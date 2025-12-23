ХОРОСКОП ЗА 23 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН



Тези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с нечие доверие. Ако смятате, че най-съкровените ви вярвания са подложени на изпитание, не бягайте от предизвикателството, а смело се изправете срещу него. Рискувайте и ще успеете.



ТЕЛЕЦ



Ще се включите в акция за събиране на пари с хуманна цел. Това ще се окаже по-трудно, отколкото сте се надявали, и ще отнеме голяма част от времето ви. Не се възползвайте от доверието на околните във вас, за да ги манипулирате. Ще имате неприятности в дома, свързани с пари.



БЛИЗНАЦИ



Днес е подходящ ден за дълга обиколка из магазините. Ще успеете да изберете прекрасни подаръци за близките. Вероятно и за себе си ще купите неща, които отдавна желаете. Ще имате проблеми във взаимоотношенията с деловия партньор. Денят не е подходящ за рисковани начинания.

РАК



Ако се налага да пътувате, бъдете готови за тежко пътуване. Независещи от вас причини ще забавят придвижването ви. Ще ви бъде неприятно и досадно. Купете нещо ново за кабинета си и изхвърлете старите ненужни неща.

ЛЪВ



Не си заслужава да хвърляте време и усилия в работата си. Макар че сте положили труд, ще останете разочаровани от развитието на ваш нов проект. Предлаганата нова длъжност няма да ви донесе значителни преимущества, но вие имате впечатлението, че пред вас не стои кой знае какъв избор.

ДЕВА



Нямате навика да се отказвате, преди да сте свършили работата докрай. Ако срещате затруднения, най-добре ги обмислете на спокойствие. Внимавайте да не излеете раздразнението си върху невинни хора. Трудно ви е да сдържате критичните си забележки. Овладейте гнева си.



ВЕЗНИ



Неизяснени обстоятелства ще спъват реализирането на поредната ви идея. Това ужасно ще ви разстрои. Посветили сте много време и огромен труд за подготовката й. За съжаление не всичко зависи от вас. Рано или късно нещата ще се изяснят и ще можете да се върнете при нея.



СКОРПИОН



Ако сте решили днес да правите покупки, свързани с офиса ви, няма да ви е лесно. Ще изникват непредвидени пречки – бавно обслужване или трудности при оформяне на договорите за продажба. Проявете търпение, избягвайте да правите физиономии. Трябва добре да обмислите данъчен проблем.



СТРЕЛЕЦ



Няма да ви е лесно да решите един семеен проблем. Вероятно ще се опитате да заставите всички да действат по вашата рецепта, но това е все едно да се опитвате да пробиете стената с глава. Бъдете внимателни, когато пристъпвате към семейните проблеми. Не се поддавайте на стари чувства и обиди. В работата ще ви спори, ще получите изгодно за вас предложение. Обмислете го!



КОЗИРОГ



Не злоупотребявайте с късмета си. Непредвидени обстоятелства могат да променят насоката на деловите ви дейности или финансовите ви операции. Ще съжалявате, ако действате прибързано или се подведете от фалшива информация или неправилен съвет. Не разчитайте на помощ. Не влизайте в спорове с колеги за обща работа. Знаете, че сте прави, но по-умният винаги отстъпва!



ВОДОЛЕЙ



Днес вървете по течението. Тръгнете ли срещу него, само ще си създадете неприятности. Вероятно ще изпаднете в паника във възка с паричен въпрос. Вместо да се затормозявате с него, потърсете приятел, който да ви помогне за решаването му. Разчитайте на помощ и съвет. Потърсете съмишленици при разрешаване на спор. Не допускайте да ви измамят с някакви обещания.



РИБИ



Днешният предиобед ще бъде доста натоварен. По независещи от вас причини ще трябва да се откажете от новото си начинание. Естествено, разочарованието ви ще е огромно. Не се опитвайте да промените тази ситуация, защото няма да успеете. По-добре не губете време, а се заловете с нещо друго. Новото начало ще е повече от обещаващо, така че не приемайте отказа като ваша загуба.