ХОРОСКОП ЗА 29 ЯНУАРИ

ОВЕН

Действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, може да бъде получено и по друг начин, не чрез атака.

ТЕЛЕЦ

При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Най-важно е да не връщате мисълта си назад. Това ви прави нестабилни и често нерешителни. Преценявайте много внимателно начините на действие и резултатите, които очаквате.

БЛИЗНАЦИ

Четвъртък е ден на надеждите за Близнаците. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно, след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно. От приятели и съдружници можете да очаквате измами и мошеничество.

РАК

Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. Намеренията ви сега ще успеят, безпокойството ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на решеното. Четвъртък бележи край на безпокойствата ви, дайте израз на волята си. Вечерта съберете приятели за почерпка.

ЛЪВ

Ще имате достъп до мястото, което възнамерявате да посетите, и възможност да реализирате намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени финансово, но ще получат неочаквани приходи, които ще ги стабилизират.

ДЕВА

Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Избягвайте най-малкия риск. Бъдете бдителни, възможни са непредвидени ситуации.

ВЕЗНИ

Вашите проблеми намират положително разрешение в четвъртък. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице.

СКОРПИОН

Четвъртък се очертава като успешен ден. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално, което ще ви създаде дребни проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Добър е вашият финансов шанс в четвъртък и сега можете да намерите оптимално разрешение на повече от въпросите, които очакват отговор. На първо място, ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Този факт ще озадачи някои от вас. Денят се свързва с пътуване и приятни новини. Живеете със спомените си, захванете повече работа, за да не изпаднете в дупка днес.

КОЗИРОГ

За Козирозите четвъртък е неочаквано успешен ден. Голяма част от успеха ще се дължи на вашите конкретни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Вслушайте се в съвета на приятел, който искрено се притеснява за вашето психическо здраве.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите в четвъртък са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги с достатъчен професионален капацитет.

РИБИ

Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Не проявявайте раздразнение към някои от колегите ви, няма да успеят с интригите си. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите.