ХОРОСКОП ЗА 23 АВГУСТ

ОВЕН
Бъдете внимателни с изразите, когато беседвате с любимия човек. Днес той ще е склонен да разбира думите ви по доста своеобразен начин и да си прави от тях наистина странни изводи, които няма да са подвластни на съществуващата логика, възможни са конфликти.
ТЕЛЕЦ
През този ден се препоръчва да получите пълно удоволствие от живота, да се отпуснете и просто да плувате по течението. То ще ви отнесе в правилното направление. Много е важно и вашият любим човек да се чувства спокоен и уверен в действията си и да е сигурен, че ще го подкрепите.
БЛИЗНАЦИ
Днес е изключително подходящ ден да споделите със своя любим човек интересите и пристрастията си. Именно сега е най-голяма вероятността той да ги сподели и те да станат и негови желания. Ще получите дългоочаквано известие, което ще ви донесе много радост.
РАК
В събота трябва да се усмихвате колкоито се може повече и по-широко, и то не само на своя любим човек, а на всички останали. Колкото по-искрено е изражението на вашето лице и радостта от ставащото, толкова повече събития в живота ви през този ден ще завършат прекрасно.
ЛЪВ
От Вашия любим човек днес ще узнаете нещо много важно за себе си, което значително ще промени живота ви, макар и за кратко време. Вашата половинка не осъзнава важността на цялата предадена информация и затова начинът, по който ще реагирате, ще е повече от неочакван.
ДЕВА
Предстои ден на светски развлечения и активно участие в събитията, привличащи вниманието на много хора. Дръжте се предпазливо, недоброжелателите ще се възползват от всеки ваш пропуск, за да нанесат удар по репутацията ви. Днес слуховете се разпрстраняват със светкавична бързина.
ВЕЗНИ
Постарайте се да прекарате по-голяма част от времето си със семейството в събота. Може да се наложи да потърсите помощта им по въпрос, който изисква повече опит. Ще ви зарадват новини от децата ви. С любимия си ще празнувате датата на вашето запознанство.
СКОРПИОН
Не поемайте отговорност заради другите и е желателно да избягвате ситуации, в които те биха зависели от вас. Самостоятелната работа не е толкова приятна, но е значително по-ефективна от участието в каквито и да било съвместни проекти. Днес ще сте по-малко разговорчиви от обикновено.
СТРЕЛЕЦ
Животът ви днес ще изглежда по-оптимистично, ако се приземите и съумеете да направите първата крачка в помирението с любимия ви. Постарайте се да не давате повод за подозрения и ревност – и едното, и другото днес много биха усложнили отношенията. За някои денят предлага хубави забавления в приятелска компания, а вие определено се нуждаете от такъв отдих.
КОЗИРОГ
Размишлението ще се окаже плодотворно в събота. Добре би било да си спомните миналото, тъй като в него се крият отговорите на много интересни и актуални въпроси. Ако ви предстоят важни преговори, дайте възможност на събеседника да се изговори и чак след това представете своята гледна точка. Не налагайте мнението си, дръжте събеседника си в напрегнато очакване.
ВОДОЛЕЙ
Отдавна искате по-близки отношения с ваши колеги. Вземе нещата в свои ръце и им засвидетелствайте уважение и добри чувства. Хората, с които мислите еднакво по дадени въпроси, са ваши истински партньори. Хубаво би било да сте по-активните в сделките, тъй като имате по-точна и вярна преценка за бизнеса. Отношенията с близките изискват търпение.
РИБИ
Денят е изпълнен с илюзии – постарайте се да не се поддавате. Не трябва прекалено да се доверявате на красиви думи и голи обещания. Възможно е зад всичко това да стои опит за измама и подвеждане. Окончателни решения вземайте след внимателно претегляне на думи и дела. Само така ще се предпазите от прибързани решения и грешни изводи.