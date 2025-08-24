ХОРОСКОП ЗА 24 АВГУСТ

ОВЕН
Неделя е много важен ден за Овните и зависи изцяло от вас как ще протече. Ако изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с големи неприятности. Следете поведението си и на работното място, дистанцирайте се от скандали и конфронтации. Денят може да ви донесе успехи и печалби в бизнеса, но бъдете по-предпазливи спрямо съдружниците си.
ТЕЛЕЦ
За Телец денят е късметлийски и е свързан с печалби, материални придобивки и финансови облаги. Пазете се от мошеници в партньорските отношения. Изключително добър е денят за медици и магистрати, в благоприятни позиции сте и ще постигнете успехи. Някои имат и влиятелните протекции на мъж с власт, на когото може да разчитате за подкрепа.
БЛИЗНАЦИ
За вас денят е доста спокоен и приятен, ако не се смята скандалът с близък човек, служебните интриги и измами от колеги или тайни врагове. В службата имате подкрепата на началник или работодател, до когото можете да прибегнете за услуга. Повечето сега нямат финансови проблеми, за разрешаването на такива ще ви помогне жена.
РАК
Днес сте твърде великодушни и някои хора от кръга ви могат лесно да ви измамят или ощетят. Възможен е спор в службата на тема пари, който ще обтегне отношенията с колегите ви. Все пак вие сте прав и е добре да отстоявате твърдо позицията си, разбира се, с присъщата ви елегантност. Много благоприятен ден за търговци и бизнесмени.
ЛЪВ
В неделя сте напрегнати и агресивни. Внимавайте, склонни сте към скандали и може да излеете гнева си върху невинен човек. Денят иначе е много добър за деловата, професионалната или бизнес реализация. Успехи ще имате при разглеждане на съдебни дела, при делово пътуване, при сключване на договори или преговори.
ДЕВА
Благоприятна е неделя за решаване на важни лични или професионални въпроси. Ако пътувате, внимавайте с какви хора ще контактувате. Възможно е да ви измамят и с цел материални облаги да получите лъжлива информация. Вероятността за успехи в бизнеса е свързана с помощта на жена. Днес е чудесен ден за социални контакти.
ВЕЗНИ
Днешният ден може би е един от най-добрите за Везни. Имате творчески подход към всякакъв вид делова дейност, ще постигнете успехи в домашните ангажименти и взаимоотношения, социалните контакти, преговори или пътувания. Успешни ще са активните ви отношения с кредитори, с които трябва лично да преговаряте, и с бизнес партньорите ви.
СКОРПИОН
Днес сте твърде емоционални, а това невинаги е добре. За едни ще е повод за безпричинни нерви, а за други стимул за прибързани действия, които не са ви от полза. Имате прекрасни възможности днес за осъществяване на действени контакти, които да прераснат в съвместни действия след време. Сега сте изключително мощни и в професионалната област.
СТРЕЛЕЦ
В неделя имате пълна свобода да действате, като се подчинявате на личните си намерения. Пазете се все пак от конфронтации или конкуренция. Имате голям късмет и сте най-силни в деловата сфера. Една от най-добрите ви възможности е в областта на финансите. Успехи ще имате и по социални въпроси, към които сте насочили вниманието си.
КОЗИРОГ
Обикновено действате бавно и последователно, но неделя изключва традиционния ви подход. Тъй като късметът ви днес е огромен, насочете усилията си към трудно постижими дела, които сте поизоставили. Почти сигурно е, че ще постигнете всичко, което ви е необходимо. Трябва само да избягвате финансови спорове. Стимулирайте и контактите си.
ВОДОЛЕЙ
Повечето от Водолей ще бъдат твърде спорещи днес. Това не е най-добрият вариант да оползотворите деня си. Неделя е сигурен ден за придобивки, насочете вниманието си там, не обръщайте внимание на препятствията и се стремете миролюбиво да ги преодолявате. Сега някои могат да разговарят с началниците си за повишаване на заплатата и ще го постигнат.
РИБИ
Много търговски мислят Рибите днес. Това “бизнес настроение”, ако проявите активност без прибързаност, може да ви донесе значителни успехи. Благоприятна е неделя за контакти, подписване на договори, пътувания, осъществяване на стари идеи. От особена важност са контактите ви с влиятелни хора, ако ги осъществите – ще спечелите.