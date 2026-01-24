ХОРОСКОП ЗА 24 ЯНУАРИ

ОВЕН

Нелош ден, до голяма степен способстващ за изпълнение на вашите желания. Ще ви обхванат съмнения в собствените ви възможности за справяне със задачите си. Планирайте нещата, които трябва да свършите в събота, и ще успеете да ги финализирате.



ТЕЛЕЦ

Неутрален и неособено сложен съботен ден за повечето от Телец. Може да го прекарате относително спокойно, занимавайки се с дребни неща и в компания на приятни хора. Може да планирате пътувания и срещи. Те няма да ви създадат отрицателни емоции и да понижат настроението ви.



БЛИЗНАЦИ

Днес Близнаците ще научат някаква тайна, споделена от приятел, който ще поиска и съвет по дадения проблем. Преди да вземете отношение, си изяснете гледните точки, отговорете му честно и деликатно представете вижданията си, дори и да не съвпадат с очаквания отговор. Правотата е на ваша страна. Бъдете милостиви към хора, които искат вашето благоволение.



РАК

За вас този ден ще бъде много успешен във финансово отношение. Възможно е повишаване на заплатата или поява на допълнителен източник на доходи, бизнесмените ще подпишат изгодни сделки. Ще изпреварят конкуренти и бързо ще намирате изход от сложни ситуации.



ЛЪВ

Събота е благоприятно подреждащ се ден, който ще открие пред вас нови възможности и ще ви позволи да постигнете успех на ново поприще. Ще ви върви във всичко, с което се заемете, почти без да полагате никакви усилия.



ДЕВА

Не се хвърляйте от една крайност в друга. Последователно и с готовност се движете към постигане на целите си, като ще се наложи да преодолявате немалки препятствия. Колкото и сериозни да са трудностите, не трябва да губите увереност в себе си. Шансовете да постигнете успех са много големи, просто трябва да удвоите усилията си.



ВЕЗНИ

В събота Везните неочаквано ще разберат какво трябва да направят, за да променят живота си към по-добро. Крачката трябва да е много смела и нееднозначна, напълно сте готови за нея и не губете време. Неочаквано ще се появят съюзници, помощници и съмишленици, с които ще имате общи интереси, а деловите отношения ще преминат в приятелски.



СКОРПИОН

В събота при Скорпионите се очертават кавги, породени от липсата на пари. Други ще станат обект на изблици на любов от близък човек. Не злоупотребявайте с доверието на хората, които обичате, в противен случай ще се отдръпнат от вас.



СТРЕЛЕЦ

Стрелци, в събота в общуването с вашия любим човек трябва да се ръководите от това, което съвестта ви подскаже. Бъдете мили и разбиращи проблемите му. Постарайте се да не осъждате постъпките на приятели. Някои успешно ще преминат събеседване за работа. Ако имате намерение да започнете нов бизнес, съобразете се с мнението на партньора си.



КОЗИРОГ

Денят ще бъде свързан с прекратяване на отдавнашни отношения, които не сте ценили кой знае колко, въпреки че сте извлекли максимална полза за себе си. Някои от Козирог са готови да опитат щастието си на ново поприще, днешният ден е подходящ за избраното направление. Ще се наложи да действате твърдо, а това съвсем няма да се хареса на всички.



ВОДОЛЕЙ

На Водолеите в събота ще се наложи да вземат важни решения как да продължи животът им в бъдеще. Твърдо са уверени, че вървят в правилната посока, но потърсете и гледната точка на човек, на когото вярвате. Вашата чувствителност ще е пред изпитание, ще се опитат да ви наранят на тема “семейство” и ще отправят упрек към вас за несвършена работа.



РИБИ

Днес не е зле да се въздържате от спорове с шефовете и колегите, а да се съсредоточите в работата, носеща реална полза. Камъчето на раздора може да е по политически въпроси и да настроите всички срещу себе си. Насочете енергията си за по-полезни неща. Очертават се разногласия с любимия човек, намерете компромисен вариант в решението на проблема. Ядосвате се предварително за неща, които ще имат в бъдеще повече яснота. Уповавайте се на собствените си възможности.