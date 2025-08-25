ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

ОВЕН



Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Една жена ще се опита да ви вреди чрез клеветничество. Временно е възможно да успее да ви причини огорчения. В понеделник са възможни финансови проблеми.



ТЕЛЕЦ



Ако имате достатъчно смелост да се опълчите срещу онези, които се стремят да действат срещу вас, ще успеете да ги победите. Не бива да се водите от емоционалните си подбуди, а да следвате логиката на събитията.



БЛИЗНАЦИ



В понеделник сте доста нервни и свързвате лошите си предчувствия с работата, където очаквате непредсказуемите реакции на ваш колега, търсещ постоянно начин да ви засегне и смути. Подобно развитие наистина ще има, но най-малко то трябва да ви притеснява.



РАК



Онези от вас, които вече са взели решение за бъдещите си професионални и лични действия, могат да бъдат напълно спокойни. Делата ви ще се развият успешно. Днес някои от вас ще имат големи неудобства на работното място.



ЛЪВ



Голяма радост носи понеделник за осъществяване на желанията при много от вас. Това положително развитие може да е плод на нов договор за работа или успешен контакт, чрез които ще се реализирате. Постарайте се днес да бъдете напълно спокойни на работното си място.



ДЕВА



Понеделник много зависи от това как се развиват делата ви и активни ли сте в действията си за реализиране на намисленото. Ако действително не се спирате пред трудности и сте упорити, успехите са на ваша страна. Ако обаче се държите безотговорно към собствената си съдба, денят ще премине в раздразнение.



ВЕЗНИ



Много мощно действат върху вас днес някои планетни позиции, изразът на които може да се разглежда по два начина – в позитивен и негативен смисъл. Сами разбирате, че резултатът от това въздействие е двузначен. Едни от вас ще действат по позиция на силно развитото си чувство за дълг, при други е тъкмо обратно.



СКОРПИОН



Скорпионите започват уморени седмицата и само прословутата им упоритост може да им помогне. Денят е доста тежък и пълен с неприятности, които го обричат на неуспех. Но вие не се предавайте. Въпреки всичко непреклонността пред трудностите ще ви доведе до успехи.



СТРЕЛЕЦ



Днес Стрелците се отличават с боеви дух, остър ум и непреклонно поведение. Най-полезният атрибут е остротата на мисълта ви, която трябва да бъде водещо начало, за да постигнете добри резултати в делата си. Сега трябва да се въздържате от дела по финансови въпроси. У дома ви очакват приятни изненади.



КОЗИРОГ



Труден ден, объркани ситуации, доста нерви. Така изглежда понеделник, но не ви лишава съвсем от късмет. Може би най-доброто, което ще се случи, е свързано с работата ви, където вашето право ще ви бъде справедливо присъдено. На някои от Козирог ще се наложи да решават свой проблем чрез жена, но се пазете от грешки.



ВОДОЛЕЙ



В службата денят започва с нерви и неприятности, но вие не изпускайте своя нервен заряд. Така вероятността те да приключат още сега е голяма. В противен случай ще агонизират цяла седмица. Денят, общо взето, се развива в два плана – работа и контакти. Шансът е променлив и при много от вас успехът и неуспехът се редуват.



РИБИ



Днес е добре да действате с перспектива за бъдещето, а онези, които сега поставят началото на нови занимания, ще имат голям успех. Съществува възможност за внезапен шанс при много от вас, който се отнася до делови въпроси и помощ от приятели в тази реализация. Денят не е добър за провеждане на срещи. В службата по-кротко и намалете критичната нотка в тона. Не си заслужава да разрушавате връзки заради моментно раздразнение.





