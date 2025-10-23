ХОРОСКОП ЗА 23 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, ще го постигнете.

ТЕЛЕЦ

При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Положението ви не е много по-различно от това на Овните, но вие имате друг стил на действие.

БЛИЗНАЦИ

Четвъртък е ден на надеждите за родените под Близнаци. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно. От приятели и съдружници можете да очаквате измами и мошеничество.

РАК

Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. По всичко личи, че намеренията ви сега ще успеят, но безпокойството отново ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на делата. Четвъртък бележи край на мъченията, но поставя въпроса за психическа устойчивост и точни преценки.

ЛЪВ

Ще имате достъп до мястото, което възнамерявате да посетите, и възможност да реализирате намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени по финансов проблем и са готови на всичко, само да успеят да решат въпроса в своя полза.

ДЕВА

Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Избягвайте и най-малкия риск. Не демонстрирайте дръзновение – това създава впечатление за нестабилност.

ВЕЗНИ

Вашите проблеми също намират положително разрешение в четвъртък, каквито и да са те. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице още днес.

СКОРПИОН

Четвъртък се очертава като успешен ден. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които в много случаи могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално за разрешаване на различни въпроси, което ще ви създаде проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Добър е вашият финансов шанс в четвъртък и сега можете да намерите разрешение на въпросите, които очакват отговор. На първо място, ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Денят се свързва с пътуване. Трудности можете да очаквате при реализиране на дейности, свързани с административни решения. Ще загубите проект от мудността им.

КОЗИРОГ

За родените под Козирог четвъртък е неочаквано успешен ден. Все пак голяма част от успеха ще се дължи на вашите контактни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Преценявайте трезво действителните условия и реагирайте по адекватен начин.

ВОДОЛЕЙ

Днес Водолеите са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги с достатъчен професионален капацитет, за да извършат полезни действия, които ще им донесат нужното признание.

РИБИ

Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите. Добри възможности създават контактите с приятелите днес. Най-важно е да не връщате мисълта си назад.