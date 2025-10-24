ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

ОВЕН
В петък при Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Това обуславя и състоянието ви днес. Като професионален петък е напрегнат и неприятен, внимавайте в отношенията си с шефовете. За финансите също сте притеснени поради неясните перспективи.
ТЕЛЕЦ
Нервен ден, като на мнозина от Телци може да се предостави случай да променят живота си или някакъв негов аспект. Много важно е да не се поддавате на емоции, да съхраните спокойствието на ума и навреме да вземете вярното решение. Своевременните действия и вярното поведение са единствените предпоставки за надеждна защита.
БЛИЗНАЦИ
За Близнаци петък е радостен, но с препоръка да не се поддават на емоции. Поради възникване на внезапна ситуация не са изключени непредвидени харчове, но е възможно неочаквано и да получите пари в службата. Петък е труден и неприятен за бизнесмените в съдружен бизнес.
РАК
Внезапна ситуация от домашен характер засяга финансите ви. Въпреки че петък е много емоционален, ще съумеете да не дадете израз на усещанията си и денят в повечето случаи е благоприятен. Неприятности в службата вследствие от обидното отношение на съюзили се спрямо вас хора. Оставете за друг ден справянето с трудностите.
ЛЪВ
Хубав е петък и носи успехи за създаване на обществени връзки, съюзи и договорни отношения. Приятелството също не е за пренебрегване и някои от Лъв ще акцентират в тази насока. Неприятно обаче ще се чувствате на работното място. Денят е тежък и проблематичен, като не са изключени обиди и огорчения спрямо вас.
ДЕВА
Петък е напрегнат и психически натоварен ден за Девите. Много важно е да овладявате настроението си днес и по никакъв начин да не си позволявате превес на емоциите и излишни харчове. Някои от вас ще се събират с приятели или близки в дома си. Реализацията на плановете при бизнесмените зависи от личност с влияние и възможности.
ВЕЗНИ
За Везните петък е един добър ден. Благородството и доброжелателното ви отношение към околните са основните ви принципи за петък. Ще се радвате от неочакваното развитие на финансовите дела и изненадващото получаване на пари е валидно за мнозина. Бизнесмените е добре да бъдат предпазливи и изчакващи.
СКОРПИОН
Бизнес представителите от Скорпион имат един изключително емоционален ден, граничещ с еуфория. Едно подобно поведение от ваша страна е много погрешно и предупрежденията за внимание и предпазливост са най-вече насочени към вас. По финансови въпроси действайте в съдружие с някого. При всички се откриват нови възможности.
СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците могат да претърпят разочарование относно заплащане. Относно парите едва ли сте във възторг от развитието на обстоятелствата, но има тенденции за разведряване, и то най-вече по служебна линия. За вас са забранени емоциите, най-предпазливи бъдете спрямо предложение от професионален характер, както и такова за бърза печалба.
КОЗИРОГ
Зле се чувстват Козирозите в петък поради преумора или пренапрежение. Денят ще ви поднесе емоции или изненади и в повечето случаи те са положителни. Изключение прави домашната обстановка, където мнозина от вас ще бъдат огорчени по някакъв повод. Служебният ден в много отношения може да се яви като печеливш и спорен.
ВОДОЛЕЙ
Приятен ден, който може да ви подведе в заблуждения. В петък Водолеите не са застраховани от грешки, тъй че не действайте и не мислете емоционално. Хубави предпоставки за любов, но известна доза мнителност би попречила за благоприятното развитие. Действайте своевременно по професионални въпроси, които не търпят отлагане.
РИБИ
Риби, аспектите в петък са благоприятни, стига да успеете да се възползвате. Грешите относно въпроси от домашен характер и даже някои от вас са предразположени към мании. Внимавайте, само ще отровите деня си. Не са изключени силни семейни емоции. Излизат финансови разочарования, които излишно подклаждате, като изразявате гласно недоволството си.