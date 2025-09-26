ХОРОСКОП ЗА 26 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Имате зелена светлина за всички творчески начинания. Отделете много време за учението, образованието и самоусъвършенстването си. Академичната атмосфера ще породи интересни стимулиращи разговори и дискусии. Не допускайте любимите ви хора да се почувстват пренебрегнати.



ТЕЛЕЦ

Ако днес завършите някаква задача, ще получите огромно облекчение. Прекарайте повече време сред природата. В петък е възможно да последват конфликти с близките по отношение на пари. Овладейте положението, но не се опитвайте да наложите на партньора си своите разбирания.



БЛИЗНАЦИ

Днес денят е подходящ за пътувания и на далечни, и на близки разстояния. Ако ви остане време за себе си, посветете го на писане и учение или се погрижете за комфорта си. Ако се явявате на конкурс за работа, няма да ви бъде леко. Просто се постарайте да бъдете естествени и добре подготвени.



РАК

С добрата си работа напоследък сте заслужили известно увеличение на заплатата. Още повече че сте направили заеми, които сега трябва да връщате. Може би ще се наложи да промените плановете си за почивка. Не можете да си позволите пътуване. Бъдете разумни и нещата ще се наредят!



ЛЪВ

В началото на деня ще се чувствате оптимистично настроени и уверени в себе си. Това обаче няма да ви помогне. Може да ви отхвърлят, да наранят чувствата ви, да ви унижат, но времето ще покаже, че сте прави.



ДЕВА

Днес Девите ще са обезпокоени по делови въпроси, което ви отдалечава от спокойствието и сигурността на вашия дом. Ще трябва сами да си свършите работата. Парични проблеми не са подходяща тема на разговор с вашия партньор. Разчитайте на здравия си разум и доверени приятели.



ВЕЗНИ

Независимо от факта, че светската ви програма за вечерта е претоварена, могат да възникнат проблеми при изпълнението й. В петък приятелите ви са философски настроени и ще ви окажат подкрепа. Може би съветът, който ще ви дадат, е това, което искате са чуете.



СКОРПИОН

Днес вероятно ще получите възнаграждение за усилията, положени в работата. Вашите професионални умения получават признание. Това е свързано и с повишение в службата. Внимавайте с парите! Не правете неблагоразумни харчове. Бъдете по-толерантни към хората от семейството ви.



СТРЕЛЕЦ

Ако партньорите ви се окажат студени и незаинтересовани, веднага посегнете към резервите си от толерантност и разбирателство. Може би те наистина преживяват трудни моменти и се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа. С разумни доводи ще разрешите проблемите. Не бъдете преднамерени в действията си, съобразете се с настъпилата ситуация.



КОЗИРОГ

Възможно е финансовите решения, които може би обмисляте, да получат дългосрочно приложение. Онези от вас, които имат общи приходи с други членове на семейството, ще извършат проучвания как да увеличат дохода си. Нежеланието ви за обща работа е разбираемо, но усилията си струват. Повече от ясно е, че ще имате печалба.



ВОДОЛЕЙ

Откровеното отношение към партньора може да ви помогне да решите кои са общите ви цели. Брачният ви партньор или любимият човек може да ви помогнат да разширите кръга на приятелите си. Възможно е да решите да станете членове на нова организация. Ще ви привлекат безкористни хора. Не се доверявайте на инстинкта си, ще бъдете подведени.



РИБИ

Днес сте в отлично здраве. Настроението също е добро. Положителното и жизнерадостно отношение към нещата ще ви помогне да преодолеете цялата умора и грижи, които ви тежат напоследък. Служебните ви ангажименти ще ви засипват един след друг, ще се справите успешно с тях. Това се вижда от началниците ви и ще бъдете поощрени материално.





