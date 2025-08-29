ХОРОСКОП ЗА 29 АВГУСТ

ОВЕН

Днес можете да поддържате високо темпо на действаща личност. Освен това възможностите са във ваши ръце и успехите са сигурни. Оттук се изключват само финансовите дела, където има и чуждо вмешателство. При тях трябва да се съобразите и с външни фактори.



ТЕЛЕЦ

Много разнообразен ден, изпълнен с движение и емоции. У мнозина усещането в края на деня ще провокира отрицателното настроение, особено след делови контакти. Предимството ви е много голямо, но ще се опитат да ви повлияят отрицателно, не се поддавайте на провокации.



БЛИЗНАЦИ

Петък ще премине в типичния за Близнаците стил. Имате куп дела и желаете да ги свършите изведнъж. Едновременно с това сте готови да помогнете на близките, които имат нужда от помощ. Деятелни сте днес, макар и не напълно мобилизирани и с неточни преценки.



РАК

Дълго време вече шансът за избор е мимолетен при вас. Уж ви се предлага такъв, а на практика изборът се свежда до две еднакви възможности, без никаква разлика. Налице е сега друга тенденция, която свидетелства за промяна. Научете се да отказвате онова, което смятате, че е безполезно.



ЛЪВ

Характерни в петък са безпокойствата за Лъвовете. Очаквате съобщение от влиятелен човек за аудиенция, с която последният ще засвидетелства своето благосклонно отношение към личността ви. Ще ви бъде направено неочаквано предложение за допълнителна работа.



ДЕВА

В петък са налице съвсем основателни причини, които ще ви безпокоят. Всеки от вас има своите грижи и знае добре в какво точно нещата трябва да се променят. Единствено от вас зависи тази промяна. Час по-скоро я започнете, защото така ще запазите позициите си.



ВЕЗНИ

В петък повече от вас са обезпокоени от стагнацията, която усещат у себе си, и са склонни да допуснат грешки. Такива непременно ще настъпят в действията ви, ако решите да хитрувате за нещо. Най-уязвими сте на рабоното си място и не бива да правите опити.



СКОРПИОН

Навлизате в нов етап от живота ви, който се характеризира с известни промени у вас и начина ви на действие. Във всички случаи промяната е позитивна, но ще бъде погрешно, ако разчитате само на първоначалния ефект. Необходимо е да приложите външното статукво. Подходящ ден за спокойни размисли и правене на планове, но не е много добър за активни действия.



СТРЕЛЕЦ

Добрата вест винаги е повод за радост за Стрелците, днес тя ще бъде особено приятна. Вероятно мнозина от вас съзнават необходимостта от промяна в контактите и начина на действие, което неминуемо води и до смяна на хората от обкръжението. Не падайте духом, ако ви откажат съдействие по въпрос, отнасящ се до работата ви. Ще се справите и сами, вярвайте във възможностите си.



КОЗИРОГ

Едва ли проблемите, които имате, ще се разрешат от само себе си, без вашето лично участие. Овладейте се и не попадайте под ударите на собствените си притеснения, които ви водят само към едно – отказ от активност. Налице са всички необходими условия за успешни действия и запазете добрия тон в общуването си с колеги и началници. Така ще постигнете желания успех.



ВОДОЛЕЙ

Делата, които сте определили за днес, непременно ще завършите според намеренията си. Самите вие не се съмнявате в това. Петък бележи края на извървяния труден път и ново начало. Сега вие сте доста променени, може би уморени – достигнали сте целите си. Не се отпускайте, предстоят ви още битки, докато повишите стандарта си на живот.



РИБИ

Петък ще донесе придобивки за някои от вас, но ще употребите много усилия и резултатът не ще отговаря на очакваното. Това е сигнал, че е време да промените методите си на действия, и се отнася за всички от Риби. Още днес някои ще се отправят на път за отдих с приятели. Релаксът е повече от необходим за вас поради по-голямото натоварване в работата. Внимавайте, професионално не са изключени големи неприятности и сблъсъци.





