ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

ОВЕН

В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви днес. Ка­то про­фе­сио­на­лен пе­тък е нап­рег­нат и неп­рия­тен, вни­ма­вай­те в от­но­ше­ния­та си с ше­фо­ве­те. За фи­нан­си­те съ­що сте при­тес­не­ни по­ра­ди нея­сни­те пер­спек­ти­ви.

ТЕЛЕЦ

Нер­вен ден, ка­то на мно­зи­на от Тел­ци мо­же да се пре­дос­та­ви слу­чай да про­менят жи­во­та си или няка­къв не­гов ас­пект. Мно­го важ­но е да не се под­да­ва­те на емо­ции, да съх­ра­ни­те спо­кой­ствие­то на ума и нав­ре­ме да взе­ме­те вярно­то ре­ше­ние. Своев­ре­мен­ни­те дей­ствия и вярно­то по­ве­де­ние са еди­нстве­ни­те пред­пос­тав­ки за на­деж­дна за­щи­та.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци пе­тък е ра­дос­тен, но с пре­по­ръ­ка да не се под­да­ват на емо­ции. По­ра­ди въз­ник­ва­не на вне­зап­на си­туа­ция не са из­клю­че­ни неп­ред­ви­де­ни хар­чо­ве, но е въз­мож­но нео­чак­ва­но и да по­лу­чи­те па­ри в служ­ба­та. Пе­тък е тру­ден и неп­рия­тен за биз­нес­ме­ни­те в съд­ру­жен биз­нес.

РАК

Вне­зап­на си­туа­ция от до­ма­шен ха­рак­тер зас­яга фи­нан­си­те ви. Въп­ре­ки че пе­тък е мно­го емо­цио­на­лен, ще съу­мее­те да не да­де­те из­раз на усе­ща­ния­та си и денят в по­ве­че­то слу­чаи е бла­гоп­рия­тен. Неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та вследс­твие от оби­дно­то от­но­ше­ние на съю­зи­ли се спрямо вас хо­ра. Ос­та­ве­те за друг ден справ­яне­то с труд­нос­ти­те.

ЛЪВ

Ху­бав е пе­тък и но­си ус­пе­хи за съз­да­ва­не на об­щес­тве­ни връз­ки, съю­зи и до­го­вор­ни от­но­ше­ния. Прия­телс­тво­то съ­що не е за пре­неб­рег­ва­не и някои от Лъв ще ак­цен­ти­рат в та­зи на­со­ка. Неп­рия­тно оба­че ще се чувс­тва­те на ра­бот­но­то място. Денят е те­жък и проб­ле­ма­ти­чен, ка­то не са из­клю­че­ни оби­ди и ого­рче­ния спрямо вас.

ДЕВА

Пе­тък е нап­рег­нат и пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден за Де­ви­те. Мно­го важ­но е да ов­лад­ява­те нас­трое­ние­то си днес и по ни­ка­къв на­чин да не си поз­вол­ява­те пре­вес на емо­ции­те и из­лиш­ни хар­чо­ве. Някои от вас ще се съ­би­рат с прия­те­ли или близ­ки в до­ма си. Реа­ли­за­ция­та на пла­но­ве­те при биз­нес­ме­ни­те за­ви­си от лич­ност с влия­ние и въз­мож­нос­ти.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те пе­тък е един до­бър ден. Бла­го­родс­тво­то и доб­ро­же­ла­тел­но­то ви от­но­ше­ние към око­лни­те са ос­нов­ни­те ви прин­ци­пи за пе­тък. Ще се рад­ва­те от нео­чак­ва­но­то раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те де­ла и из­не­над­ва­що­то по­лу­ча­ва­не на па­ри е ва­лид­но за мно­зи­на. Биз­нес­ме­ни­те е доб­ре да бъ­дат пред­паз­ли­ви и из­чак­ва­щи.

СКОРПИОН

Биз­нес пред­ста­ви­те­ли­те от Скор­пион имат един из­клю­чи­тел­но емо­цио­на­лен ден, гра­ни­чещ с еу­фо­рия. Ед­но по­доб­но по­ве­де­ние от ва­ша стра­на е мно­го пог­реш­но и пре­дуп­реж­де­ния­та за вни­ма­ние и пред­паз­ли­вост са най-ве­че на­со­че­ни към вас. По фи­нан­со­ви въп­ро­си дей­ствай­те в съд­ру­жие с няко­го. При всич­ки се от­кри­ват но­ви въз­мож­нос­ти.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те мо­гат да пре­търпят ра­зо­ча­ро­ва­ние от­нос­но зап­ла­ща­не. От­нос­но па­ри­те ед­ва ли сте във въз­торг от раз­ви­тие­то на об­стоя­телс­тва­та, но има тен­ден­ции за раз­ведр­ява­не, и то най-ве­че по слу­жеб­на ли­ния. За вас са заб­ра­не­ни емо­ции­те, най-пред­паз­ли­ви бъ­де­те спрямо пред­ло­же­ние от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, както и такова за бърза печалба.

КОЗИРОГ

Зле се чувс­тват Ко­зи­ро­зи­те в пе­тък по­ра­ди преу­мо­ра или пре­нап­ре­же­ние. Денят ще ви под­не­се емо­ции или из­не­на­ди и в по­ве­че­то слу­чаи те са по­ло­жи­тел­ни. Из­клю­че­ние пра­ви до­маш­на­та об­ста­нов­ка, къ­де­то мно­зи­на от вас ще бъ­дат ого­рче­ни по няка­къв по­вод. Слу­жеб­ният ден в мно­го от­но­ше­ния мо­же да се яви ка­то пе­че­ливш и спорен.

ВОДОЛЕЙ

Прия­тен ден, кой­то мо­же да ви под­ве­де в заб­луж­де­ния. В пе­тък Во­до­леи­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, тъй че не дей­ствай­те и не мис­ле­те емо­цио­нал­но. Ху­ба­ви пред­пос­тав­ки за лю­бов, но из­вес­тна до­за мни­тел­ност би поп­ре­чи­ла за бла­гоп­рия­тно­то раз­ви­тие. Дей­ствай­те своев­ре­мен­но по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си, кои­то не търпят от­ла­га­не.

РИБИ

Ри­би, ас­пек­ти­те в пе­тък са бла­гоп­рия­тни, сти­га да ус­пее­те да се въз­пол­зва­те. Гре­ши­те от­нос­но въп­ро­си от до­ма­шен ха­рак­тер и да­же някои от вас са пред­раз­по­ло­же­ни към ма­нии. Вни­ма­вай­те, са­мо ще от­ро­ви­те деня си. Не са из­клю­че­ни сил­ни се­мей­ни емо­ции. Из­ли­зат фи­нан­со­ви ра­зо­ча­ро­ва­ния, кои­то из­лиш­но под­клаж­да­те, като изразявате гласно недоволството си.