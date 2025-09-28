ХОРОСКОП ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
В неделя активността при Овните е на по-високо ниво, но едновременно с това възникват служебни проблеми. Това не бива да ви разколебава за решителни действия. Денят има неблагоприятно въздействие върху вас и мнозина ще бъдат недоволни от начините, чрез които се действа срещу тях. Потърсете приятел-ски съвет.
ТЕЛЕЦ
Днес много от вас ще бъдат приятно изненадани от свои приятели или колеги. Неделя е положителна, макар че някои ще бъдат обезпокоени от дребни служебни неприятности. По-големи притеснения е възможно да възникнат в дома ви поради личната ви разсеяност. Позитивно ще се развият контактите ви днес.
БЛИЗНАЦИ
В неделя за Близнаците няма да е трудно да завоюват успехи в делата си, като се осланяте на логичния си разсъдък и не разчитате прекалено на шанса си. Денят е успешен в професионално отношение. Ще бъдете приятно изненадани от неочаквано добро предложение, което ще гарантира финансовата ви стабилност.
РАК
Раците ги преследват домашни или финансови проблеми. Въпреки това можете да постигнете успехи в делата си, ако съумеете да ги отстраните от съзнанието си. Действайте по конкретни намерения и проявете по-голяма настойчивост в контактите. Трудности ще имате при разрешаване на административни въпроси.
ЛЪВ
В неделя, Лъвове, ще бъде най-добре да не се заемате с нищо значително. Склонни сте към допускане на грешки, които ще бъдат провокирани от различни пречки. Бъдете предпазливи на работното си място, където ще изникнат множество проблеми. В никакъв случай не прибързвайте с решения или действия.
ДЕВА
Девите кипят от енергия и са готови да действат неспирно до постигане на задоволяващи ги резултати. Те са реално постижими, но съществуват и непреодолими препятствия. Причините за неефективност се дължат на емоционалната нестабилност и липса на умереност. Неуспехите ви са свързани в парични отношения.
ВЕЗНИ
Труден ден за Везните, поради вътрешна дисхармония, която сега ви владее. В това състояние не би могло нищо да ви задоволи или да запълни вътрешния вакуум, който ви лишава от съпричастност и усещане за комфорт. От делова гледна точка неделя ви носи успех в сферата на финансите въпреки скептичността ви.
СКОРПИОН
Днес са проблематични вашите контакти и за мнозина професионалният ден ще бъде неудовлетворителен. Вие сте в добро настроение и неделя ще донесе късмет за повечето от Скорпионите. Някои ще имат парични притеснения, но те са неоснователни. Късметът ви в неделя е много силен и ще го материализирате.
СТРЕЛЕЦ
Малко необичайна е обстановката за много от Стрелците днес, ще ви се наложи професионална преквалификация, което е оправдано и дори перспективно. Някои са много притеснени от причина пари и може би ще направят опит за спечелване на известна сума. Днес е невъзможно да решите финансови проблеми.
КОЗИРОГ
Неделя идва с проблеми при вас и у мнозина нараства скептицизмът относно разрешаването им. Допълнителни трудности ще възникнат в службата ви, което окончателно ще формира мрачното ви настроение и мълчаливост. Проблемите, които ще ви съпътстват днес, са от личната, семейната или професионалната сфера.
ВОДОЛЕЙ
Аспектите днес са благосклонни към Водолеите и определят неделя като много успешен ден. Професионалната ви стабилност е извън съмнение, ще получите ново предложение за делови отношения. Бъдете търпеливи и трудолюбиви – те са основа за всички успехи. Отваря ви се възможност за пътуване извън страната.
РИБИ
Мобилизирайте се и действайте по всички направления днес. Имате огромен шанс за реализация в избрани от вас насоки – пътувания в делово отношение, контакти с цел сделки, подписване на договори. За някои е налице неприятно развитие на отношенията в службата. Внимавайте и не влизайте в конфликти с началството.