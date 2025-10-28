ХОРОСКОП ЗА 28 ОКТОМВРИ

ОВЕН



Много големи амбиции имат Овните и понякога се надяват на чудо, за да ги реализират. Интуитивните им схващания говорят за промени, но трябва да сте активни и да действате безкомпромисно, за да ги тласнете в положителна посока.



ТЕЛЕЦ



Вторник ще бъде труден ден за Телците на работното им място. Често пъти това има отношение към отпускане и нежелание за работа, което точно сега е противопоказно за вас. Надали ще сте доволни, ако твърдо държите на почивката си. Ще изпуснете изгодни контакти и материални придобивки.



БЛИЗНАЦИ



Във вторник Близнаците ще се чувстват спокойни. От една страна, сигурност за това ще ви даде професионалната стабилност, a от друга – една новина, свързана с вашите финанси. Звездите чертаят хубава промяна, отнасяща се едновременно до няколко сфери в живота ви.



РАК



Въпреки някои ядове от лично естество вторник се очертава благоприятен. Към вас ще бъдат отправени едновременно различни предложения. Не е задължително да подозирате другите в нелоялност, защото става въпрос за честно и приятелско отношение към вас.



ЛЪВ



Обстановката около вас динамично се променя и вие също не сте застраховани от промени. Придобивките ви остават за момента стабилни, но трябва да се движите в крак с времето и да проявявате гъвкавост в делата и начините на контактуване с колеги, партньори и приятели.



ДЕВА



Девите са склонни към отпускане днес. Но след като се сблъскате с първия неуспех през деня, много бързо ще се стегнете и ще започнете да действате според вродената си принципност и изпълнителност, само това е пътят за успех. Възможно е някой да ви направи услуга по професионална линия.



ВЕЗНИ



За Везните вторник започва с някои неприятности, но този ден е добър за вас и вие трябва максимално да реализирате положителните печеливши условия по лични въпроси, в контактите и на професионално ниво. На работното ви място е възможно да последва някаква измама, за което бъдете внимателни.



СКОРПИОН



Мощни и силни са днес Скорпионите, а деловите им възможности са почти неспираеми. Сега при много от вас настъпват промени на работното място и вие трябва активно да защитите позициите си. Наблегнете на контактите и изявата на професионалните си кадърности. Чрез срещите си ще задоволите емоционалните си потребности.



СТРЕЛЕЦ



Промяната във вашето финансово положение е налице, но ще са необходими и по-големи усилия от ваша страна, за да постигнете повече придобивки. По тази причина избягвайте спорове на тема финанси. Днес сте много енергични и вероятно се налага да свършите доста работа, но контролирайте поведението си. Шефовете ви наблюдават под лупа, най-вероятно се касае за някакъв ваш пропуск, който е породил тяхното недоверие.



КОЗИРОГ



Козирозите са консервативни и не отварят обятията си за промените или за всяко ново нещо. Но сега ви се налага да се съобразите със съществуващата ситуация и да се примирите със започващите промени.



ВОДОЛЕЙ



Вие сте богати личности и е неразумно, когато се подчинявате на емоционалния инстинкт. Това може да стане причина за предварителни трансформации в професионалната област, които могат да се окажат и не съвсем изгодни. Независимо от загубите, по-разумно е да се подчините на общото мнение. Обърнете внимание на здравето си.



РИБИ



Настроението при много от вас е понижено поради здравословни причини, но това не бива да ви отклонява от професионалните задължения за деня. На вас сега ви е гласувано голямо доверие и трябва да го защитите, защото това ще бъде поредното доказателство за вашата лоялност. Вторник е един от добрите дни за контакти и срещи с приятели. Разпуснете в края на тежкия работен ден. Ще получите емоционален заряд. Денят е много благоприятен за професионална реализация и пътуване.