ХОРОСКОП ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Овните днес са учудващо спокойни и невъзмутими. Жизненият потенциал на представителите на знака е снижен и повече от всичко те искат да си отдъхнат. Възниква желание за отмяна на всякакви по-раншни планове, което едва ли ще бъде прието добре от отсрещната страна.



ТЕЛЕЦ

Днешният ден не е лош за Телците, но те ще бъдат обхванати от важни мисли. Уверени са, че не ги дооценяват, и се опитват да получат справедливост, но това няма да доведе до нищо добро. Възможни са конфликти с хора, мнението на които е от последна инстанция.



БЛИЗНАЦИ

Успех ще постигнат тези Близнаци, които са готови на риск. Фактически колкото повече жертвате, толкова по-интересни възможности ви се предоставят. Може да реализирате планове, отнасящи се до обучение, повишаване на квалификацията или кариерата – готови сте да се трудите за собственото си благо.



РАК

Възможни са трудности при Раците и вероятността за тях е толкова по-голяма, колкото по-малко ги очаквате. Затова бъдете предпазливи. Днес е нужно съвсем малко време, за да прерасне една малка неприятност в сериозен проблем.



ЛЪВ

През този ден ще се наложи да промените нещо от обкръжението си. Избраната от вас линия да се съгласявате с всичко не е била вярна. Събитията от днешния ден ще покажат, че напоследък сте допуснали немалко пропуски. За някои от Лъв професионалният ден ще донесе големи успехи, особено за творчески изяви.



ДЕВА

Сложна е неделята за Девите, лесно ще допускат грешки, ще проявяват доверчивост и ще позволяват да бъдат забъркани в съмнителни и рисковани проекти. Мнозина ще са склонни да рискуват пари – не само своите, но и чужди, но разходите трябва да се съкратят.



ВЕЗНИ

От вас се очаква много, трябва да положите немалко усилия, за да отговорите на изискванията на своите близки, за да не излъжете надеждите им. Денят ще е много уморителен за бизнес преговори. Възможни са проблеми в общуването с делови партньори. Ще получите интересно предложение, приемете го.



СКОРПИОН

Не лош ден за общуване, ще успеете да убедите околните в правотата си, а и да си намерите съмишленици. Само че през този ден е добре да обсъждате въпроси от практическо естество, а още по-добре, ако можете да ги решите незабавно. Някои надценяват възможностите си и се заемат с планове, които трудно ще реализират.



СТРЕЛЕЦ

Доходен ден за Стрелците, ще имат възможност бързо и без особени усилия да спечелят пари. Възможни са интересни делови предложения, разгледайте ги в детайли и тогава дайте отговора си. Неприятно произшествие ще се отрази негативно на отношенията ви с членовете на семейството. Назрява конфликт с половинката ви, не бъдете твърдоглави, отстъпете.



КОЗИРОГ

Козирозите могат да използват този ден за уреждане на някакви отдавнашни конфликти и разногласия. Дипломатическите ви таланти ще се проявят особено ярко, така че Козирозите стават незаменими миротворци. Обаче всякакви преговори ще изискват сериозни емоционални загуби. Възстановете физическите и душевните си сили с пълен релакс.



ВОДОЛЕЙ

Мнозина ще прекарат спокойно и приятно съботния ден, ако не натрапват компанията си. Нуждаете се от разбиращ и търпелив слушател. Избирайки неподходящ човек, само ще усилите душевния си дискомфорт. Много внимателно трябва да споделяте чувствата и плановете си. Всичко казано днес ще бъде използвано срещу вас след време.



РИБИ

Рибите са готови за решителни действия в събота, но обстоятелствата изискват съвсем друго поведение. Наблюдавайте внимателно всичко, което става около вас. Бъдете незабележими и ще избегнете конфликтите. Не се поддавайте на провокация. Избягвайте всякакви двусмислени ситуации, говорете открито и избирайте най-прекия път към целта.





