостоятелно да отсъдите личната си позиция, и то още днес, и ситуацията ще ви се изясни.



ВОДОЛЕЙ



Всички от Водолей имат днес добри възможности, но те са ограничени по обективни причини. Най-осезателно ще го усетите на работното си място. С трудности ще се сблъскат бизнесмените, не се опитвайте да преобръщате нещата, защото това се оказва невъзможно. По-разумно е да намерите начин за съгласие с партньорите, ако е необходимо, отстъпете по някои въпроси.



РИБИ



В четвъртък положението на Рибите не е добро, особено по професионални въпроси. Денят се оказва пречещ за вашите усилия. По-освободени ще бъдат контактите ви, но опитите ви за постигане на финансови придобивки няма да са успешни. Проблемите изобилстват и в други житейски направления – бизнес, съдружници, дом. Обтегнатите отношения ще изгладите с примирие. Мобилизирайте цялата си енергия!