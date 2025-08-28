ХОРОСКОП ЗА 28 АВГУСТ

ОВЕН

Четвъртък е изпълнен с отговорности за Овните, които при много от вас са свързани със затруднения. Вероятно е при някои те да прераснат в загуба. Пазете професионалния си престиж и се борете за самостоятелност на работното си място. Неочакван успех в хазартни игри.



ТЕЛЕЦ

Този ден е успешен за вас и има много добри характеристики. При някои градусът на неприятностите е необичайно висок и това се обяснява от засилената мнителност у мнозина и недоверието към другите. Успешни ще са финансовите ви действия. Вечерта ще получите неочаквана покана.



БЛИЗНАЦИ

Много активни сте днес и действията ви са предварително планирани. Това в голяма степен прецизира изпълнението на всичко, с което ще се заловите сега. Добри новини ще ви зарадват, а самите вие можете да осъществите някои от личните си намерения.



РАК

Много късмет ще имате днес в делата, с които ще се захванете. По-големите трудности са свързани с парите и контактите. В четвъртък вашият успех има отношение към занимаващи се с изкуство, срещите с влиятелни лица и обществената активност. Ще получите предложение за пътуване.



ЛЪВ

В четвъртък трябва да си наложите спокойствие, независимо от всичко. При повечето от вас този ден е изпълнен с трудности и мнозина ще имат погрешни преценки за онова, което става около тях. Това ще ви подтикне към прибързани действия. Обаждане от чужбина ще ви изненада.



ДЕВА

Добър е четвъртък и предлага доста възможности за вашата реализация и делови план. Главната характеристика на деня е придобивката. При много от Дева е възможно да възникне неочакван и непредвиден обрат, предизвикан от задкулисните действия на враговете ви. Много скоро ще имате възможността за делови напредък.



ВЕЗНИ

Днес вашата печеливша позиция е да бъдете сдържани във всичките си действия и контакти. Мнозина имат сега професионални проблеми и напира желанието да ги разрешите със замах. Това ще предизвика тъкмо обратната реакция и вместо да ги разрешите, вие ще ги задълбочите.



СКОРПИОН

Скорпионите са обезпокоени за пари днес. Те са свързани с вашата професия или бизнес и мнозина от вас ще търсят начин да повишат нивото им. Ангажирани сте с куп други проблеми, които няма да ви позволят да съсредоточите усилията си в тази насока. Неочаквани предложения за бизнес.



СТРЕЛЕЦ

Много от вас започват омърлушени деня и се затварят все повече и повече у себе си. Причините могат да бъдат две – чувство за голяма умора поради лош сън или усещането ви за недостатъчни възможности относно лични или делови действия. Вечерта се разходете сред природата, дори и до най-близкия до дома ви парк. Ще ви подейства оздравително и ще повиши духа ви.



КОЗИРОГ

Не се поддавайте на интуитивни впечатления, които най-често са негативни и ви смущават. Действително денят няма да премине съвсем гладко и мнозина от Козирог ще трябва усърдно да се противопоставят на някого от обкръжението си, но ще имате успех. Обаждане от чужбина ще ви зарадва, най-вероятно е свързано с ваши роднини или приятели. Независимо от каква ситуация се опитвате да се скриете днес, тези, които ви познават и обичат, ще ви разберат.



ВОДОЛЕЙ

Четвъртък е балансиран за Водолеите, ще доведете до успех всичко, с което се заловите. Това е ваше предимство поради личните ви възможности. Късметът ви днес ще бъде ярко изявен. Най-вероятно ще бъдете в помощ на приятелите си, което в бъдеще ще ви донесе придобивки. Дължите нещо на приятел, който се нуждае от помощ и подкрепа. Изчистете сметките си!



РИБИ

Ако седите и се чудите днес с какво точно да се заемете, тъй като проблемите са повече от един, едва ли ще имате някакъв напредък. Деловият живот, приятелите и личната ви позиция в обществото може да бъде винаги предмет за размисъл. Участие в хазартни игри ще ви донесе успех. Не прекалявайте с наставленията към децата си, досадно е. Подходящ ден за спокойни размисли и правене на планове.





