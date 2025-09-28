ХОРОСКОП ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят има неб­ла­гоп­рия­тно въз­дей­ствие вър­ху вас и мно­зи­на ще бъ­дат не­до­вол­ни от на­чи­ни­те, чрез кои­то се дей­ства сре­щу тях. По­тър­се­те прия­тел-ски съ­вет.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще бъ­дат прия­тно из­не­на­да­ни от свои прия­те­ли или ко­ле­ги. Неделя е по­ло­жи­тел­на, ма­кар че някои ще бъ­дат обе­зпо­кое­ни от дреб­ни слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти. По-го­ле­ми при­тес­не­ния е въз­мож­но да въз­ник­нат в до­ма ви по­ра­ди лич­на­та ви раз­сея­ност. По­зи­тив­но ще се раз­вият кон­так­ти­те ви днес.

БЛИЗНАЦИ

В неделя за Близ­на­ци­те няма да е труд­но да за­вою­ват ус­пе­хи в де­ла­та си, ка­то се ос­лан­яте на ло­гич­ния си раз­съ­дък и не раз­чи­та­те пре­ка­ле­но на шан­са си. Денят е ус­пе­шен в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Ще бъ­де­те прия­тно из­не­на­да­ни от нео­чак­ва­но доб­ро пред­ло­же­ние, кое­то ще га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та ви ста­бил­ност.

РАК

Ра­ци­те ги прес­лед­ват до­маш­ни или фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Въп­ре­ки то­ва мо­же­те да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ла­та си, ако съу­мее­те да ги от­стра­ни­те от съз­на­ние­то си. Дей­ствай­те по кон­крет­ни на­ме­ре­ния и проя­ве­те по-гол­яма нас­той­чи­вост в кон­так­ти­те. Труд­нос­ти ще има­те при раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си.

ЛЪВ

В неделя, Лъ­во­ве, ще бъ­де най-доб­ре да не се зае­ма­те с ни­що зна­чи­тел­но. Склон­ни сте към до­пус­ка­не на греш­ки, кои­то ще бъ­дат про­во­ки­ра­ни от раз­лич­ни преч­ки. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то си място, къ­де­то ще из­ник­нат мно­жес­тво проб­ле­ми. В ни­ка­къв слу­чай не при­бър­звай­те с ре­ше­ния или дей­ствия.

ДЕВА

Де­ви­те кипят от ене­ргия и са го­то­ви да дей­стват нес­пир­но до пос­ти­га­не на за­до­вол­ява­щи ги ре­зул­та­ти. Те са реал­но пос­ти­жи­ми, но съ­щес­тву­ват и неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. При­чи­ни­те за нее­фек­тив­ност се дъл­жат на емо­цио­нал­на­та нес­та­бил­ност и лип­са на уме­ре­ност. Неус­пе­хи­те ви са свър­за­ни в па­рич­ни от­но­ше­ния.

ВЕЗНИ

Тру­ден ден за Вез­ни­те, по­ра­ди вът­реш­на дис­хар­мо­ния, коя­то се­га ви вла­дее. В то­ва със­тоя­ние не би мог­ло ни­що да ви за­до­во­ли или да за­пъл­ни вът­реш­ния ва­куум, кой­то ви ли­ша­ва от съп­ри­час­тност и усе­ща­не за ком­форт. От де­ло­ва глед­на точ­ка неделя ви но­си ус­пех в сфе­ра­та на фи­нан­си­те въп­ре­ки скеп­тич­нос­тта ви.

СКОРПИОН

Днес са проб­ле­ма­тич­ни ва­ши­те кон­так­ти и за мно­зи­на про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де неу­дов­лет­во­ри­те­лен. Вие сте в доб­ро нас­трое­ние и неделя ще до­не­се къс­мет за по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те. Някои ще имат па­рич­ни при­тес­не­ния, но те са неос­но­ва­тел­ни. Къс­ме­тът ви в неделя е мно­го си­лен и ще го ма­те­риа­ли­зи­ра­те.

СТРЕЛЕЦ

Мал­ко нео­би­чай­на е об­ста­нов­ка­та за мно­го от Стрел­ци­те днес, ще ви се на­ло­жи про­фе­сио­нал­на прек­ва­ли­фи­ка­ция, кое­то е оп­рав­да­но и до­ри пер­спек­тив­но. Някои са мно­го при­тес­не­ни от при­чи­на па­ри и мо­же би ще нап­равят опит за спе­чел­ва­не на из­вес­тна су­ма. Днес е не­въз­мож­но да ре­ши­те фи­нан­со­ви проб­ле­ми.

КОЗИРОГ

Неделя ид­ва с проб­ле­ми при вас и у мно­зи­на на­рас­тва скеп­ти­циз­мът от­нос­но раз­ре­ша­ва­не­то им. До­пъл­ни­тел­ни труд­нос­ти ще въз­ник­нат в служ­ба­та ви, кое­то око­нча­тел­но ще фор­ми­ра мрач­но­то ви нас­трое­ние и мъл­ча­ли­вост. Проб­ле­ми­те, кои­то ще ви съ­пътс­тват днес, са от лич­на­та, се­мей­на­та или про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

Аспектите днес са бла­гос­клон­ни към Во­до­леи­те и оп­ре­делят неделя ка­то мно­го ус­пе­шен ден. Про­фе­сио­нал­на­та ви ста­бил­ност е из­вън съм­не­ние, ще по­лу­чи­те но­во пред­ло­же­ние за де­ло­ви от­но­ше­ния. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви и тру­до­лю­би­ви – те са ос­но­ва за всич­ки ус­пе­хи. От­варя ви се въз­мож­ност за пъ­ту­ва­не из­вън стра­на­та.

РИБИ

Мо­би­ли­зи­рай­те се и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния днес. Има­те ог­ро­мен шанс за реа­ли­за­ция в из­бра­ни от вас на­со­ки – пъ­ту­ва­ния в де­ло­во от­но­ше­ние, кон­так­ти с цел сдел­ки, под­пис­ва­не на до­го­во­ри. За някои е на­ли­це неп­рия­тно раз­ви­тие на от­но­ше­ния­та в служ­ба­та. Вни­ма­вай­те и не вли­зай­те в кон­флик­ти с на­чалс­тво­то.





