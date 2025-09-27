ХОРОСКОП ЗА 27 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­рия­тия­та, има­щи за цел ко­лек­тив­но бла­го, а не ли­чен ус­пех или пос­ти­га­не на някак­ва дру­га из­го­да. За днес сме­ло мо­же да нас­роч­ва­те и ор­га­ни­зи­ра­те прия­тел­ски сре­щи, някак­ва пре­зен­та­ция, из­лож­ба или кон­фе­рен­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те в съ­бо­та ще упо­требя­т ог­ром­ния си чар и ум, за да убедят в пра­во­та­та си свои­те на­чал­ни­ци. Ус­пеш­но ще за­щи­ти­те по­зи­ции­те си и то­ва ще ви да­де тла­сък в из­рас­тва­не­то в ка­рие­ра­та. Някои ще пре­ка­рат деня в раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми от би­тов ха­рак­тер. Ако е въз­мож­но, ре­лак­си­рай­те сред при­ро­да­та, то­ва ще ви за­ре­ди с ене­ргия.

БЛИЗНАЦИ

За да ста­не сът­руд­ни­чес­тво­то ви с дру­ги­те хо­ра по-пло­дот­вор­но, пое­ме­те гри­жа­та за фи­нан­со­ва­та стра­на на съв­мес­тна­та ви дей­ност. То­ва се от­нася и до въп­ро­си­те, свър­за­ни с оси­гур­ява­не на ком­форт, хра­на, биз­нес и па­зе­не на тай­на. Ос­вен то­ва от­стъ­пе­те рол­ята на ид­ео­лог, нас­тав­ник и явен ли­дер. Ще се чувс­тва­те окрилени.

РАК

Някои от Рак ще ос­та­нат ра­зо­ча­ро­ва­ни от не­чии дей­ствия, но за то­ва об­вин­явай­те са­мо се­бе си. Под­дър­жа­ли сте дъл­го и ста­ра­тел­но илю­зии, кои­то се­га се ру­шат с трясък. В та­къв ден ще е труд­но да се със­ре­до­то­чи­те вър­ху ра­бо­тата. Въп­ро­си­те, нуж­дае­щи се от вни­ма­ние, са твър­де се­риоз­ни, та­ка че е доб­ре да се въо­ръ­жи­те с ра­зум и решителност.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те в съ­бо­та ще имат ог­ром­но по­ле за твор­чес­тво. Ще раз­нооб­ра­зи­те деня си, ка­то се за­ни­мае­те с изу­ча­ва­не на чуж­ди ези­ци или прос­то се от­да­де­те на лю­би­мо­то че­ти­во. Някои от вас в съ­бо­та ще пре­под­редят до­ма си и ще му вдъх­нат по­ве­че уют. Дру­ги от Лъв ще ста­нат сви­де­те­ли на случ­ка, коя­то ще про­ме­ни ми­рог­ле­да.

ДЕВА

Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще се на­ло­жи да ре­ша­ва няка­къв мно­го ва­жен и мно­го сло­жен проб­лем и ще е необ­хо­ди­ма ва­ша­та как­то мо­рал­на, та­ка и фи­зи­чес­ка под­кре­па. При вас всич­ко е под кон­трол, трябва да си по­мис­ли­те да­ли да се раз­да­де­те на 100% на чо­ве­ка, кой­то дон­якъ­де ви сму­ща­ва с необ­мис­ле­ни ду­ми и пос­тъп­ки.

ВЕЗНИ

Вез­ни, за вас съ­бо­та­та е с пре­дуп­ре­ди­те­лен знак. Па­зе­те се от би­то­ви зло­по­лу­ки, не се зае­май­те с не­ща, кои­то не раз­би­ра­те в пъл­но­та. Ще по­лу­чи­те па­ри, кои­то от­дав­на сте ча­ка­ли и до­ри сте би­ли из­гу­би­ли на­деж­да, че ще ви ги да­дат. Нап­ра­ве­те по­да­рък без по­вод, ще си дос­та­ви­те ра­дост. Трябва да пос­тиг­не­те ясно­та в съп­ру­жес­ки­те от­но­ше­ния.

СКОРПИОН

Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де труд­но да се кон­тро­ли­ра, тъй ка­то из­бух­ли­вос­тта му ще бъ­де по­ви­ше­на. От дъл­го вре­ме сте под нап­ре­же­ние по­ра­ди об­тег­на­ти­те се­мей­ни от­но­ше­ния, нап­ра­ве­те пър­ва­та крач­ка за по­ми­ре­ние, ка­то приз­нае­те, че сте сгре­ши­ли с да­де­на пре­цен­ка. Въз­мож­нос­ти­те в съ­бо­та не са го­ле­ми за фи­нан­со­ви пе­чал­би.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те днес мо­же да уз­наят не­що мно­го важ­но, свър­за­но с про­фе­сио­нал­ни­те им от­го­вор­нос­ти. То ще про­ме­ни ста­ту­та им в служ­ба­та. Няма да по­лу­чи­те ин­струк­ции за по­лу­че­на­та ин­фор­ма­ция, ще се на­ло­жи са­ми да мис­ли­те и ре­ши­те как да реа­ги­ра­те в да­де­на­та си­туа­ция. Ос­тро се нуж­дае­те от под­дръж­ка и я потър­сете при приятели, които са се доказали във времето като такива.

КОЗИРОГ

Та­зи съ­бо­та вие ще си нап­ра­ви­те по­да­рък, ако прие­ме­те пред­ло­же­ние за ес­кур­зион­но пъ­ту­ва­не. Нуж­дае­те се мал­ко да се от­пус­не­те и да из­жи­вее­те прия­тни емо­ции. Денят е бла­гоп­рия­тен и за но­ви на­чи­на­ния, нас­лаж­да­вай­те се и на да­де­ни­те ви но­ви въз­мож­нос­ти в служ­ба­та. Нап­ра­ве­те всич­ко, кое­то е по си­ли­те Ви, за да реа­ли­зи­ра­те свои­те ид­еи.

ВОДОЛЕЙ

Уче­те се от чуж­ди­те греш­ки, ка­то при то­ва се стре­ме­те да не до­пус­ка­те свои собс­тве­ни. То­зи ден ще пре­ми­не без неп­рия­тнос­ти и проб­ле­ми, ако бъ­де­те се­риоз­ни и нас­той­чи­ви. Про­ща­ва­те греш­ки­те на вра­го­ве­те си, до­ри и на прия­те­ли, от­ка­за­ли ви по­мощ във ва­жен мо­мент. За някои то­зи ден ще бъ­де свър­зан със за­раж­да­не на но­во чувс­тво, което може да прерасне в нещо голямо.

РИБИ

При Ри­би­те ще се поя­ви го­ре­що же­ла­ние да нап­равят няка­къв сюр­приз на своя­та по­ло­вин­ка. Гуз­на­та съ­вест на Ри­би­те е про­го­во­ри­ла, мо­же би с не­що сте се про­ви­ни­ли в ми­на­лото? Из­бе­ре­те не­що по-ек­стра­ва­ган­тно. Бъ­де­те убе­де­ни, че ин­туи­ция­та ви няма да ви под­ве­де. По­ве­че­то ще оти­дат на място, кое­то от­дав­на не са по­се­ща­ва­ли, и то ще ви зареди с енергия.






