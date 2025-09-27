ХОРОСКОП ЗА 27 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
Много благоприятно време за всякакви оригинални инициативи. Най-успешни ще са мероприятията, имащи за цел колективно благо, а не личен успех или постигане на някаква друга изгода. За днес смело може да насрочвате и организирате приятелски срещи, някаква презентация, изложба или конференция.
ТЕЛЕЦ
Телците в събота ще употребят огромния си чар и ум, за да убедят в правотата си своите началници. Успешно ще защитите позициите си и това ще ви даде тласък в израстването в кариерата. Някои ще прекарат деня в разрешаването на проблеми от битов характер. Ако е възможно, релаксирайте сред природата, това ще ви зареди с енергия.
БЛИЗНАЦИ
За да стане сътрудничеството ви с другите хора по-плодотворно, поемете грижата за финансовата страна на съвместната ви дейност. Това се отнася и до въпросите, свързани с осигуряване на комфорт, храна, бизнес и пазене на тайна. Освен това отстъпете ролята на идеолог, наставник и явен лидер. Ще се чувствате окрилени.
РАК
Някои от Рак ще останат разочаровани от нечии действия, но за това обвинявайте само себе си. Поддържали сте дълго и старателно илюзии, които сега се рушат с трясък. В такъв ден ще е трудно да се съсредоточите върху работата. Въпросите, нуждаещи се от внимание, са твърде сериозни, така че е добре да се въоръжите с разум и решителност.
ЛЪВ
Лъвовете в събота ще имат огромно поле за творчество. Ще разнообразите деня си, като се занимаете с изучаване на чужди езици или просто се отдадете на любимото четиво. Някои от вас в събота ще преподредят дома си и ще му вдъхнат повече уют. Други от Лъв ще станат свидетели на случка, която ще промени мирогледа.
ДЕВА
Днес на вашия любим човек ще се наложи да решава някакъв много важен и много сложен проблем и ще е необходима вашата както морална, така и физическа подкрепа. При вас всичко е под контрол, трябва да си помислите дали да се раздадете на 100% на човека, който донякъде ви смущава с необмислени думи и постъпки.
ВЕЗНИ
Везни, за вас съботата е с предупредителен знак. Пазете се от битови злополуки, не се заемайте с неща, които не разбирате в пълнота. Ще получите пари, които отдавна сте чакали и дори сте били изгубили надежда, че ще ви ги дадат. Направете подарък без повод, ще си доставите радост. Трябва да постигнете яснота в съпружеските отношения.
СКОРПИОН
Днес на вашия любим човек ще бъде трудно да се контролира, тъй като избухливостта му ще бъде повишена. От дълго време сте под напрежение поради обтегнатите семейни отношения, направете първата крачка за помирение, като признаете, че сте сгрешили с дадена преценка. Възможностите в събота не са големи за финансови печалби.
СТРЕЛЕЦ
Стрелците днес може да узнаят нещо много важно, свързано с професионалните им отговорности. То ще промени статута им в службата. Няма да получите инструкции за получената информация, ще се наложи сами да мислите и решите как да реагирате в дадената ситуация. Остро се нуждаете от поддръжка и я потърсете при приятели, които са се доказали във времето като такива.
КОЗИРОГ
Тази събота вие ще си направите подарък, ако приемете предложение за ескурзионно пътуване. Нуждаете се малко да се отпуснете и да изживеете приятни емоции. Денят е благоприятен и за нови начинания, наслаждавайте се и на дадените ви нови възможности в службата. Направете всичко, което е по силите Ви, за да реализирате своите идеи.
ВОДОЛЕЙ
Учете се от чуждите грешки, като при това се стремете да не допускате свои собствени. Този ден ще премине без неприятности и проблеми, ако бъдете сериозни и настойчиви. Прощавате грешките на враговете си, дори и на приятели, отказали ви помощ във важен момент. За някои този ден ще бъде свързан със зараждане на ново чувство, което може да прерасне в нещо голямо.
РИБИ
При Рибите ще се появи горещо желание да направят някакъв сюрприз на своята половинка. Гузната съвест на Рибите е проговорила, може би с нещо сте се провинили в миналото? Изберете нещо по-екстравагантно. Бъдете убедени, че интуицията ви няма да ви подведе. Повечето ще отидат на място, което отдавна не са посещавали, и то ще ви зареди с енергия.