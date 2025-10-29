ХОРОСКОП ЗА 29 ОКТОМВРИ

ОВЕН



Днес Овните са объркани и са склонни да загубят своята далновидност относно проектите си. Съсредоточавате усилията си в „правене на пир“, а това ви лишава от възможността да забележите добрите предложения в сряда.



ТЕЛЕЦ



В сряда Телците могат да провалят служебния си ден, ако се впуснат в глупави спорове с колеги и шефове. Бъдете предпазливи и деликатни в общуването с другите, избягвайте прибързани действия и необмислени решения. Спрете вниманието си на контактите и протекциите, от които можете да се възползвате днес.



БЛИЗНАЦИ



Сряда е ден със силна положителна или силна отрицателна характеристика за вас. Днес двете тенденции се преплитат, като по-добрата благоприятства дома ви. Тук позициите ви са много стабилни и всякаква дейност, допринасяща за комфорта и уюта, ще бъде удовлетворяваща днес.



РАК



Денят е подходящ за изглаждане и хармонизиране на отношенията с другите. В този смисъл контактите ви днес носят облаги. Твърда позиция във взаимоотношенията може да си позволите само в бизнес дейността, където днес имате възможност окончателно да разрешите финансов проблем.



ЛЪВ



Лъвовете са мобилизирани в сряда, но в желанието си да доведат нещата до завършен вид в дейността си може да извършат доста грешки днес. Ползотворен служебен ден и успехи в делата с администрации и обществени организации. Сряда е благоприятна и за срещи с приятели.



ДЕВА



За Девите денят е щастлив и носи много успехи в професионално естество. В службата ще имате повод за празник и ще се чувствате истински удовлетворени от свършената си работа. Денят е много изгоден за срещи и контакти. Твърде възможно е приятел да ви направи голяма финансова услуга.



ВЕЗНИ



Приятен и хармоничен ден, предприемчивата ви натура в сряда ще отсее важното при срещите и контактите си и ще реализира идеите. Очаквайте едно посещение вкъщи, което ще ви достави радост и емоционална пълнота. В службата сряда е лош ден, внимавайте да не скандализирате някой шеф.



СКОРПИОН



Наблюдават се известни проблеми от лично естество, за чието разрешаване е възможно да проведете правни консултации. Ще бъдете доста натоварени със служебни ангажименти и в желанието си всичко да свършите както трябва може да пропуснете други важни изисквания и по този начин да си навредите.



СТРЕЛЕЦ



Въпреки че сте малко потиснати днес, сряда носи много добрини и перспективи за вас. Професионализмът ви и бизнес активността ще допринесат за финансовите ви успехи днес. Само илюзорни могат да бъдат служебните ви неприятности, защото имате поддръжката на близък родственик. Възползвайте се от този факт и не позволявайте да ви въвличат в спорове. Винаги третата страна е губеща.



КОЗИРОГ



Мнозина Козирози изглеждат конфликтно настроени, необходима е въздържаност. За постигането на желания успех днес голяма роля имат приятелите. Освен деловата подкрепа ще бъдете емоционално удовлетворени. Денят е плодоносен за партньорство – делово и интимно. Опитайте да се разведрите с нещо интересно, откъсвайки се от проблемите.



ВОДОЛЕЙ



Водолеите в сряда са в добра форма и чудесно настроение въпреки финансовата ви затормозеност. Доста тежък е служебният ден, където освен работата сте и много зависими от настроението на шефа. Внимавайте и по никакъв повод не изказвайте недоволството си във връзка с професионалното заплащане.



РИБИ



Рибите днес се чувстват защитени само в домашната цитадела. Вие сте с лошо самочувствие и зле настроени за другите. Ако се опитате да излезете от състоянието си на самозатваряне и бъдете по-контактни поне с приятелите си, няма да съжалявате от пропускането на шанса си днес. В службата ще сте потиснати и притеснени, съсредоточете се в работата си. Само с чужда помощ ще съумеете да финализирате важен проект.