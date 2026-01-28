ХОРОСКОП ЗА 28 ЯНУАРИ

ОВЕН

Сряда е противоречив ден за повечето от Овните. При някои от вас действията са активни, но възникват неочаквани и много трудно преодолими препятствия, които, ако не напълно, то част от делата ви ще ви спрат. Известни успехи можете да постигнете чрез посредничество.

ТЕЛЕЦ

Сряда се очертава труден ден за Телците. Трудностите, които трябва да преодолеете, са свързани с някакви постъпления, които очаквате. Някои ще си дадат отдих след първия неуспех през деня, решението ви е правилно и спокойно можете да изчакате промяна на ситуацията.

БЛИЗНАЦИ

Огромна мощ кипи у вас, но тя не е изцяло позитивна. Действате според всички закони и норми, осигуряващи успех, а той не идва. Препоръчително е да трансформирате негативната си енергия в позитивна. Тогава наистина ще бъдете неспираеми. Бъдете пестеливи на думи в службата.

РАК

Сряда е неблагоприятна за решаване на проблеми от лично естество. Вероятно мнозина нямат търпение час по-скоро да завършат започнатите дела и са готови за действия, които ще ви предоставят очаквания положителен резултат. Не се притеснявайте и не бъдете песимисти.

ЛЪВ

За Лъвовете сряда се очертава напрегната, ще ви се случат много неприятности, но вие нямате място за отстъпление и трябва да се борите до крайна победа. Независимо от трудностите, с които ще се сблъскате през деня, бъдете настойчиви. Имате шанс да обърнете нещата в своя полза.

ДЕВА

Девите имат да свършат доста работа днес, но делата ви ще претърпят отсрочка. В повечето от случаите причините са обективни и не бива да се затормозявате, защото ще постигнете успех по тези въпроси много скоро. Лесно ще извършвате административна дейност.

ВЕЗНИ

Доста неприятна е сряда и трябва да проявите голямо внимание през деня не само за деловите ангажименти, а във всичко. Някои бизнесмени ще проявят непреклонна решителност към партньори и съдружници по финансови въпроси, където ще претърпят поражение.

СКОРПИОН

В сряда Скорпионите са разделени на две големи групи, противоположни по късмет. Едните от вас ще успеят във всяко отношение и ще преодолеят всички препятствия, докато другите няма да имат никакъв шанс. Търпеливо изчакайте по-добри дни за дейността си. Други ще имат мощна изява.

СТРЕЛЕЦ

За вас не са изключени добри постижения днес, но те няма да са устойчиви. Не трябва да пътувате, може да се окаже неприятно. Не се заемайте и с решаване на парични въпроси, обречени са на неуспех. Избягвайте кавги, ще си спестите много излишни неприятности и напрежение. В службата не се гледат с добро око избухливите хора, те създават напрежение около себе си.

КОЗИРОГ

Сряда е характерна с известно забавяне на вашите дела и неуспешни действия поради недостатъчната ви мобилизация. Не са изключени и неправомерни постъпки от страна на приятели. Ще претърпите неуспех и по финансови дела, изчакайте и не прибързвайте днес. Промени в любовните отношения в посока затопляне на отношенията. Простена ви грешката.

ВОДОЛЕЙ

В отношенията с колегите, при контакти и на работното си място Водолеите могат да постигнат баланс, макар и не много стабилен. Всичко зависи от вас и в името на относително спокойствие ще се справите. Денят носи напрежение и трудности, които ще ви възпрепятстват в много направления. Заемете се със задачите, които сте отложили предишни дни.

РИБИ

Около вас винаги се намира някой от скритите ви неприятели, който ви въвежда в заблуждение и пречи за разкриване на истината по интересуващ ви въпрос. Сряда е неизразителна за постигане на успехи по отношение на контакти, пътуване и разрешаване на делови въпроси. Ще постигнете зцавидни резултати и напредък в преговори за нов вид дейност.