ХОРОСКОП ЗА 29 НОЕМВРИ

ОВЕН



В събота действащата обстановка не ви е много ясна, но всичко се развива по обикновения начин и в познатия ви ритъм. Може да се говори, че ще имате успех, но той е по-скоро морален и дори емоционален, отколкото материален.



ТЕЛЕЦ



Деловият живот на Телците започва добре и при по-добра организация бихте могли да очаквате успешно развитие на делата си. Сега се съобразявайте главно с обстановката, отколкото със собствените желания. Ще ви обхване раздразнение поради невъзможност за реализиране на сделка.



БЛИЗНАЦИ



В събота е налице щастлива промяна от служебен характер за Близнаците – повишената ви работоспособност днес ще се отрази и на финансовото ви състояние. В емоционален план ще бъдете неспокойни и постоянно ще се сменят положителните и отрицателните ви усещания.



РАК



Днес настроението на Раците е променливо и под въздействието на постоянните ви колебания, които властват над вас. В събота ще имате добри постижения, но трябва да вземете окончателно решение по въпросите, които засягат само вас и никой не може да ги реши вместо вас.



ЛЪВ



Изхвърлете от главата си всички ненужни мисли и притеснения и се освободете, за да постигнете необходимата ефективност. Денят е успешен за действия и ще донесе късмет на активните. Лъвовете ще реализират ползотворни контакти и сключване на нов договор. Професионалният ден носи големи успехи, особено за творчески изяви.



ДЕВА



Събота предоставя на мнозина добри финансови възможности. При някои Деви те ще останат теоретични, защото са склонни към глупави грешки, допуснати поради недостатъчно обмисляне или самозаблуда. Пътуващите по делова работа няма да останат задоволени от дейността си.



ВЕЗНИ



Превъзходен ден за Везните, ако действат достатъчно целесъобразно и по предварително изграден план, който следват. В противен случай ще се почувствате неловко и това ви състояние ще бъде най-изразително вкъщи. Активизирайте се и се борете за постигане на стремежите си.



СКОРПИОН



Ще действате умело и на мнозина няма да им липсва замах. Денят им дава известно предимство, но успешните ви постижения се базират върху здравия разум, който някои от вас ще пренебрегнат. В деловите контакти ще ви бъде трудно да постигнете взаимно разбирателство с колеги. Пътуващите ще имат неприятности в професионално отношение.



СТРЕЛЕЦ



Денят е благоприятен за Стрелците, запазете самообладание на работното си място и не се конфронтирайте с началника си. Такъв повод ще възникне, но запазете добрия тон, в противен случай породилото се напрежение ще предизвика някаква загуба за вас. В личните дела напредък. Засилва се и любовният ви живот. Налице е някаква промяна в дома ви.



КОЗИРОГ



Съботният ден не е лош за вас, но някои от действията ви могат да го превърнат в незадоволителен. Възможни са промени в службата ви, които ще ви предизвикат да реагирате негативно. Само ще си навредите. Затруднения ще имат онези, които решават някакъв спор с роднина. Касае се най-вероятно за наследство, ще получите онова, което ви се полага по право.



ВОДОЛЕЙ



По здравословни причини днес някои от вас ще бъдат в лошо настроение. Водолеите днес да избягват психическата и физическата преумора. На някои ще бъде невъзможно да удържат нервите си в службата, но така ще задълбочите здравословното си неразположение. Запазете самообладание. Не давайте израз на гнева си, така ще успеете да запазите добрия тон и да намалите напрежението.



РИБИ



Успешен ден за Рибите, който ще донесе изразителен напредък в делата, с които ще се заемете. Много условия около вас са променени и ако не искате да изостанете без шанс за развитие, и вие трябва да се промените. Ще сгрешите, ако приемете нечий съвет – действайте самостоятелно във всичко. Имате доста зложелатели, които ви завиждат и ще опитат да ви навредят чрез заблуда.