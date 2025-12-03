ХОРОСКОП ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Настойчиви, спокойни и целеустремени в сряда, Овните имат шанс за реализация. Той е най-силно изразен при вашите срещи и контакти в обществото, на които трябва да се отнесете с по-голямо внимание към събеседниците си.



ТЕЛЕЦ

Вашите делови ангажименти в сряда ще бъдат успешни. Най-добри постижения може да имате в областта на финансите, както и да проведете ползотворни контакти. При взаимни действия със съдружници или партньори обстоятелствата да се диктуват от вас. Дръжте сметка не само за личния си успех. За някои от вас е възможно да получат радостна вест.



БЛИЗНАЦИ

Денят е успешен за вас, но щастието ви е променливо днес. Не във всички занимания може да очаквате ползотворно и безпрепятствено развитие. Най-важно е спокойно да гледате на нещата около вас и на служебните си ангажименти. Бъдете внимателни при работа с пари.



РАК

Поведението днес на мнозина от Рак е двойствено и се забелязва хитрост и стремеж към надмощие. Ако не засягате чужди интереси, в това няма нищо лошо, стремете се към рационални действия. Успехът днес се подчертава чрез личните ви усилия.



ЛЪВ

Лъвовете са сериозни в сряда и в много случаи действията им са смели. Явява се обаче един недостатък, който може много да ви навреди, а това е неточен поглед и правилна преценка при някои от делата ви. Не бива да разчитате на така наречените случайни възможности.



ДЕВА

С голяма острота днес ще възникнат проблеми във вашите делови ангажименти, които ще ви подскажат, че сега положението ви спрямо колеги, партньори или съдружници е неравностойно. Но това не означава, че трябва да заемете войнствени позиции. Бъдете гостоприемни според личната ви нагласа.



ВЕЗНИ

Някои от вас ще бъдат зарадвани днес, ще триумфират като победители в деловия живот. Но това не се отнася за всички Везни, срещат се и такива, които ще имат много труден професионален ден. Както и да се поставят нещата, трябва да запазите самообладание и не стигайте до конфликт с началниците ви.



СКОРПИОН

Сряда е обикновен ден, днес е възможно вашите способности да бъдат забелязани от хора, с които не поддържате тесни контакти, и това да създаде нови стимули за вас. С по-голяма търпимост трябва да се отнесете към работния ден и професионалните отношения.



СТРЕЛЕЦ

Денят се характеризира с променливо настроение у Стрелците. Между радостта и тъгата разстоянието е голямо, но вие ще го преминавате без особена трудност. Не става въпрос само за деловия живот и ангажиментите ви в сряда, но и за личното отношение към околните. Контактът ви с приятели е положителният факт – ще получите добри известия.



КОЗИРОГ

Старателни сте, но действията ви предизвикват обратен ефект. Днес няма да липсват добри новини за вас и професионални успехи, както и подкрепата на влиятелни лица, ако имате нужда от тях. Въпреки това околните няма да ви приемат поради демонстрация на високомерие. Денят е успешен за обществени контакти в професионален план.



ВОДОЛЕЙ

Сряда е твърде резултатен ден за вас! За някои от Водолеите денят носи изключителна възможност да попаднат на удивителни находки. Това касае журналисти и хората на науката. Мнозина от вас ще имат изразителни контакти днес и едни нови условия за положителна реализация. Тя ще бъде от изключителна важност за претворяване на мечтите в дела. Ще се вслушват в думите ви.



РИБИ

Много от Рибите са си поставили високи задачи за изпълнение и те са напълно постижими. Сряда дава гаранции за това, особено при онези от вас, които сега ще контактуват с влиятелни лица. Такава помощ няма да ви бъде отказана, дори тя ще продължи в бъдеще. Положително развитие ще имат финансовите ви дела, които някои от вас вече са предприели. Възможно е в работата ви да възникне конфликт, от който много да се разгневите.